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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Палермо
0:1
Конец матча
Читтаделла
0'
8' Желтая карточка
Francesco Amatucci
56' Желтая карточка
Сальви Алессандро
90' Желтая карточка
Бранка Симоне
90' Желтая карточка
Сегре Джакопо
0:1
90' Гол
Пандольфи Лука
90' Желтая карточка
Пандольфи Лука
90'+12
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
31
Аурелио
Джузеппе
6
Штулац
Лео
4
Гомес
Клаудио
11
Инсинье
Роберто
80
Кулибали
Мамаду
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
16
Вита
Алессио
10
Кассано
Клаудио
11
Filippo
Pittarello
Палермо
4-2-3-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Палермо
Читтаделла

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
3:3
СB
0:0
СB
2:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
0:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.31
Манкузо Леонардо 3 0.23
Штулац Лео 2 0.15
Хендерсон Лиам 1 0.08
Чеккарони Пьетро 1 0.08
Солери Эдоардо 1 0.08
Сегре Джакопо 1 0.08
Лучиони Фабио 1 0.08
Инсинье Роберто 1 0.08
Ди Франческо Федерико 1 0.08
Кулибали Мамаду 1 0.08
Аурелио Джузеппе 1 0.08
Nicolo Valente 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.15
Кассано Клаудио 2 0.15
Маистрелло Томми 2 0.15
Andrea Magrassi 2 0.15
Кариссони Лоренцо 1 0.08
Бранка Симоне 1 0.08
Пандольфи Лука 1 0.08
Паван Никола 1 0.08
Каррьеро Джузеппе 1 0.08
Filippo Pittarello 1 0.08
Francesco Amatucci 1 0.08
Сальви Алессандро 0 0
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 3 0
Матею Алеш 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Корини Эудженио 1 1
Штулац Лео 2 0
Брунори Маттео 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Солери Эдоардо 1 0
Nicolo Valente 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 5 0
Сальви Алессандро 4 0
Federico Giraudo 4 0
Кариссони Лоренцо 4 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Фраре Доменико 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Andrea Magrassi 1 0
Паван Никола 1 0
Пандольфи Лука 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

9
9
Палермо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Читтаделла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
3
50%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
22%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

18
16
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
17%
4
25%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
8
44%
7
44%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
10%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
50%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2
Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1

Результаты матчей

Палермо
Читтаделла

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Палермо
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
4
9
3
10
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 9 2 2 27 - 12 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
4.
Кремонезе
 13 6 4 3 20 - 12 22
5.
Модена
 13 6 4 3 13 - 12 22
6.
Комо
 12 6 3 3 15 - 13 21
7.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
8.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
9.
Читтаделла
 13 5 4 4 15 - 17 19
10.
Бари
 13 3 9 1 15 - 13 18
11.
Зюйдтироль
 12 4 4 4 17 - 15 16
12.
Пиза
 13 4 4 5 13 - 14 16
13.
Сампдория
 13 4 3 6 14 - 16 15
14.
Реджана
 13 3 6 4 13 - 16 15
15.
Брешия
 12 3 4 5 9 - 12 13
16.
Лекко
 12 3 3 6 13 - 20 12
17.
Асколи
 13 3 3 7 13 - 17 12
18.
Специя
 13 1 7 5 10 - 18 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 13 1 4 8 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
15.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
14.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
ФералпиСало Davide Balestrero 6
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    • 56'
      Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Francesco Amatucci уходит с поля. Пандольфи Лука выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Francesco Amatucci получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Палермо 0:1 Читтаделла онлайн

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