Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

52' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Кармона Хосе Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Г О О О О Л - Вильяр Гонсало забивает с правой ноги!

49' Нева Карлос из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Хетафе

47' Вильяр Гонсало из команды Гранада не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Нева Карлос из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Сарагоса Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Удар от ворот произведет Хетафе

44' Мелендо Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Аленья Карлес тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

40' Удар от ворот произведет Гранада

40' Матч возобновлен

39' Милья Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Бое Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Альварес Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Узуни Мюрто пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

25' Микель Игнаси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Хетафе

24' Узуни Мюрто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Оооо... вот это был удар! Максимович Неманья должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Максимович Неманья . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Хорошую попытку сделал Гринвуд Мэйсон . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Мелендо Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гранада

20' Мелендо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

18' Нева Карлос из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

10' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Гринвуд Мэйсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хетафе начинает с центра поля