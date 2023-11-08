  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 39
Реал Мадрид 97.4% (38)
X 2.6% (1)
Валенсия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Валенсия
5.60
5.60
Реклама, ligastavok.ru
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Реал Мадрид
Валенсия

История личных встреч

Реал Мадрид
Валенсия

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 9 побед

38 матчей

57.9%
21.1%
21%
22 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
28.9%
21.1%
19 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.2%
42.1%
23.7%
13 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
С
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
3:0
С
1:3
ЛЛ
1:1
П
2:1
П
2:0
П
1:4
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
2:3
КК
1:1
П
0:5
КК
2:0
П
1:1
П
0:0
П
2:3
П
3:6
П
2:0
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
С
4:2
С
3:2
ПД
2:3
ПД
1:5

Голы

Всего голов

39
44

Голов в среднем за матч

2.05
2.32

Среднее время на гол

43
38

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.79
0.89

Среднее время на гол

50
100

Всего голов

73
61

Голов в среднем за матч

1.92
1.61

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

46
56

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 10 0.83
Хоселу Санмартин 5 0.42
Винисиус Жуниор 2 0.17
Кроос Тони 1 0.08
Карвахаль Даниэль 1 0.08
Вальверде Федерико 1 0.08
Родриго 1 0.08
Диас Браим 1 0.08
Тчуамени Орельен 1 0.08
Гарсия Франсиско III 0 0
Модрич Лука 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 5 0.42
Герра Хавьер 3 0.25
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.17
Пепелу 2 (2) 0.17
Перес Фран 1 0.08
Гайя Хосе 1 0.08
Дьякаби Муктар 1 0.08
Корреа Тьерри 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 5 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 0
Амалла Селим 2 1
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Герра Хавьер 2 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Москера Кристиан 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Валенсия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
6
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

13
7
Реал Мадрид
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Валенсия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
100%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

24
16
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
4%
4
25%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
6
25%
2
13%
46-60
6
25%
4
25%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

7
12
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
5
71%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2
Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0
Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Валенсия

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
1
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
5
7
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 6 2 14 - 15 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Хетафе
 Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
7.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
8.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
9.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 39
    Реал Мадрид 97.4% (38)
    X 2.6% (1)
    Валенсия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Валенсия
    5.60
    5.60
    Реклама, ligastavok.ru
    9.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Валенсия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Валенсия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.4% (38)
    Ничья
    2.6% (1)
    Валенсия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (25)
    Нет
    34.21% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    46.2% (18)
    2:0 Реал Мадрид
    30.8% (12)
    3:1 Реал Мадрид
    12.8% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Валенсия
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     