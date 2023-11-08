Тур: 13. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Реал Мадрид
Валенсия
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 9 побед
38 матчей
57.9%
21.1%
21%
22 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
28.9%
21.1%
19 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.2%
42.1%
23.7%
13 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
44
Голов в среднем за матч
2.05
2.32
Среднее время на гол
43
38
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
1.79
0.89
Среднее время на гол
50
100
Всего голов
73
61
Голов в среднем за матч
1.92
1.61
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
46
56
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|10
|0.83
|Хоселу Санмартин
|5
|0.42
|Винисиус Жуниор
|2
|0.17
|Кроос Тони
|1
|0.08
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.08
|Вальверде Федерико
|1
|0.08
|Родриго
|1
|0.08
|Диас Браим
|1
|0.08
|Тчуамени Орельен
|1
|0.08
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|5
|0.42
|Герра Хавьер
|3
|0.25
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.17
|Пепелу
|2 (2)
|0.17
|Перес Фран
|1
|0.08
|Гайя Хосе
|1
|0.08
|Дьякаби Муктар
|1
|0.08
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|5
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Гайя Хосе
|2
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Герра Хавьер
|2
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Валенсия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
6
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
13
7
Реал Мадрид
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Валенсия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
100%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
24
16
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
4%
4
25%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
6
25%
4
25%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
7
12
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
5
71%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2
Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0
Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2
Результаты матчей
Реал Мадрид
Валенсия
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
41
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
84
57
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 15
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 15
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|17 - 29
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|14 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|7 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|7 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Жирона
|Довбик Артём
|6 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия
Исход игры
Реал Мадрид
97.4% (38)
Ничья
2.6% (1)
Валенсия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
65.79% (25)
Нет
34.21% (13)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
46.2% (18)
2:0 Реал Мадрид
30.8% (12)
3:1 Реал Мадрид
12.8% (5)
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