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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Сталь Мелец
2:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
0:1
9' Гол
Чиж Шимон
1:1
15' Гол
Матрас Матеуш
2:1
51' Гол
Шкурин Илья
55' Красная карточка
Эсселинк Берт
90'+8
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
6
Leandro
VIII
7
Lukasz
Gerstenstein
19
Тромбка
Михал
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
11
Krzysztof
Wolkowicz
1
Белица
Даниэль
19
Norbert
Barczak
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
18
Daisuke
Yokota
55
Чиж
Шимон
7
Капралик
Адриан
9
Мусёлик
Себастьян
Сталь Мелец
3-4-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Гурник Забже

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

400%
100%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.88
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
60

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 5 0.33
Доманьски Мацей 3 0.2
Koki Hinokio 3 0.2
Гетингер Крыстян 2 (1) 0.13
Эсселинк Берт 2 0.13
Тромбка Михал 1 0.07
Матрас Матеуш 1 0.07
Krzysztof Wolkowicz 1 0.07
Мерилуото Кай 1 0.07
Lukasz Gerstenstein 1 0.07
Piotr Wlazlo 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daisuke Yokota 5 (2) 0.33
Мусёлик Себастьян 2 0.13
Чиж Шимон 2 0.13
Подольски Лукас 1 0.07
Яницки Рафал 1 0.07
Ольковски Павел 1 0.07
Сиплак Михал 1 0.07
Расак Дамиан 1 0.07
Щесняк Криспин 1 0.07
Капралик Адриан 1 0.07
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 6 0
Piotr Wlazlo 4 0
Koki Hinokio 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Гетингер Крыстян 2 0
Тромбка Михал 2 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Брито Рафаэл 1 0
Шкурин Илья 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Янжа Эрик 3 0
Секулич Борис 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Daisuke Yokota 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Сиплак Михал 2 0
Мусёлик Себастьян 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Ольковски Павел 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Капралик Адриан 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5
Сталь Мелец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

4
5
Сталь Мелец
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Гурник Забже
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
1
7%
4
36%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
3
50%
76-90

Забито

21
16
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
5%
3
19%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
7
33%
3
19%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
3
14%
5
31%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
5%
3
17%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
6
29%
3
17%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1
Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0

Результаты матчей

Сталь Мелец
Гурник Забже

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
6
2
1.5
1
6
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
1
7
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
2
13
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 15 9 3 3 36 - 21 30
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 13 8 2 3 29 - 15 26
5.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
6.
Легия
 13 7 2 4 21 - 18 23
7.
Заглембе Любин
 15 6 3 6 17 - 24 21
8.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Сталь Мелец
 15 5 3 7 20 - 22 18
11.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
12.
Пяст
 15 2 11 2 14 - 14 17
13.
Видзев Лодзь
 14 4 4 6 16 - 19 16
14.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 2 2 11 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
7.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
8.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
9.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 2 3 8 - 15 8
16.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
7.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Пяст
 8 0 7 1 7 - 8 7
11.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
12.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
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  • 55'
    УДАЛЕНИЕ! - Эсселинк Берт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 51'
    Гетингер Крыстян сделал результативную передачу.
  • 51'
    Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
  • 46'
    Мусёлик Себастьян уходит с поля. Кравчик Пётр выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Гетингер Крыстян сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Матрас Матеуш бьет в цель!
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