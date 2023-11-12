Тур: 13. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
12' Желтая карточкаЛемменс Матс
0:1
12' ПенальтиБенедычак Адриан
13' Желтая карточкаБенедычак Адриан
19' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
1:1
23' ГолНовакович Андрия
31' Вторая желтая карточкаЭрнани Азеведо
38' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
2:1
42' ГолБузо Николо
53' Желтая карточкаМарроне Лука
3:1
57' ГолЛепоре Франко
3:2
70' ГолШарпантье Габриэль
90' Желтая карточкаЧичисола Леандро
90'+10
Ход матча
12'
12'
0:1
13'
19'
23'
1:1
31'
42'
53'
57'
3:1
70'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
425 Количество передач 480
-
47 Владение мячом, % 53
83
Лемменс
Матс
34
Марроне
Лука
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эно АнтониПолузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
60 Peter Amoran
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|3
|0.25
|Новакович Андрия
|2
|0.17
|Лепоре Франко
|1
|0.08
|Alessandro Caporale
|1
|0.08
|Ионице Артур
|1
|0.08
|Эусепи Умберто
|1
|0.08
|Крочата Джованни
|1
|0.08
|Alessandro Bianconi
|1
|0.08
|Mattia Tordini
|1
|0.08
|Серсанти Алессандро
|1
|0.08
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.54
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.46
|Бернабе Адриан
|3
|0.23
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.23
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.15
|Партипило Антони
|2
|0.15
|Шарпантье Габриэль
|2
|0.15
|Эрнани Азеведо
|1
|0.08
|Чиркати Алессандро
|1
|0.08
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|5
|0
|Серсанти Алессандро
|4
|0
|Марроне Лука
|3
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|3
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Цельяк Ведран
|1
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Alessandro Bianconi
|1
|0
|Лемменс Матс
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Кулибали Войо
|2
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Парма
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
4
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Парма
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
11
Лекко
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Парма
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
4
36%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
8%
7
26%
1-15
3
23%
2
7%
16-30
2
15%
3
11%
31-45
2
15%
6
22%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
25%
3
25%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
5
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2
Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1
Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2
Результаты матчей
Лекко
Парма
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
9 раз 69%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лекко
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
52
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
121
48
112
210
211
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6