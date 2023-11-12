Тур: 13. Стадион: Ренцо Барбера.
0:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Палермо
Читтаделла
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.31
|Манкузо Леонардо
|3
|0.23
|Штулац Лео
|2
|0.15
|Хендерсон Лиам
|1
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|Солери Эдоардо
|1
|0.08
|Сегре Джакопо
|1
|0.08
|Лучиони Фабио
|1
|0.08
|Инсинье Роберто
|1
|0.08
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.08
|Кулибали Мамаду
|1
|0.08
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.08
|Nicolo Valente
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.15
|Кассано Клаудио
|2
|0.15
|Маистрелло Томми
|2
|0.15
|Andrea Magrassi
|2
|0.15
|Бранка Симоне
|1
|0.08
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.08
|Паван Никола
|1
|0.08
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.08
|Filippo Pittarello
|1
|0.08
|Francesco Amatucci
|1
|0.08
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Пандольфи Лука
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Штулац Лео
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|0
|Federico Giraudo
|4
|0
|Кариссони Лоренцо
|4
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
9
9
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Читтаделла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
2
40%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
22%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
18
15
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
17%
4
27%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
8
44%
6
40%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
11%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
56%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2
Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1
Результаты матчей
Палермо
Читтаделла
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Палермо
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
48
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 9
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 9
|24
|4.
|13
|6
|4
|3
|13 - 12
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|9.
|13
|3
|9
|1
|15 - 13
|18
|10.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|11.
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|15.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|16.
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|0:0
|13
|1
|7
|5
|8 - 16
|10
|18.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|19.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|10 - 16
|7
|20.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|19.
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6