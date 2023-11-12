Тур: 11. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Бранд Бенжамин
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
35
Тута
24
Бута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
27 Гётце МариоНападающий
- Нападающий
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
Айнтрахт Фр
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
28 матчей
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.54
1.2
Среднее время на гол
58
75
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.73
1.54
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
46
38
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
54
66
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|4 (1)
|0.36
|Нжинма Джастин
|2
|0.18
|Борре Рафаэль
|2
|0.18
|Стаге Йенс
|2
|0.18
|Вайзер Митчелл
|1
|0.09
|Велькович Милош
|1
|0.09
|Шмид Романо
|1
|0.09
|Деман Оливье
|1
|0.09
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.09
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|6 (1)
|0.55
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.18
|Шаиби Фарес
|1
|0.09
|Схири Эльес
|1
|0.09
|Эбимбе Эрик
|1
|0.09
|Ларссон Хуго
|1
|0.09
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.09
|Нкунку Нильс
|1
|0.09
|Ферри Начо
|1
|0.09
|Граль Йенс
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Бута
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукш Марвин
|3
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Вайзер Митчелл
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Фридль Марко
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Деман Оливье
|2
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|4
|0
|Мармуш Омар
|4
|0
|Гётце Марио
|2
|1
|Кнауфф Ансгар
|2
|1
|Пачо Вильям
|3
|0
|Бута
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Dino Toppmoeller
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Вердер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
7
Вердер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Айнтрахт Фр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
13%
4
27%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
19%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
19%
3
33%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
4
19%
1
11%
61-75
5
24%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3
Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3
Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7
Результаты матчей
Вердер
Айнтрахт Фр
Точный счет
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
4:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Вердер
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
73
46
19
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|34 - 10
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|42 - 9
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 9
|18
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|17 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Вердер
18.2% (20)
Ничья
31.8% (35)
Айнтрахт Фр
50% (55)
Тотал 2.5
Больше
65.14% (71)
Меньше
34.86% (38)
Обе команды забьют
Да
89.91% (98)
Нет
10.09% (11)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
39.1% (43)
1:1 Ничья
24.5% (27)
2:1 Вердер
13.6% (15)
2:2 Ничья
7.3% (8)
1:0 Вердер
3.6% (4)
0:2 Айнтрахт Фр
2.7% (3)
0:1 Айнтрахт Фр
2.7% (3)
2:3 Айнтрахт Фр
2.7% (3)
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