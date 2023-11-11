Тур: 13. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 20125 Главный судья: Фигероа Хорхе
1:1
Конец матча
0'
0:1
70' ГолМолейро Альберто
1:1
73' ГолБудимир Анте
84' Желтая карточкаКатена Алехандро
87' Желтая карточкаАраухо Хулиан
90'+7
Ход матча
70'
0:1
73'
1:1
84'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
25 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
308 Количество передач 414
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
16
Гомес
Мойсес
15
Пенья
Рубен
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
16
Каба
Сори
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Каба СориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кардона МаркНападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Лас-Пальмас
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
3.33
1.33
Среднее время на гол
27
67
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|7 (2)
|0.54
|Гарсия Рубен
|2
|0.15
|Авила Эсекьель
|1
|0.08
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.08
|Гомес Мойсес
|1
|0.08
|Арнаис Хосе
|1
|0.08
|Видаль Начо
|1
|0.08
|Муньос Икер
|1
|0.08
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.15
|Родригес Кирьян
|2
|0.15
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.15
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.08
|Каба Сори
|1
|0.08
|Молейро Альберто
|1
|0.08
|Бенито Рамирес
|1
|0.08
|Коко Сауль
|1
|0.08
|Муньос Хави
|0
|0
|Парк Марвин
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|5
|1
|Авила Эсекьель
|2
|2
|Будимир Анте
|3
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|3
|1
|Родригес Кирьян
|4
|0
|Кардона Серхи
|4
|0
|Араухо Хулиан
|3
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Осасуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
6
Осасуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Лас-Пальмас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
3
50%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
3
30%
2
50%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
4
19%
6
50%
61-75
7
33%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1
Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0
Результаты матчей
Осасуна
Лас-Пальмас
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:2
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
42
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
67
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|2:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|25 - 8
|32
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|8.
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 15
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|18 - 30
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|15 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|0:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|0:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
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|7 (1)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Лас-Пальмас
Исход игры
Осасуна
65.8% (75)
Ничья
17.5% (20)
Лас-Пальмас
16.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
32.5% (37)
2:1 Осасуна
27.2% (31)
1:1 Ничья
15.8% (18)
1:2 Лас-Пальмас
12.3% (14)
2:0 Осасуна
6.1% (7)
0:1 Лас-Пальмас
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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