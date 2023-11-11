Тур: 13. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Зрители: 18103 Главный судья: Муньис Алехандро
0'
0:1
2' ГолМайораль Борха
39' Желтая карточкаБое Лукас
41' Желтая карточкаАленья Карлес
1:1
45' ГолВильяр Гонсало
56' Желтая карточкаНева Карлос
72' Желтая карточкаСарагоса Брайан
80' Желтая карточкаМанафа Вилсон
84' Желтая карточкаОскар Родригес
90'+7
Ход матча
2'
0:1
39'
41'
45'
1:1
56'
72'
74'
80'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
5 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
462 Количество передач 326
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
11
Узуни
Мюрто
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
-
32 Бош МикиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Мартин ХорхеНападающий
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гранада
Хетафе
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.63
Среднее время на гол
75
55
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
0.8
Среднее время на гол
48
112
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|0.38
|Узуни Мюрто
|4 (1)
|0.31
|Бое Лукас
|3
|0.23
|Санчес Рикард
|2
|0.15
|Вильяр Гонсало
|1
|0.08
|Рубио Мигель
|1
|0.08
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.08
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|7 (2)
|0.54
|Латаса Хуан
|2
|0.15
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.08
|Аленья Карлес
|1
|0.08
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.08
|Митрович Стефан
|1
|0.08
|Максимович Неманья
|1
|0.08
|Альварес Гастон
|1
|0.08
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|6
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Бое Лукас
|2
|1
|Микель Игнаси
|3
|0
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|Санчес Рикард
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Нева Карлос
|2
|0
|Торренте Рауль
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|6
|1
|Мата Хайме
|4
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Оскар Родригес
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Альварес Гастон
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Альдерете Омар
|2
|0
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
9
Гранада
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
3
6
Гранада
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Хетафе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
18%
3
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
3
21%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Забито
7
6
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
4
57%
3
50%
76-90
Пропущено
15
3
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
47%
1
33%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
5
28%
5
33%
76-90
Пропущено
30
17
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
10%
4
24%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
11
37%
3
18%
31-45
3
10%
3
18%
46-60
3
10%
4
24%
61-75
6
20%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0
Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1
Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0
Результаты матчей
Гранада
Хетафе
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Гранада
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
49
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|2:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|25 - 8
|32
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|8.
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 15
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|18 - 30
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|15 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|0:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|0:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
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|Жирона
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|Атлетико М
|Мората Альваро
|7 (1)
|Осасуна
|Будимир Анте
|7 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|7 (1)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 1:1 Хетафе
Исход игры
Гранада
29.8% (34)
Ничья
51.8% (59)
Хетафе
18.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
29.46% (33)
Меньше
70.54% (79)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (51)
1:0 Гранада
14% (16)
2:1 Гранада
13.2% (15)
1:2 Хетафе
9.6% (11)
0:1 Хетафе
6.1% (7)
2:2 Ничья
4.4% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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