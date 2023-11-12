Тур: 13. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
0:1
32' ГолКасасола Тиаго
1:1
36' ГолБертола Николо
37' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
37' Желтая карточкаФавилли Андреа
66' Желтая карточкаЛабойко Якуб
1:2
67' ГолДиаките Салим
69' Желтая карточкаКасасола Тиаго
75' Желтая карточкаRachid Kouda
2:2
90' Гол в свои воротаКапуано Марко
90'+7
Ход матча
32'
0:1
36'
1:1
37'
66'
67'
1:2
69'
75'
90'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
444 Количество передач 366
-
56 Владение мячом, % 44
23
Мюль
Лукас
80
Rachid
Kouda
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Специя
Тернана
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реца Аркадиуш
|2
|0.15
|Моро Лука
|2
|0.15
|Эспозито Франческо
|2
|0.15
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.08
|Антонуччи Мирко
|1
|0.08
|Бертола Николо
|1
|0.08
|Rachid Kouda
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаките Салим
|2
|0.15
|Касасола Тиаго
|2
|0.15
|Раймондо Антонио
|2
|0.15
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.15
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.08
|Дионизи Федерико
|1
|0.08
|Соренсен Фредерик
|1
|0.08
|Челли Алессандро III
|1
|0.08
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|1
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Кассата Франческо
|4
|0
|Rachid Kouda
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|5
|0
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Луперини Грегорио
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Раймондо Антонио
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
8
Специя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Тернана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
4
Специя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Тернана
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
50%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
18
17
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
3
18%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
5
28%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0
Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1
Тернана
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2
Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0
Результаты матчей
Специя
Тернана
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Специя
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
85
49
310
112
112
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6