Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

41' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

40' Авила Эсекьель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Осасуна пробьет пенальти!

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Осасуна

39' Будимир Анте нанес удар головой, но Alvaro Valles спокойно отбил мяч.

39' Мохика Хоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Мохика Хоан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Суарес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Осасуна

34' Коко Сауль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

29' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

25' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Парк Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Перроне Максимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Парк Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

14' Оооо... вот это был удар! Будимир Анте должен был забить с этой позиции.

14' Орос Аймар из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Авила Эсекьель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

12' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

8' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аресо Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лас-Пальмас начинает с центра поля