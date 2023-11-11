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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 20125 Главный судья: Фигероа Хорхе
Осасуна
1:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
0:1
70' Гол
Молейро Альберто
1:1
73' Гол
Будимир Анте
84' Желтая карточка
Катена Алехандро
87' Желтая карточка
Араухо Хулиан
90'+7

Ход матча

58'
 
Луаодис Энзо
Перроне Максимо
58'
 
Молейро Альберто
Каба Сори
67'
Барха Энрике
Пенья Рубен
 
67'
Монкайола Хон
Гомес Мойсес
 
70'
0:1
Молейро Альберто
(Муньос Хави)
73'
 
Кардона Марк
Мунир Эль-Хаддади
73'
 
Араухо Хулиан
Парк Марвин
73'
Будимир Анте
(Монкайола Хон)
1:1
81'
Арнаис Хосе
Авила Эсекьель
 
84'
Катена Алехандро
 
87'
 
Араухо Хулиан
88'
Ибаньес Пабло
Орос Аймар
 
88'
Гарсия Рауль
Будимир Анте
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 25 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 308 Количество передач 414
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Осасуна 65.8% (75)
X 17.5% (20)
Лас-Пальмас 16.7% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
22
Мохика
Хоан
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
15
Пенья
Рубен
10
Орос
Аймар
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
17
Мунир
Эль-Хаддади
16
Каба
Сори
Осасуна
4-2-3-1
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Осасуна
Лас-Пальмас

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
4:1
П
5:2
П
2:2
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
1.33

Среднее время на гол

27
67

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 7 (2) 0.54
Гарсия Рубен 2 0.15
Авила Эсекьель 1 0.08
Орос Аймар 1 (1) 0.08
Гомес Мойсес 1 0.08
Арнаис Хосе 1 0.08
Видаль Начо 1 0.08
Муньос Икер 1 0.08
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Катена Алехандро 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 2 (2) 0.15
Родригес Кирьян 2 0.15
Кардона Марк 2 (1) 0.15
Мунир Эль-Хаддади 1 0.08
Каба Сори 1 0.08
Молейро Альберто 1 0.08
Бенито Рамирес 1 0.08
Коко Сауль 1 0.08
Муньос Хави 0 0
Парк Марвин 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 5 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 3 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Кардона Серхи 4 0
Араухо Хулиан 3 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Коко Сауль 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Муньос Хави 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Парк Марвин 1 0
Перроне Максимо 1 0

Результаты матчей

Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Осасуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
6
Осасуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Лас-Пальмас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
3
30%
2
50%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
4
19%
6
50%
61-75
7
33%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1
Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0

Результаты матчей

Осасуна
Лас-Пальмас

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:2
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
2
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 13 10 2 1 25 - 8 32
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
8.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 5 3 5 15 - 15 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
10.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
11.
Хетафе
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
12.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 13 1 4 8 18 - 30 7
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
3.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Валенсия
 0:2 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Валенсия
 0:2 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Осасуна Будимир Анте 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Осасуна 65.8% (75)
    X 17.5% (20)
    Лас-Пальмас 16.7% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Осасуна
    65.8% (75)
    Ничья
    17.5% (20)
    Лас-Пальмас
    16.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (63)
    Нет
    43.75% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    32.5% (37)
    2:1 Осасуна
    27.2% (31)
    1:1 Ничья
    15.8% (18)
    1:2 Лас-Пальмас
    12.3% (14)
    2:0 Осасуна
    6.1% (7)
    0:1 Лас-Пальмас
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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