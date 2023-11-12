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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Специя
2:2
Конец матча
Тернана
0'
0:1
32' Гол
Касасола Тиаго
1:1
36' Гол
Бертола Николо
37' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
37' Желтая карточка
Фавилли Андреа
66' Желтая карточка
Лабойко Якуб
1:2
67' Гол
Диаките Салим
69' Желтая карточка
Касасола Тиаго
75' Желтая карточка
Rachid Kouda
2:2
90' Гол в свои ворота
Капуано Марко
90'+7
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
77
Бертола
Николо
36
Канделари
Пьетро
13
Реца
Аркадиуш
29
Кассата
Франческо
10
Эспозито
Сальваторе
80
Rachid
Kouda
9
Эспозито
Франческо
48
Антонуччи
Мирко
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
25
Лабойко
Якуб
66
Пююхтя
Никлас
10
Фалетти
Сесар
9
Раймондо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
Специя
3-4-1-2
Тернана
3-4-1-2

История личных встреч

Специя
Тернана

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
2:2
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.15
Моро Лука 2 0.15
Эспозито Франческо 2 0.15
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.08
Антонуччи Мирко 1 0.08
Бертола Николо 1 0.08
Rachid Kouda 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Салим 2 0.15
Касасола Тиаго 2 0.15
Раймондо Антонио 2 0.15
Ди Стефано Филиппо 2 0.15
Фалетти Сесар 1 (1) 0.08
Дионизи Федерико 1 0.08
Соренсен Фредерик 1 0.08
Челли Алессандро III 1 0.08
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 1
Бандинелли Филиппо 4 0
Кассата Франческо 4 0
Rachid Kouda 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Эспозито Сальваторе 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Верде Даниэле 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Журковски Шимон 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 5 0
Фалетти Сесар 4 0
Луперини Грегорио 4 0
Диаките Салим 4 0
Капуано Марко 2 1
Дионизи Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Соренсен Фредерик 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Раймондо Антонио 1 0
Фавазули Костантино 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
Специя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Тернана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
4
Специя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Тернана
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
50%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Пропущено

18
17
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
3
18%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
5
28%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0
Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1
Тернана
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2
Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0

Результаты матчей

Специя
Тернана

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Специя
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 9 2 2 27 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
4.
Кремонезе
 13 6 4 3 20 - 12 22
5.
Модена
 13 6 4 3 13 - 12 22
6.
Комо
 12 6 3 3 15 - 13 21
7.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
8.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
9.
Читтаделла
 13 5 4 4 15 - 17 19
10.
Бари
 13 3 9 1 15 - 13 18
11.
Зюйдтироль
 12 4 4 4 17 - 15 16
12.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
13.
Сампдория
 13 4 3 6 14 - 16 15
14.
Реджана
 13 3 6 4 13 - 16 15
15.
Брешия
 12 3 4 5 9 - 12 13
16.
Лекко
 12 3 3 6 13 - 20 12
17.
Асколи
 13 3 3 7 13 - 17 12
18.
Специя
 13 1 7 5 10 - 18 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 13 1 4 8 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
15.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
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