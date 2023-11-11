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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 72475 Главный судья: Санчес Хосе
Реал Мадрид
2:0
Перерыв
Валенсия
0'
1:0
3' Гол
Карвахаль Даниэль
34' Желтая карточка
Пепелу
2:0
42' Гол
Винисиус Жуниор

Ход матча

3'
Карвахаль Даниэль
(Кроос Тони)
1:0
34'
 
Пепелу
42'
Винисиус Жуниор
(Родриго)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 132
Реал Мадрид 96.2% (127)
X 3% (4)
Валенсия 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
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13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
6
Начо
Фернандес
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
21
Диас
Браим
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
7
Каньос
Серхи
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
Реал Мадрид
4-1-2-1-2
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Валенсия

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 9 побед

38 матчей

57.9%
21.1%
21%
22 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
28.9%
21.1%
19 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.2%
42.1%
23.7%
13 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
С
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
3:0
С
1:3
ЛЛ
1:1
П
2:1
П
2:0
П
1:4
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
2:3
КК
1:1
П
0:5
КК
2:0
П
1:1
П
0:0
П
2:3
П
3:6
П
2:0
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
С
4:2
С
3:2
ПД
2:3
ПД
1:5

Голы

Всего голов

39
44

Голов в среднем за матч

2.05
2.32

Среднее время на гол

43
38

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.79
0.89

Среднее время на гол

50
100

Всего голов

73
61

Голов в среднем за матч

1.92
1.61

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

46
56

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 10 0.77
Хоселу Санмартин 5 0.38
Винисиус Жуниор 3 0.23
Карвахаль Даниэль 2 0.15
Кроос Тони 1 0.08
Вальверде Федерико 1 0.08
Родриго 1 0.08
Диас Браим 1 0.08
Тчуамени Орельен 1 0.08
Гарсия Франсиско III 0 0
Модрич Лука 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 5 0.38
Герра Хавьер 3 0.23
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.15
Пепелу 2 (2) 0.15
Перес Фран 1 0.08
Гайя Хосе 1 0.08
Дьякаби Муктар 1 0.08
Корреа Тьерри 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 5 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 0
Амалла Селим 2 1
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Герра Хавьер 2 0
Пепелу 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Москера Кристиан 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Валенсия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
6
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

13
7
Реал Мадрид
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Валенсия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
100%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

24
16
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
4%
4
25%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
6
25%
4
25%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

7
12
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
5
71%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2
Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0
Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Валенсия

