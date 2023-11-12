Тур: 15. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Пржибыл Ярослав
1:1
Перерыв
Ход матча
9'
0:1
15'
17
Шкурин
Илья
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
55
Чиж
Шимон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Сталь Мелец
Гурник Забже
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
400%
100%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.88
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
60
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|4
|0.27
|Доманьски Мацей
|3
|0.2
|Koki Hinokio
|3
|0.2
|Гетингер Крыстян
|2 (1)
|0.13
|Эсселинк Берт
|2
|0.13
|Тромбка Михал
|1
|0.07
|Матрас Матеуш
|1
|0.07
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.07
|Мерилуото Кай
|1
|0.07
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.07
|Piotr Wlazlo
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|5 (2)
|0.33
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.13
|Чиж Шимон
|2
|0.13
|Подольски Лукас
|1
|0.07
|Яницки Рафал
|1
|0.07
|Ольковски Павел
|1
|0.07
|Сиплак Михал
|1
|0.07
|Расак Дамиан
|1
|0.07
|Щесняк Криспин
|1
|0.07
|Капралик Адриан
|1
|0.07
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|6
|0
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Брито Рафаэл
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Янжа Эрик
|3
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Сталь Мелец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
4
5
Сталь Мелец
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Гурник Забже
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
3
30%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
3
50%
76-90
Забито
19
15
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
7
37%
3
20%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
16%
5
33%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
6
30%
1
6%
16-30
3
15%
4
25%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
6
30%
3
19%
61-75
4
20%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1
Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Гурник Забже
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
52
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
68
212
311
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|15
|9
|3
|3
|36 - 21
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|28 - 19
|28
|4.
|13
|8
|2
|3
|29 - 15
|26
|5.
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|7.
|15
|6
|3
|6
|17 - 24
|21
|8.
|1:1
|15
|5
|5
|5
|16 - 17
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 16
|17
|11.
|15
|2
|11
|2
|14 - 14
|17
|12.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|13.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|14.
|1:1
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|18.
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|7.
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|10.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 15
|8
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|6.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|8
|0
|7
|1
|7 - 8
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|17.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (3)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6