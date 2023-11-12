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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 30210 Главный судья: Герач Тимо
Байер Л
4:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
1:0
23' Гол
Гримальдо Алехандро
2:0
57' Гол
Коссуну Одилон
3:0
73' Гол
Та Джонатан
74' Желтая карточка
Рённов Фредерик
4:0
83' Гол
Телла Нейтан
90'+3

Ход матча

23'
Гримальдо Алехандро
(Вирц Флориан)
1:0
24'
 
Кнохе Робин
Бонуччи Леонардо
46'
 
Триммель Кристофер
Юранович Йосип
57'
Коссуну Одилон
(Хофманн Йонас)
2:0
64'
 
Ааронсон Бренден
Бекер Шеральдо
73'
Та Джонатан
(Гримальдо Алехандро)
3:0
74'
 
Рённов Фредерик
78'
 
Бехренс Кевин
Фофана Датро
78'
 
Госенс Робин
Руссийон Жером
81'
Хофманн Йонас
Фримпонг Жереми
 
81'
Телла Нейтан
Адли Амин
 
83'
Телла Нейтан
(Адли Амин)
4:0
87'
Мбамба Ноа
Вирц Флориан
 
87'
Андрих Роберт
Паласиос Эсекиэль
 
87'
Гложек Адам
Бонифасе Виктор
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 815 Количество передач 378
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Байер Л 97.4% (111)
X 0.9% (1)
Унион Берлин 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
25
Паласиос
Эсекиэль
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
23
Бонуччи
Леонардо
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
26
Руссийон
Жером
33
Крал
Алекс
20
Лайдуни
Аисса
27
Бекер
Шеральдо
19
Хаберер
Яник
11
Фофана
Датро
Байер Л
3-4-2-1
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Унион Берлин

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
0:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:1
Б
2:3
Б
2:0
К
4:1

Голы

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

2.83
1

Среднее время на гол

31
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.1
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

42
100

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 7 (1) 0.64
Гримальдо Алехандро 6 0.55
Хофманн Йонас 4 0.36
Фримпонг Жереми 3 0.27
Вирц Флориан 3 0.27
Та Джонатан 3 0.27
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.18
Адли Амин 1 0.09
Гложек Адам 1 0.09
Коссуну Одилон 1 0.09
Телла Нейтан 1 0.09
Мбамба Ноа 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.36
Госенс Робин 4 0.36
Пантович Милош 1 0.09
Духи Данило 1 0.09
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.09
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 4 0
Джака Гранит 3 0
Паласиос Эсекиэль 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 3 0
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Хаберер Яник 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Хедира Рани 0 1
Рённов Фредерик 1 0
Тусар Люка 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Унион Берлин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
4
Байер Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Унион Берлин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

12
4
Байер Л
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Унион Берлин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
5%
2
25%
1-15
4
20%
1
13%
16-30
3
15%
4
50%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
7
35%
1
13%
61-75
3
15%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
5
42%
76-90

Забито

32
12
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
3
9%
4
33%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
5
16%
4
33%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
10
31%
2
17%
61-75
4
13%
1
8%
76-90

Пропущено

12
25
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
8%
4
16%
1-15
2
17%
5
20%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
4
33%
5
20%
46-60
2
17%
4
16%
61-75
1
8%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1
Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0
Унион Берлин
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2

Результаты матчей

Байер Л
Унион Берлин

Точный счет

2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 80%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
7 раз 64%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
1
4
3
3
3.5
1
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
2.5
Больше Меньше
2
9
3
8
3.5
2
9
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 10 1 0 34 - 10 31
2.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 42 - 9 29
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 3 2 21 - 17 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 4 6 1 15 - 9 18
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 0:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 11 2 0 9 11 - 26 6
18.
Кёльн
 Заявка 11 1 3 7 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 0:0 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 114
    Байер Л 97.4% (111)
    X 0.9% (1)
    Унион Берлин 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 4:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Байер Л
    97.4% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    Унион Берлин
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (65)
    Меньше
    40.91% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    50.91% (56)
    Нет
    49.09% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    35.1% (40)
    2:1 Байер Л
    21.9% (25)
    3:1 Байер Л
    18.4% (21)
    3:0 Байер Л
    7.9% (9)
    3:2 Байер Л
    4.4% (5)
    1:0 Байер Л
    3.5% (4)
    4:1 Байер Л
    2.6% (3)
    1:2 Унион Берлин
    1.8% (2)
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