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
1
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
5
7
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 13 10 2 1 25 - 8 32
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
8.
Валенсия
 0:2 Заявка 13 5 3 5 15 - 15 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
10.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
11.
Хетафе
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
12.
Осасуна
 Заявка 13 4 2 7 15 - 21 14
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 13 1 4 8 18 - 30 7
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
3.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8.
Валенсия
 0:2 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 2:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Валенсия
 0:2 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Осасуна Будимир Анте 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Реал" уверенно пока что побеждает в два мяча. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    Сам Родриго решил пробить сейчас со стандартного положения, но перекрутил мяч, из-за чего не попал в створ ворот. Мамардашвили показывает, что ситуацию он держал под контролем.
  • Фол, нарушение
    45'
    Родриго неподалёку от чужой штрафной площади красиво убрал мяч от соперника, заработав на себе опасный штрафной удар.
  • 45'
    Повесили носы валенсийцы под занавес первого тайма, ничего активного не предпринимая на последних минутах. "Реал" также не усердствует.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • 44'
    С улыбкой отпраздновал взятие ворот Винисиус Жуниор. Иронично показывает он, что забил гол эмблемой на футболке. Случается и такое у больших мастеров.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Винисиус Жуниор!!!
    Карвахаль по правому флангу запустил в прорыв Родриго, который прострелил в штрафную площадку, а там Винисиус Жуниор в падении необычно замкнул пас грудью, отправив мяч под левую штангу.
  • Угловой
    42'
    Угловой на левом фланге заработали валенсийцы. Мяч был разыгран накоротке, после чего пошла подача на голову Дуро, но тот снова из выгодной позиции не забил - мимо ворот на этот раз.
  • 41'
    Фран Перес по правому флангу протащил мяч к лицевой линии, выполнив после этого прострельную передачу в штрафную площадку, но защитники "Реала" сыграли внимательно.
  • Травма, повреждение
    40'
    Повреждение получил Вальверде, из-за которого был вынужден обратиться за медицинской помощью. Будем надеяться, что там ничего серьёзного.
  • 39'
    Винисиус Жуниор отдал резкий пас на правый фланг атаки на Родриго, но последний не успел к игровому снаряду, так что будет удар от ворот для "Валенсии".
  • 38'
    Длинный заброс вперёд следовал на рывок Вальверде, но Мамардашвили выскочил за пределы штрафной площади и отбил мяч головой.
  • 37'
    Винисиус Жуниор отработал на перехвате на своей половине поля, но вскоре сам потерял мяч, совершив неудачную попытку дриблинга.
  • Желтая карточка
    36'
    Пепелу в глубине поля пошёл в агрессивный подкат против Винисиуса Жуниора, попав сопернику по ногам, за что получил жёлтую карточку.
  • 35'
    В контратаке "Реала" Родриго принял мяч на правом краю штрафной площади соперника, но заложил там слишком крутой вираж, из-за чего потерял равновесие.
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    • 34'
      Рубен Бараха присел на некоторое время в своё кресло, чтобы пообщаться с одним из своих ассистентов. Возможно, в тренерском штабе думают первые замены производить уже в перерыве.
    • Фол, нарушение
      33'
      Гости заработали штрафной удар на правом фланге атаки. Со стандарта подача последовала в центр штрафной площади, но там головой мяч удалось выбить подальше Карвахалю.
    • 32'
      Давненько уже "королевский клуб" не пересекал среднюю линию поля с мячом. Приходится ему сейчас преимущественно отбиваться.
    • 31'
      Очень активно ведёт себя у кромки поля Карло Анчелотти. Сильно переживает итальянский специалист. Явно ему хотелось бы, чтобы "Реал" в первом тайме сумел забить второй гол.
    • 30'
      Получил повреждение один из валенсийцев на чужой половине поля, но вроде бы ничего серьёзного - даже не приходится приглашать на поле медиков.
    • 29'
      Мадридцы пасуются на своей половине поля, подключая к этому действу Лунина.
    • Угловой
      28'
      Угловой на правом фланге заработали "летучие мыши", разыграв его накоротке. Подача после этого прошла на голову Дуро, но у того прицельный удар не получился.
    • 26'
      После оказания помощи грузинский вратарь вернулся в игру, но один из запасных стражей ворот "Валенсии" на всякий случай продолжает разминаться.
    • Травма, повреждение
      25'
      Мамардашвили получил мышечное повреждение. Присел он на газон, держась за внутреннюю поверхность бедра и морщась от боли. Медиков приходится приглашать на поле судье.
