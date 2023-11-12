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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Вердер
0:0
Первый тайм: 34'
Айнтрахт Фр
0'
25' Желтая карточка
Шаиби Фарес

Ход матча

25'
 
Шаиби Фарес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 109
Вердер 18.3% (20)
X 31.2% (34)
Айнтрахт Фр 50.5% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вердер
Ничья
Айнтрахт Фр
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
6
Стаге
Йенс
2
Деман
Оливье
20
Шмид
Романо
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
1
Трапп
Кевин
35
Тута
5
Смолчич
Хрвое
3
Пачо
Вильям
24
Бута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
8
Шаиби
Фарес
36
Кнауфф
Ансгар
7
Мармуш
Омар
Вердер
3-3-2-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Вердер
Айнтрахт Фр

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

28 матчей

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

Б
2:0
Б
3:4
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:3
К
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:5
Б
5:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.54
1.2

Среднее время на гол

58
75

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.73
1.54

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

46
38

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

54
66

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 4 (1) 0.36
Нжинма Джастин 2 0.18
Борре Рафаэль 2 0.18
Стаге Йенс 2 0.18
Вайзер Митчелл 1 0.09
Велькович Милош 1 0.09
Шмид Романо 1 0.09
Деман Оливье 1 0.09
Биттенкорт Леонардо 1 0.09
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 6 (1) 0.55
Кнауфф Ансгар 2 0.18
Шаиби Фарес 1 0.09
Схири Эльес 1 0.09
Эбимбе Эрик 1 0.09
Ларссон Хуго 1 0.09
Коло-Муани Рандаль 1 0.09
Нкунку Нильс 1 0.09
Ферри Начо 1 0.09
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 3 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Вайзер Митчелл 2 0
Велькович Милош 2 0
Фридль Марко 2 0
Линен Сенне 2 0
Деман Оливье 2 0
Штарк Никлас 1 0
Юнг Антони 1 0
Кейта Наби 1 0
Рапп Николай 1 0
Шмид Романо 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 4 0
Мармуш Омар 4 0
Гётце Марио 2 1
Кнауфф Ансгар 2 1
Пачо Вильям 3 0
Бута 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Макс Филипп 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Результаты матчей

Вердер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Вердер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
7
Вердер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Айнтрахт Фр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
13%
4
27%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
19%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
19%
3
33%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
4
19%
1
11%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3
Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3
Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7

Результаты матчей

Вердер
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
4:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Вердер
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 10 1 0 34 - 10 31
2.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 42 - 9 29
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 3 2 21 - 17 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 4 6 1 15 - 9 18
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 0:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 11 2 0 9 11 - 26 6
18.
Кёльн
 Заявка 11 1 3 7 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 0:0 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 109
    Вердер 18.3% (20)
    X 31.2% (34)
    Айнтрахт Фр 50.5% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    3.50
    3.60
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    2.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Вердер
    18.2% (20)
    Ничья
    31.8% (35)
    Айнтрахт Фр
    50% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.14% (71)
    Меньше
    34.86% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    89.91% (98)
    Нет
    10.09% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    39.1% (43)
    1:1 Ничья
    24.5% (27)
    2:1 Вердер
    13.6% (15)
    2:2 Ничья
    7.3% (8)
    1:0 Вердер
    3.6% (4)
    0:2 Айнтрахт Фр
    2.7% (3)
    0:1 Айнтрахт Фр
    2.7% (3)
    2:3 Айнтрахт Фр
    2.7% (3)
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