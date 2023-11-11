Тур: 13. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Муньис Алехандро
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
11
Узуни
Мюрто
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
-
32 Бош МикиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Мартин ХорхеНападающий
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гранада
Хетафе
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.63
Среднее время на гол
75
55
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
0.8
Среднее время на гол
48
112
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|0.38
|Узуни Мюрто
|4 (1)
|0.31
|Бое Лукас
|3
|0.23
|Санчес Рикард
|2
|0.15
|Рубио Мигель
|1
|0.08
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.08
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|7 (2)
|0.54
|Латаса Хуан
|2
|0.15
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.08
|Аленья Карлес
|1
|0.08
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.08
|Митрович Стефан
|1
|0.08
|Максимович Неманья
|1
|0.08
|Альварес Гастон
|1
|0.08
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|6
|0
|Сарагоса Брайан
|4
|0
|Микель Игнаси
|3
|0
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|Санчес Рикард
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Бое Лукас
|1
|1
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Торренте Рауль
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|6
|1
|Мата Хайме
|4
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Аленья Карлес
|3
|0
|Альварес Гастон
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Альдерете Омар
|2
|0
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
8
Гранада
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
3
6
Гранада
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хетафе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Забито
7
6
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
4
57%
3
50%
76-90
Пропущено
15
3
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
47%
1
33%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
17
14
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
36%
76-90
Пропущено
29
16
17 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
7%
4
25%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
11
38%
2
13%
31-45
3
10%
3
19%
46-60
3
10%
4
25%
61-75
6
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0
Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1
Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0
Результаты матчей
Гранада
Хетафе
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Гранада
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
66
48
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|9.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|10 - 11
|18
|10.
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|17 - 30
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|15 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|10.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|15.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|13.
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
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|Мората Альваро
|7 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|7 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|7 (1)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 0:1 Хетафе
Исход игры
Гранада
30.1% (34)
Ничья
51.3% (58)
Хетафе
18.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.2% (50)
1:0 Гранада
14.2% (16)
2:1 Гранада
13.3% (15)
1:2 Хетафе
9.7% (11)
0:1 Хетафе
6.2% (7)
2:2 Ничья
4.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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