Тур: 13. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
Ход матча
11'
12'
0:1
13'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
83
Лемменс
Матс
34
Марроне
Лука
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эно АнтониПолузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
60 Peter Amoran
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|2
|0.17
|Ионице Артур
|1
|0.08
|Alessandro Caporale
|1
|0.08
|Эусепи Умберто
|1
|0.08
|Новакович Андрия
|1
|0.08
|Крочата Джованни
|1
|0.08
|Alessandro Bianconi
|1
|0.08
|Mattia Tordini
|1
|0.08
|Серсанти Алессандро
|1
|0.08
|Лепоре Франко
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.46
|Бенедычак Адриан
|6 (4)
|0.46
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.23
|Бернабе Адриан
|3
|0.23
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.15
|Партипило Антони
|2
|0.15
|Эрнани Азеведо
|1
|0.08
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.08
|Чиркати Алессандро
|1
|0.08
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|5
|0
|Серсанти Алессандро
|4
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Марроне Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Цельяк Ведран
|1
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Alessandro Bianconi
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Парма
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
2
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Парма
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
11
Лекко
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Парма
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
4
14
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
25%
4
29%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
17%
4
36%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
10%
6
24%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
1
10%
6
24%
46-60
2
20%
3
12%
61-75
3
30%
5
20%
76-90
Пропущено
18
9
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2
Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1
Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2
Результаты матчей
Лекко
Парма
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
8 раз 67%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лекко
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
61
14
52
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
111
38
102
110
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 9
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 9
|24
|4.
|13
|6
|4
|3
|13 - 12
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|9.
|13
|3
|9
|1
|15 - 13
|18
|10.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|11.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|15.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|0:0
|13
|1
|7
|5
|8 - 16
|10
|18.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|19.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|10 - 16
|7
|20.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|19.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6