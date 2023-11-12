Тур: 15. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Марциняк Шимон
1:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаПлавшич Срджан
0:1
54' ГолНовак Бартош
56' Желтая карточкаБерггрен Густав
1:1
67' ГолГоргон Александр
90'+4
Ход матча
44'
54'
56'
67'
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
11
Замора
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
-
29 Мрас ТобиашНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Погонь Щецин
Ракув
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.25
Среднее время на гол
150
360
Всего голов
1
10
Голов в среднем за матч
0.25
2
Среднее время на гол
360
45
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.44
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
202
73
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|6 (3)
|0.4
|Кулурис Эфтимос
|6
|0.4
|Горгон Александр
|5
|0.33
|Бичахчян Ваан
|3
|0.2
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.13
|Захович Лука
|1
|0.07
|Лонкар Даниель
|1
|0.07
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.07
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.07
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|4
|0.29
|Замора Джон
|3
|0.21
|Кочергин Владислав
|3
|0.21
|Драчал Давид
|3
|0.21
|Раковитан Богдан
|3
|0.21
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.21
|Киттель Сонни
|2
|0.14
|Црнац Анте
|2
|0.14
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.14
|Папаниколау Яннис
|2
|0.14
|Плавшич Срджан
|1
|0.07
|Сореску Деян
|1
|0.07
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|4
|0
|Кужава Рафал
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Берггрен Густав
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Плавшич Срджан
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ракув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
5
Погонь Щецин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
19
Погонь Щецин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ракув
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
2
12%
4
36%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
6
32%
61-75
2
20%
2
11%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
27
30
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 0
1
4%
4
13%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
6
22%
4
13%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
6
22%
7
23%
61-75
4
15%
6
20%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
7%
5
31%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
5
31%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1
Ракув
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1
Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Ракув
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
62
35
35
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
24
25
15
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
86
510
410
213
212
213
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|15
|9
|3
|3
|36 - 21
|30
|3.
|0:0
|15
|8
|5
|2
|28 - 19
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|5.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|6.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|7.
|15
|6
|3
|6
|17 - 24
|21
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|14 - 16
|17
|12.
|15
|2
|11
|2
|14 - 14
|17
|13.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|14.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|18.
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|3.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|9.
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 15
|8
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|11.
|8
|0
|7
|1
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|17.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6