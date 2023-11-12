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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Лекко
3:2
Конец матча
Парма
0'
12' Желтая карточка
Лемменс Матс
0:1
12' Пенальти
Бенедычак Адриан
13' Желтая карточка
Бенедычак Адриан
19' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
1:1
23' Гол
Новакович Андрия
31' Вторая желтая карточка
Эрнани Азеведо
38' Желтая карточка
Дельи Инноченти Дуччо
2:1
42' Гол
Бузо Николо
53' Желтая карточка
Марроне Лука
3:1
57' Гол
Лепоре Франко
3:2
70' Гол
Шарпантье Габриэль
90' Желтая карточка
Чичисола Леандро
90'+10
1
Мельграти
Рикардо
83
Лемменс
Матс
2
Цельяк
Ведран
34
Марроне
Лука
17
Alessandro
Caporale
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
8
Серсанти
Алессандро
27
Ионице
Артур
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
27
Эрнани
Азеведо
8
Эстевес
Науэль
19
Зом
Симон
10
Бернабе
Адриан
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
Лекко
4-3-3
Парма
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 3 0.25
Новакович Андрия 2 0.17
Лепоре Франко 1 0.08
Alessandro Caporale 1 0.08
Ионице Артур 1 0.08
Эусепи Умберто 1 0.08
Крочата Джованни 1 0.08
Alessandro Bianconi 1 0.08
Mattia Tordini 1 0.08
Серсанти Алессандро 1 0.08
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.54
Ман Деннис 6 (1) 0.46
Бернабе Адриан 3 0.23
Чолак Антонио-Мирко 3 0.23
Бонни Анж-Йоан 2 0.15
Партипило Антони 2 0.15
Шарпантье Габриэль 2 0.15
Эрнани Азеведо 1 0.08
Чиркати Алессандро 1 0.08
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 5 0
Серсанти Алессандро 4 0
Марроне Лука 3 0
Alessandro Caporale 3 0
Mattia Tordini 3 0
Дельи Инноченти Дуччо 3 0
Новакович Андрия 2 0
Бузо Николо 2 0
Цельяк Ведран 1 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Alessandro Bianconi 1 0
Лемменс Матс 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Кулибали Войо 2 1
Чичисола Леандро 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Бонни Анж-Йоан 2 0
Чиркати Алессандро 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Партипило Антони 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бенедычак Адриан 1 0
Камара Дрисса 1 0

Результаты матчей

Лекко
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Парма
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
4
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Парма
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
11
Лекко
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Парма
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
4
36%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
8%
7
26%
1-15
3
23%
2
7%
16-30
2
15%
3
11%
31-45
2
15%
6
22%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
25%
3
25%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2
Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1
Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2

Результаты матчей

Лекко
Парма

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
9 раз 69%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лекко
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
5
2
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
8
1.5
11
2
2
10
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 9 2 2 27 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
4.
Кремонезе
 13 6 4 3 20 - 12 22
5.
Модена
 13 6 4 3 13 - 12 22
6.
Комо
 12 6 3 3 15 - 13 21
7.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
8.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
9.
Читтаделла
 13 5 4 4 15 - 17 19
10.
Бари
 13 3 9 1 15 - 13 18
11.
Зюйдтироль
 12 4 4 4 17 - 15 16
12.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
13.
Сампдория
 13 4 3 6 14 - 16 15
14.
Реджана
 13 3 6 4 13 - 16 15
15.
Брешия
 12 3 4 5 9 - 12 13
16.
Лекко
 12 3 3 6 13 - 20 12
17.
Асколи
 13 3 3 7 13 - 17 12
18.
Специя
 13 1 7 5 10 - 18 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 13 1 4 8 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
15.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Ди Кьяра Джанлука уходит с поля. Кулибали Войо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Alessandro Caporale сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Николо Бузо бьет в цель!
    • 38'
      Дельи Инноченти Дуччо получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Эрнани Азеведо получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 31'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Новакович Андрия бьет в цель!
    • 19'
      Эрнани Азеведо получил желтую карточку от судьи
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