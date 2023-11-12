Тур: 13. Стадион: Марио Ригамонти.
Ход матча
13'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Брешия
Кремонезе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.75
Среднее время на гол
77
120
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.25
|Бизоли Димитри
|1
|0.08
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.08
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.08
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.08
|Бьянки Флавио
|1
|0.08
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|8 (1)
|0.62
|Коллоколо Микеле
|2
|0.15
|Васкес Франко
|1
|0.08
|Серникола Леонардо
|1
|0.08
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.08
|Окереке Давид
|1
|0.08
|Пикель Шарль
|1
|0.08
|Дзанимачча Лука
|1
|0.08
|Раванелли Лука
|1
|0.08
|Цаджу Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Кистана Андреа
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лочошвили Лука
|2
|1
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|Антов Валентин
|3
|0
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Васкес Франко
|2
|0
|Пикель Шарль
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кремонезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
6
Брешия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Кремонезе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
50%
4
40%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
75%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
3
38%
5
28%
61-75
2
25%
5
28%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
4
40%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1
Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1
Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2
Результаты матчей
Брешия
Кремонезе
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Брешия
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
29
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 9
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 9
|24
|4.
|13
|6
|4
|3
|13 - 12
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|9.
|13
|3
|9
|1
|15 - 13
|18
|10.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|11.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|15.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|0:0
|13
|1
|7
|5
|8 - 16
|10
|18.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|19.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|10 - 16
|7
|20.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|19.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6