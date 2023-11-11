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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 18103 Главный судья: Муньис Алехандро
Гранада
1:1
Конец матча
Хетафе
0'
0:1
2' Гол
Майораль Борха
39' Желтая карточка
Бое Лукас
41' Желтая карточка
Аленья Карлес
1:1
45' Гол
Вильяр Гонсало
56' Желтая карточка
Нева Карлос
72' Желтая карточка
Сарагоса Брайан
80' Желтая карточка
Манафа Вилсон
84' Желтая карточка
Оскар Родригес
90'+7

Ход матча

2'
0:1
Майораль Борха
(Гринвуд Мэйсон)
39'
Бое Лукас
 
41'
 
Аленья Карлес
45'
Вильяр Гонсало
(Нева Карлос)
1:1
46'
 
Иглесиас Хуан
Кармона Хосе Анхель
56'
Нева Карлос
 
58'
 
Оскар Родригес
Аленья Карлес
65'
Пуэртас Антонио
Мелендо Оскар
 
72'
Сарагоса Брайан
 
74'
Руис Серхио
Бое Лукас
 
74'
Кальехон Хосе
Сарагоса Брайан
 
80'
Манафа Вилсон
 
84'
 
Оскар Родригес
84'
Дьедиу Фамара
Узуни Мюрто
 
84'
Альваро Фернандес
Вильяр Гонсало
 
87'
 
Латаса Хуан
Майораль Борха
87'
 
Мата Хайме
Гринвуд Мэйсон
87'
 
Дуарте Домингуш
Милья Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 5 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 462 Количество передач 326
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Гранада 29.8% (34)
X 51.8% (59)
Хетафе 18.4% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Феррейра
Андре
3
Манафа
Вилсон
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
24
Вильяр
Гонсало
23
Гумбау
Херард
21
Мелендо
Оскар
11
Узуни
Мюрто
26
Сарагоса
Брайан
7
Бое
Лукас
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
11
Аленья
Карлес
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
Гранада
4-2-3-1
Хетафе
4-5-1

История личных встреч

Гранада
Хетафе

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ТМК
0:0
П
3:2
П
1:2
П
1:2
П
1:1
П
3:3
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.63

Среднее время на гол

75
55

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
0.8

Среднее время на гол

48
112

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.38
Узуни Мюрто 4 (1) 0.31
Бое Лукас 3 0.23
Санчес Рикард 2 0.15
Вильяр Гонсало 1 0.08
Рубио Мигель 1 0.08
Омородион Сэмюэль 1 0.08
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Нева Карлос 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 7 (2) 0.54
Латаса Хуан 2 0.15
Гринвуд Мэйсон 1 0.08
Аленья Карлес 1 0.08
Кармона Хосе Анхель 1 0.08
Митрович Стефан 1 0.08
Максимович Неманья 1 0.08
Альварес Гастон 1 0.08
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 6 0
Сарагоса Брайан 5 0
Бое Лукас 2 1
Микель Игнаси 3 0
Вильяр Гонсало 3 0
Санчес Рикард 3 0
Пако Лопес 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Нева Карлос 2 0
Торренте Рауль 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Мата Хайме 4 1
Дуарте Домингуш 4 1
Дамиан Суарес 4 0
Аленья Карлес 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Митрович Стефан 3 0
Оскар Родригес 3 0
Рико Диего 3 0
Альварес Гастон 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Альдерете Омар 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Гранада
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
9
Гранада
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

3
6
Гранада
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Хетафе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
18%
3
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
3
21%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Забито

7
6
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
4
57%
3
50%
76-90

Пропущено

15
3
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
47%
1
33%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
5
28%
5
33%
76-90

Пропущено

30
17
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
10%
4
24%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
11
37%
3
18%
31-45
3
10%
3
18%
46-60
3
10%
4
24%
61-75
6
20%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0
Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1
Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0

Результаты матчей

Гранада
Хетафе

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Гранада
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 13 10 2 1 25 - 8 32
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
8.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 5 3 5 15 - 15 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
10.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
11.
Хетафе
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
12.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 13 1 4 8 18 - 30 7
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
3.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Валенсия
 0:2 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Валенсия
 0:2 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Осасуна Будимир Анте 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Руис Серхио из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Торренте Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 95'
    Контроль мяча: Гранада: 58%, Хетафе: 42%.
  • 95'
    Торренте Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Дьедиу Фамара из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Гранада 29.8% (34)
    X 51.8% (59)
    Хетафе 18.4% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 1:1 Хетафе

    Исход игры
    Гранада
    29.8% (34)
    Ничья
    51.8% (59)
    Хетафе
    18.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.46% (33)
    Меньше
    70.54% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.7% (51)
    1:0 Гранада
    14% (16)
    2:1 Гранада
    13.2% (15)
    1:2 Хетафе
    9.6% (11)
    0:1 Хетафе
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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