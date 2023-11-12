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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Специя
1:2
Второй тайм: 90+'
Тернана
0'
0:1
32' Гол
Касасола Тиаго
1:1
36' Гол
Бертола Николо
37' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
37' Желтая карточка
Фавилли Андреа
65' Желтая карточка
Лабойко Якуб
1:2
68' Гол
Диаките Салим
69' Желтая карточка
Касасола Тиаго

Ход матча

32'
0:1
Касасола Тиаго
(Фалетти Сесар)
36'
Бертола Николо
1:1
37'
Эспозито Сальваторе
 
37'
 
Фавилли Андреа
61'
 
Де Бур Кес
Пююхтя Никлас
61'
Ципот Тио
Канделари Пьетро
 
61'
Элия Сальваторе
Антонуччи Мирко
 
65'
 
Лабойко Якуб
68'
1:2
Диаките Салим
69'
 
Касасола Тиаго
72'
 
Вивиани Федерико
Раймондо Антонио
72'
 
Луперини Грегорио
Лабойко Якуб
73'
 
Фавазули Костантино
Касасола Тиаго
73'
Кроллис Раймондс
Реца Аркадиуш
 
77'
 
Челли Алессандро
Коррадо Никколо
81'
Верде Даниэле
Бертола Николо
 
82'
Моро Лука
Rachid Kouda
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Тернана
46.00
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5.10
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4.20
Все Коэффициенты
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
77
Бертола
Николо
36
Канделари
Пьетро
13
Реца
Аркадиуш
29
Кассата
Франческо
10
Эспозито
Сальваторе
80
Rachid
Kouda
9
Эспозито
Франческо
48
Антонуччи
Мирко
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
25
Лабойко
Якуб
66
Пююхтя
Никлас
10
Фалетти
Сесар
9
Раймондо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
Специя
3-4-1-2
Тернана
3-4-1-2

История личных встреч

Специя
Тернана

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
2:2
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.15
Моро Лука 2 0.15
Эспозито Франческо 2 0.15
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.08
Антонуччи Мирко 1 0.08
Бертола Николо 1 0.08
Rachid Kouda 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Салим 2 0.15
Касасола Тиаго 2 0.15
Раймондо Антонио 2 0.15
Ди Стефано Филиппо 2 0.15
Фалетти Сесар 1 (1) 0.08
Дионизи Федерико 1 0.08
Соренсен Фредерик 1 0.08
Челли Алессандро III 1 0.08
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 1
Бандинелли Филиппо 4 0
Кассата Франческо 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Эспозито Сальваторе 3 0
Rachid Kouda 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Верде Даниэле 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Журковски Шимон 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 5 0
Фалетти Сесар 4 0
Луперини Грегорио 4 0
Диаките Салим 4 0
Капуано Марко 2 1
Дионизи Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Соренсен Фредерик 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Раймондо Антонио 1 0
Фавазули Костантино 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Специя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Тернана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
4
Специя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Тернана
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
50%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0
Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1
Тернана
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2
Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0

Результаты матчей

Специя
Тернана

Точный счет

0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Специя
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
1
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:3 13 9 2 2 27 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 0:0 13 7 3 3 18 - 9 24
4.
Кремонезе
 3:0 13 6 4 3 20 - 12 22
5.
Модена
 13 6 4 3 13 - 12 22
6.
Комо
 12 6 3 3 15 - 13 21
7.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
8.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
9.
Бари
 13 3 9 1 15 - 13 18
10.
Читтаделла
 0:0 13 4 5 4 14 - 17 17
11.
Зюйдтироль
 12 4 4 4 17 - 15 16
12.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
13.
Сампдория
 13 4 3 6 14 - 16 15
14.
Реджана
 13 3 6 4 13 - 16 15
15.
Брешия
 0:3 12 3 4 5 9 - 12 13
16.
Лекко
 3:2 12 3 3 6 13 - 20 12
17.
Асколи
 13 3 3 7 13 - 17 12
18.
Тернана
 2:1 13 2 3 8 12 - 17 9
19.
Специя
 1:2 13 1 6 6 9 - 18 9
20.
ФералпиСало
 13 1 4 8 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:3 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Палермо
 0:0 7 3 2 2 9 - 6 11
5.
Читтаделла
 0:0 7 3 2 2 9 - 10 11
6.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
7.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Кремонезе
 3:0 7 1 3 3 7 - 7 6
15.
Брешия
 0:3 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 2:1 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 3:2 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 1:2 6 0 3 3 2 - 5 3
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 3:0 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 0:0 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 2:3 6 4 0 2 16 - 9 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 3:2 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
15.
Брешия
 0:3 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Читтаделла
 0:0 6 1 3 2 5 - 7 6
17.
Специя
 1:2 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 2:1 6 1 1 4 7 - 11 4
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 37'
      Фавилли Андреа получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Эспозито Сальваторе получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Г О О О О Л - Бертола Николо бьет в цель!
    • 32'
      Фалетти Сесар сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Касасола Тиаго бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Специя.
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    Ничья
    Тернана
    46.00
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    4.20
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