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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Гранада
0:1
Первый тайм: 15'
Хетафе
0'
0:1
2' Гол
Майораль Борха

Ход матча

2'
0:1
Майораль Борха
(Гринвуд Мэйсон)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 114
Гранада 30.7% (35)
X 50.9% (58)
Хетафе 18.4% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Гранада
Ничья
Хетафе
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Феррейра
Андре
3
Манафа
Вилсон
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
24
Вильяр
Гонсало
23
Гумбау
Херард
21
Мелендо
Оскар
11
Узуни
Мюрто
26
Сарагоса
Брайан
7
Бое
Лукас
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
11
Аленья
Карлес
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
Гранада
4-2-3-1
Хетафе
4-5-1

История личных встреч

Гранада
Хетафе

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ТМК
0:0
П
3:2
П
1:2
П
1:2
П
1:1
П
3:3
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.63

Среднее время на гол

75
55

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
0.8

Среднее время на гол

48
112

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.38
Узуни Мюрто 4 (1) 0.31
Бое Лукас 3 0.23
Санчес Рикард 2 0.15
Рубио Мигель 1 0.08
Омородион Сэмюэль 1 0.08
Вильяр Гонсало 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 7 (2) 0.54
Латаса Хуан 2 0.15
Гринвуд Мэйсон 1 0.08
Аленья Карлес 1 0.08
Кармона Хосе Анхель 1 0.08
Митрович Стефан 1 0.08
Максимович Неманья 1 0.08
Альварес Гастон 1 0.08
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 6 0
Сарагоса Брайан 4 0
Микель Игнаси 3 0
Вильяр Гонсало 3 0
Санчес Рикард 3 0
Пако Лопес 3 0
Бое Лукас 1 1
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Торренте Рауль 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Нева Карлос 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Мата Хайме 4 1
Дуарте Домингуш 4 1
Дамиан Суарес 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Митрович Стефан 3 0
Рико Диего 3 0
Аленья Карлес 3 0
Альварес Гастон 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Сория Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Альдерете Омар 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Гранада
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
8
Гранада
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

3
6
Гранада
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хетафе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Забито

7
6
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
4
57%
3
50%
76-90

Пропущено

15
3
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
47%
1
33%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

17
14
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
36%
76-90

Пропущено

29
16
17 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
7%
4
25%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
11
38%
2
13%
31-45
3
10%
3
19%
46-60
3
10%
4
25%
61-75
6
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0
Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1
Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0

Результаты матчей

Гранада
Хетафе

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Гранада
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 13 5 3 5 10 - 11 18
10.
Хетафе
 1:0 Заявка 13 4 6 3 15 - 16 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 20 14
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 0:1 Заявка 13 1 3 9 17 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
7.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
8.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 1:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 0:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
16.
Осасуна
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 0:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
11.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
12.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
13.
Хетафе
 1:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
15.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 0:1 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Хетафе Майораль Борха 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Гранада: 54%, Хетафе: 46%.
  • 14'
    Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 14'
    Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 14'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 13'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
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    • 5'
      Сарагоса Брайан из команды Гранада в офсайде
    • 4'
      Альварес Гастон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Бое Лукас из команды Гранада поставил подножку. Пострадал Рико Диего
    • 2'
      Гринвуд Мэйсон сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О О Л - Майораль Борха из команды Хетафе легко посылает мяч в пустые ворота правой! Майораль Борха легко с этим справился!
    • 2'
      Гринвуд Мэйсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 1'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Хетафе начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 44.2% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Гранада 30.7% (35)
    X 50.9% (58)
    Хетафе 18.4% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Хетафе
    3.20
    3.20
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 0:1 Хетафе

    Исход игры
    Гранада
    30.1% (34)
    Ничья
    51.3% (58)
    Хетафе
    18.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.2% (50)
    1:0 Гранада
    14.2% (16)
    2:1 Гранада
    13.3% (15)
    1:2 Хетафе
    9.7% (11)
    0:1 Хетафе
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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