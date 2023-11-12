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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Брешия
0:3
Конец матча
Кремонезе
0'
7' Желтая карточка
Олзер Джакомо
13' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
0:1
17' Гол
Раванелли Лука
17' Желтая карточка
Пикель Шарль
0:2
32' Гол
Кода Массимо
34' Желтая карточка
Кистана Андреа
48' Желтая карточка
Туиа Алессандро
69' Желтая карточка
Бертаньоли Массимо
0:3
89' Гол
Окереке Давид
90'+6
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
32
Папетти
Андреа
27
Олзер
Джакомо
21
Riccardo
Fogliata
14
Мангравити
Массимилиано
39
Бесаджо
Микеле
11
Мончини
Габриэле
5
Ван
Де
Лои
Томми
29
Боррелли
Дженнаро
22
Юнгдал
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
20
Васкес
Франко
Брешия
4-3-2-1
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Кремонезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:0
К
0:0
К
1:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 3 (1) 0.25
Бизоли Димитри 1 0.08
Боррелли Дженнаро 1 0.08
Бьярнасон Биркир 1 0.08
Бертаньоли Массимо 1 0.08
Бьянки Флавио 1 0.08
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.69
Окереке Давид 2 0.15
Коллоколо Микеле 2 0.15
Раванелли Лука 2 0.15
Васкес Франко 1 0.08
Серникола Леонардо 1 0.08
Кастаньетти Микеле 1 0.08
Пикель Шарль 1 0.08
Дзанимачча Лука 1 0.08
Антов Валентин 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Адорни Давиде 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 4 0
Лочошвили Лука 2 1
Квальята Джакомо 2 1
Пикель Шарль 3 0
Антов Валентин 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Васкес Франко 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Окереке Давид 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Брешия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Кремонезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Кремонезе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
6
Брешия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Кремонезе
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
5
38%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
75%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

8
21
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
25%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
3
38%
5
24%
61-75
2
25%
6
29%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
4
31%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1
Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1
Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2

Результаты матчей

Брешия
Кремонезе

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Брешия
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
10
1.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 9 2 2 27 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
4.
Кремонезе
 13 6 4 3 20 - 12 22
5.
Модена
 13 6 4 3 13 - 12 22
6.
Комо
 12 6 3 3 15 - 13 21
7.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
8.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
9.
Читтаделла
 13 5 4 4 15 - 17 19
10.
Бари
 13 3 9 1 15 - 13 18
11.
Зюйдтироль
 12 4 4 4 17 - 15 16
12.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
13.
Сампдория
 13 4 3 6 14 - 16 15
14.
Реджана
 13 3 6 4 13 - 16 15
15.
Брешия
 12 3 4 5 9 - 12 13
16.
Лекко
 12 3 3 6 13 - 20 12
17.
Асколи
 13 3 3 7 13 - 17 12
18.
Специя
 13 1 7 5 10 - 18 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 13 1 4 8 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
15.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Брешия 0:3 Кремонезе онлайн

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