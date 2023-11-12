Тур: 11. Стадион: БайАрена. Главный судья: Герач Тимо
1:0
Перерыв
Ход матча
23'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
401 Количество передач 177
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
33
Крал
Алекс
19
Хаберер
Яник
11
Фофана
Датро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
11 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Байер Л
Унион Берлин
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
4
Голов в среднем за матч
2.83
1
Среднее время на гол
31
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
2.1
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
42
100
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|7 (1)
|0.64
|Гримальдо Алехандро
|6
|0.55
|Хофманн Йонас
|4
|0.36
|Фримпонг Жереми
|3
|0.27
|Вирц Флориан
|3
|0.27
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.18
|Та Джонатан
|2
|0.18
|Адли Амин
|1
|0.09
|Гложек Адам
|1
|0.09
|Мбамба Ноа
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.36
|Госенс Робин
|4
|0.36
|Пантович Милош
|1
|0.09
|Духи Данило
|1
|0.09
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.09
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Фолланд Кевин
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Паласиос Эсекиэль
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|3
|0
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Хаберер Яник
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Хедира Рани
|0
|1
|Тусар Люка
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Унион Берлин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
4
Байер Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
12
4
Байер Л
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Унион Берлин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
4
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
1
13%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
5
42%
76-90
Забито
28
12
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
3
11%
4
33%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
5
18%
4
33%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
9
32%
2
17%
61-75
3
11%
1
8%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
4
19%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
4
33%
4
19%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1
Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0
Унион Берлин
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2
Результаты матчей
Байер Л
Унион Берлин
Точный счет
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 80%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:3
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
28
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|10
|1
|0
|31 - 10
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|42 - 9
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 20
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|0:1 Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|17 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Байер Л
97.4% (111)
Ничья
0.9% (1)
Унион Берлин
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (65)
Меньше
40.91% (45)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
35.1% (40)
2:1 Байер Л
21.9% (25)
3:1 Байер Л
18.4% (21)
3:0 Байер Л
7.9% (9)
3:2 Байер Л
4.4% (5)
1:0 Байер Л
3.5% (4)
4:1 Байер Л
2.6% (3)
1:2 Унион Берлин
1.8% (2)
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