    • 24'
      "Валенсия" начала активно прессинговать на чужой половине поля. Мадридцы реагируют на это решением комбинировать мяч как можно шире, чтобы оппоненты больше бегали.
    • Опасный момент
      23'
      Винисиус Жуниор в ответной атаке продрался с левого фланга в штрафную площадку, выполнил скидку назад и в центр на Родриго, но последний сорвал удар в касание - мяч полетел к дальнему угловому флажку.
    • Опасный момент
      22'
      С левого фланга вдоль линии штрафной площади сместился Каньос, но его удар заблокировали. Тут же на подборе сработал Герра и пробил в правую "девятку", но мяч полетел над целью.
    • 21'
      Обеспокоенным у кромки поля выглядит Карло Анчелотти. Вроде бы счёт на табло приятный, но всё же соперникам его подопечные предоставляют много вольностей.
    • 20'
      Затеяли сейчас "сливочные" всё-таки перепасовку на своей половине поля, которая едва не закончилась обрезкой, но всё же обошлось.
    • 19'
      Очень динамичную игру мы сегодня наблюдаем. Обе команды не задерживаются в средней зоне, стараясь как можно скорее переводить дело к чужим владениям.
    • Угловой
      18'
      После розыгрыша углового тот же Винисиус Жуниор пробил с правого края штрафной площади с носка, но поразил сетку ворот только с внешней стороны.
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! В контратаке "Реала" Винисиус Жуниор с левого фланга сместился в штрафную площадку и пробил в дальний угол, но Мамардашвили ногой дотянулся до мяча, переведя его на угловой.
    • Опасный момент
      16'
      ОПАСНО! После вертикальной подачи из глубины поля Дуро вышел на рандеву с Луниным, но снова пробил прямо во вратаря. Второй голевой момент загубил 9-й номер "Валенсии".
    • 15'
      Агрессивный коллективный прессинг "летучие мыши" организовывать не пытаются, после потери мяча просто всем составом опускаясь в оборону.
    • 14'
      С правого фланга последовала диагональная подача в штрафную площадь хозяев, но слишком близко к воротам полетел мяч, так что Лунин сработал на перехвате.
    • 13'
      Пошла активная борьба за инициативу сейчас в середине поля. "Валенсия" пришла в себя после пропущенного гола, так что теперь снова пытается играть агрессивно.
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! В контратаке гостей Диего Лопес прострелил вдоль ворот на Дуро, который метров с трёх пробил по воротам, но попал прямо во вратаря - Лунин ногой парировал мяч в поле.
    • Угловой
      11'
      Два угловых подряд с левого фланга подали хозяева, но из этих стандартов особых дивидендов извлечь не удалось.
    • Штанга
      10'
      ОПАСНО! Кроос здорово исполнял удар над "стенкой" со стандарта, но ворота "Валенсии" спасла перекладина, от которой мяч отскочил в землю и вылетел в поле.
    • Фол, нарушение
      9'
      Ещё один штрафной удар мадридцы заработали неподалёку от штрафной площади соперника, но на этот раз уже немного левее центральной оси.
    • 8'
      Камавинга забросил мяч на левый край атаки на Диаса, но тот не стал пытаться дальше обострять игру, просто отыграв назад.
    • Опасный момент
      7'
      Алаба решил пробить со стандарта, но высоковато он поднял мяч над "стенкой", так что игровой снаряд попросту не успел опуститься в ворота.
    • Фол, нарушение
      6'
      Винисиус Жуниор заработал штрафной удар метрах в 23 от ворот соперника, правее центральной оси. Очень хорошая точка для прямого удара отсюда.
    • 5'
      Потрясённые гости уже не пытаются большими силами идти вперёд, осев сейчас на своей половине поля, стараясь работать на сдерживание позиционных атак соперника.
    • 4'
      Очень неприятное начало для "Валенсии", но ничего не поделать, таков уж класс их сегодняшнего соперника.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Даниэль Карвахаль!!!
      В первой же своей акцентированной атаке "сливочные" сумели забить. Кроос забросил мяч на полсотни метров к правому углу штрафной площади, Даниэль на приёме сместился немного в центр, после чего с левой ноги хлёстко пробил точно в ближний нижний угол.
    • 2'
      Агрессивно начали встреча валенсийцы. Видно, что они максимально заряженными вышли на эту игру, нацелившись на победу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:0 Валенсия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    96.2% (127)
    Ничья
    3% (4)
    Валенсия
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.64% (64)
    Меньше
    43.36% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    35.6% (47)
    2:0 Реал Мадрид
    29.5% (39)
    3:1 Реал Мадрид
    9.1% (12)
    1:0 Реал Мадрид
    6.8% (9)
    3:0 Реал Мадрид
    1.5% (2)
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    Реал Мадрид
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