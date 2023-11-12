Тур: 13. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
0:1
32' ГолКасасола Тиаго
1:1
36' ГолБертола Николо
37' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
37' Желтая карточкаФавилли Андреа
65' Желтая карточкаЛабойко Якуб
1:2
68' ГолДиаките Салим
69' Желтая карточкаКасасола Тиаго
Ход матча
32'
0:1
36'
1:1
37'
65'
68'
1:2
69'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
23
Мюль
Лукас
80
Rachid
Kouda
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Специя
Тернана
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реца Аркадиуш
|2
|0.15
|Моро Лука
|2
|0.15
|Эспозито Франческо
|2
|0.15
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.08
|Антонуччи Мирко
|1
|0.08
|Бертола Николо
|1
|0.08
|Rachid Kouda
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаките Салим
|2
|0.15
|Касасола Тиаго
|2
|0.15
|Раймондо Антонио
|2
|0.15
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.15
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.08
|Дионизи Федерико
|1
|0.08
|Соренсен Фредерик
|1
|0.08
|Челли Алессандро III
|1
|0.08
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|1
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Кассата Франческо
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|Rachid Kouda
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|5
|0
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Луперини Грегорио
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Раймондо Антонио
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Специя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Тернана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
4
Специя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Тернана
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
50%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0
Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1
Тернана
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2
Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0
Результаты матчей
Специя
Тернана
Точный счет
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Специя
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
41
34
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
75
39
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|13
|9
|2
|2
|27 - 12
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 9
|24
|4.
|3:0
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|13 - 12
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|9.
|13
|3
|9
|1
|15 - 13
|18
|10.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|11.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|15.
|0:3
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|16.
|3:2
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|18.
|2:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 17
|9
|19.
|1:2
|13
|1
|6
|6
|9 - 18
|9
|20.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|3:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|15.
|0:3
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|3:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|19.
|1:2
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|2:3
|6
|4
|0
|2
|16 - 9
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|3:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|0:3
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|2:1
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6