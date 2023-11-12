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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Погонь Щецин
1:1
Второй тайм: 72'
Ракув
0'
44' Желтая карточка
Плавшич Срджан
0:1
55' Гол
Новак Бартош
56' Желтая карточка
Берггрен Густав
1:1
68' Гол
Горгон Александр
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
3
Рундич
Милан
20
Салес
Жеан
Карлос
14
Плавшич
Срджан
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
11
Замора
Джон
77
Цебуля
Марчин
99
Пясецки
Фабиан
Погонь Щецин
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Ракув

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:2
К
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.25

Среднее время на гол

150
360

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.25
2

Среднее время на гол

360
45

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.44
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

202
73

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 6 (3) 0.4
Кулурис Эфтимос 6 0.4
Горгон Александр 4 0.27
Бичахчян Ваан 3 0.2
Ульвестад Фредрик 2 0.13
Захович Лука 1 0.07
Лонкар Даниель 1 0.07
Смолиньски Кацпер 1 0.07
Форнальчик Мариуш 1 0.07
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 4 0.29
Замора Джон 3 0.21
Кочергин Владислав 3 0.21
Драчал Давид 3 0.21
Раковитан Богдан 3 0.21
Зволински Лукаш 3 (2) 0.21
Киттель Сонни 2 0.14
Црнац Анте 2 0.14
Салес Жеан Карлос 2 0.14
Папаниколау Яннис 2 0.14
Плавшич Срджан 1 0.07
Сореску Деян 1 0.07
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 4 0
Кужава Рафал 4 0
Ульвестад Фредрик 2 1
Гросицки Камил 3 0
Гамбоа Жоау 3 0
Бичахчян Ваан 3 0
Захович Лука 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Кожокару Валентин 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Аднан 4 0
Берггрен Густав 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Плавшич Срджан 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ракув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
4
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
19
Погонь Щецин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Ракув
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
5
31%
1
10%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
3
25%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 5
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
6
32%
61-75
2
20%
2
11%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

26
29
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
4%
4
14%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
6
23%
4
14%
31-45
6
23%
3
10%
46-60
5
19%
7
24%
61-75
4
15%
6
21%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
5
33%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
6
43%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1
Ракув
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1
Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Ракув

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
6
2
3
4
2.5
3
5
1
6
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
3
2
5
2.5
1
4
1
6
3.5
1
4
1
6
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
8
5
5
9
2.5
4
9
2
12
3.5
2
11
2
12
4.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 15 9 3 3 36 - 21 30
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 1:1 14 8 3 3 30 - 16 27
5.
Погонь Щецин
 1:1 15 8 2 5 27 - 15 26
6.
Легия
 13 7 2 4 21 - 18 23
7.
Заглембе Любин
 15 6 3 6 17 - 24 21
8.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Сталь Мелец
 15 5 3 7 20 - 22 18
11.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
12.
Пяст
 15 2 11 2 14 - 14 17
13.
Видзев Лодзь
 14 4 4 6 16 - 19 16
14.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 2 2 11 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 1:1 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
7.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
8.
Погонь Щецин
 1:1 8 4 1 3 16 - 12 13
9.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 2 3 8 - 15 8
16.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 1:1 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
7.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Ракув
 1:1 6 2 1 3 11 - 13 7
11.
Пяст
 8 0 7 1 7 - 8 7
12.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Плавшич Срджан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Ракув
8.00
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3.95
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2.95
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