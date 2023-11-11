ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Винисиус Жуниор!!! Карвахаль по правому флангу запустил в прорыв Родриго, который прострелил в штрафную площадку, а там Винисиус Жуниор в падении необычно замкнул пас грудью, отправив мяч под левую штангу.

С улыбкой отпраздновал взятие ворот Винисиус Жуниор. Иронично показывает он, что забил гол эмблемой на футболке. Случается и такое у больших мастеров.

Повесили носы валенсийцы под занавес первого тайма, ничего активного не предпринимая на последних минутах. "Реал" также не усердствует.

Родриго неподалёку от чужой штрафной площади красиво убрал мяч от соперника, заработав на себе опасный штрафной удар.

Сам Родриго решил пробить сейчас со стандартного положения, но перекрутил мяч, из-за чего не попал в створ ворот. Мамардашвили показывает, что ситуацию он держал под контролем.

Первый тайм окончен! "Реал" уверенно пока что побеждает в два мяча. Отдыхаем...

В контратаке "Реала" Родриго принял мяч на правом краю штрафной площади соперника, но заложил там слишком крутой вираж, из-за чего потерял равновесие.

Пепелу в глубине поля пошёл в агрессивный подкат против Винисиуса Жуниора, попав сопернику по ногам, за что получил жёлтую карточку.

Винисиус Жуниор отработал на перехвате на своей половине поля, но вскоре сам потерял мяч, совершив неудачную попытку дриблинга.

Длинный заброс вперёд следовал на рывок Вальверде, но Мамардашвили выскочил за пределы штрафной площади и отбил мяч головой.

Винисиус Жуниор отдал резкий пас на правый фланг атаки на Родриго, но последний не успел к игровому снаряду, так что будет удар от ворот для "Валенсии".

Повреждение получил Вальверде, из-за которого был вынужден обратиться за медицинской помощью. Будем надеяться, что там ничего серьёзного.

Фран Перес по правому флангу протащил мяч к лицевой линии, выполнив после этого прострельную передачу в штрафную площадку, но защитники "Реала" сыграли внимательно.

Угловой на левом фланге заработали валенсийцы. Мяч был разыгран накоротке, после чего пошла подача на голову Дуро, но тот снова из выгодной позиции не забил - мимо ворот на этот раз.

"Валенсия" начала активно прессинговать на чужой половине поля. Мадридцы реагируют на это решением комбинировать мяч как можно шире, чтобы оппоненты больше бегали.

Мамардашвили получил мышечное повреждение. Присел он на газон, держась за внутреннюю поверхность бедра и морщась от боли. Медиков приходится приглашать на поле судье.

После оказания помощи грузинский вратарь вернулся в игру, но один из запасных стражей ворот "Валенсии" на всякий случай продолжает разминаться.

Угловой на правом фланге заработали "летучие мыши", разыграв его накоротке. Подача после этого прошла на голову Дуро, но у того прицельный удар не получился.

Мадридцы пасуются на своей половине поля, подключая к этому действу Лунина.

Получил повреждение один из валенсийцев на чужой половине поля, но вроде бы ничего серьёзного - даже не приходится приглашать на поле медиков.

Очень активно ведёт себя у кромки поля Карло Анчелотти. Сильно переживает итальянский специалист. Явно ему хотелось бы, чтобы "Реал" в первом тайме сумел забить второй гол.

Давненько уже "королевский клуб" не пересекал среднюю линию поля с мячом. Приходится ему сейчас преимущественно отбиваться.

Гости заработали штрафной удар на правом фланге атаки. Со стандарта подача последовала в центр штрафной площади, но там головой мяч удалось выбить подальше Карвахалю.

Рубен Бараха присел на некоторое время в своё кресло, чтобы пообщаться с одним из своих ассистентов. Возможно, в тренерском штабе думают первые замены производить уже в перерыве.

23' Винисиус Жуниор в ответной атаке продрался с левого фланга в штрафную площадку, выполнил скидку назад и в центр на Родриго, но последний сорвал удар в касание - мяч полетел к дальнему угловому флажку.

22' С левого фланга вдоль линии штрафной площади сместился Каньос, но его удар заблокировали. Тут же на подборе сработал Герра и пробил в правую "девятку", но мяч полетел над целью.

21' Обеспокоенным у кромки поля выглядит Карло Анчелотти. Вроде бы счёт на табло приятный, но всё же соперникам его подопечные предоставляют много вольностей.

20' Затеяли сейчас "сливочные" всё-таки перепасовку на своей половине поля, которая едва не закончилась обрезкой, но всё же обошлось.

19' Очень динамичную игру мы сегодня наблюдаем. Обе команды не задерживаются в средней зоне, стараясь как можно скорее переводить дело к чужим владениям.

18' После розыгрыша углового тот же Винисиус Жуниор пробил с правого края штрафной площади с носка, но поразил сетку ворот только с внешней стороны.

17' ОПАСНО! В контратаке "Реала" Винисиус Жуниор с левого фланга сместился в штрафную площадку и пробил в дальний угол, но Мамардашвили ногой дотянулся до мяча, переведя его на угловой.

16' ОПАСНО! После вертикальной подачи из глубины поля Дуро вышел на рандеву с Луниным, но снова пробил прямо во вратаря. Второй голевой момент загубил 9-й номер "Валенсии".

15' Агрессивный коллективный прессинг "летучие мыши" организовывать не пытаются, после потери мяча просто всем составом опускаясь в оборону.

14' С правого фланга последовала диагональная подача в штрафную площадь хозяев, но слишком близко к воротам полетел мяч, так что Лунин сработал на перехвате.

13' Пошла активная борьба за инициативу сейчас в середине поля. "Валенсия" пришла в себя после пропущенного гола, так что теперь снова пытается играть агрессивно.

12' ОПАСНО! В контратаке гостей Диего Лопес прострелил вдоль ворот на Дуро, который метров с трёх пробил по воротам, но попал прямо во вратаря - Лунин ногой парировал мяч в поле.

11' Два угловых подряд с левого фланга подали хозяева, но из этих стандартов особых дивидендов извлечь не удалось.

10' ОПАСНО! Кроос здорово исполнял удар над "стенкой" со стандарта, но ворота "Валенсии" спасла перекладина, от которой мяч отскочил в землю и вылетел в поле.

9' Ещё один штрафной удар мадридцы заработали неподалёку от штрафной площади соперника, но на этот раз уже немного левее центральной оси.

8' Камавинга забросил мяч на левый край атаки на Диаса, но тот не стал пытаться дальше обострять игру, просто отыграв назад.

7' Алаба решил пробить со стандарта, но высоковато он поднял мяч над "стенкой", так что игровой снаряд попросту не успел опуститься в ворота.

6' Винисиус Жуниор заработал штрафной удар метрах в 23 от ворот соперника, правее центральной оси. Очень хорошая точка для прямого удара отсюда.

5' Потрясённые гости уже не пытаются большими силами идти вперёд, осев сейчас на своей половине поля, стараясь работать на сдерживание позиционных атак соперника.

4' Очень неприятное начало для "Валенсии", но ничего не поделать, таков уж класс их сегодняшнего соперника.

3' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Даниэль Карвахаль!!!

В первой же своей акцентированной атаке "сливочные" сумели забить. Кроос забросил мяч на полсотни метров к правому углу штрафной площади, Даниэль на приёме сместился немного в центр, после чего с левой ноги хлёстко пробил точно в ближний нижний угол.

2' Агрессивно начали встреча валенсийцы. Видно, что они максимально заряженными вышли на эту игру, нацелившись на победу.