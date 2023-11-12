Тур: 13. Стадион: Ренцо Барбера.
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаFrancesco Amatucci
56' Желтая карточкаСальви Алессандро
90' Желтая карточкаБранка Симоне
90' Желтая карточкаСегре Джакопо
0:1
90' ГолПандольфи Лука
90' Желтая карточкаПандольфи Лука
90'+12
Ход матча
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
457 Количество передач 331
-
57 Владение мячом, % 43
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Палермо
Читтаделла
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.31
|Манкузо Леонардо
|3
|0.23
|Штулац Лео
|2
|0.15
|Хендерсон Лиам
|1
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|Солери Эдоардо
|1
|0.08
|Сегре Джакопо
|1
|0.08
|Лучиони Фабио
|1
|0.08
|Инсинье Роберто
|1
|0.08
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.08
|Кулибали Мамаду
|1
|0.08
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.08
|Nicolo Valente
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.15
|Кассано Клаудио
|2
|0.15
|Маистрелло Томми
|2
|0.15
|Andrea Magrassi
|2
|0.15
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.08
|Бранка Симоне
|1
|0.08
|Пандольфи Лука
|1
|0.08
|Паван Никола
|1
|0.08
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.08
|Filippo Pittarello
|1
|0.08
|Francesco Amatucci
|1
|0.08
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Штулац Лео
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|5
|0
|Сальви Алессандро
|4
|0
|Federico Giraudo
|4
|0
|Кариссони Лоренцо
|4
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Пандольфи Лука
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
9
9
Палермо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Читтаделла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
3
50%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
22%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
18
16
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
17%
4
25%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
8
44%
7
44%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
10%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
50%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2
Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1
Результаты матчей
Палермо
Читтаделла
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Палермо
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
67
49
310
112
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|6