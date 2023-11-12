  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 29028 Главный судья: Ласык Петр
Легия
0:0
Конец матча
Лех
0'
14' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
64' Желтая карточка
Муравски Радослав
73' Желтая карточка
Исхак Микаэль
87' Желтая карточка
Капюади Стив
90' Желтая карточка
Крамер Блаж
90'+4
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
7
Пекхарт
Томаш
41
Мрожек
Бартош
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
2
Перейра
Жоэл
III
50
Ба-Луа
Адриэль
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
10
Мархвиньски
Филип
11
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
Легия
3-4-2-1
Лех
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Лех

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

43 матча

44.2%
23.3%
32.5%
19 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
55.8%
20.9%
10 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

37.2%
32.6%
30.2%
16 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
3:0
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:1
С
1:4
К
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:1
С
3:1
EFR
1:2
К
1:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
К
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
OE
0:0
OE
0:1

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.29
0.91

Среднее время на гол

70
99

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

0.95
0.95

Среднее время на гол

94
94

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.12
0.93

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

80
96

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.43
Жозуэ Филипе 4 (2) 0.29
Мучи Эрнест 3 0.21
Вшолек Павел 2 0.14
Гуаль Марк 1 0.07
Элитим Хуэрхен 1 0.07
Крамер Блаж 1 0.07
Баку Макана 1 0.07
Капюади Стив 1 0.07
Стржалек Игорь 1 0.07
Кун Патрик 0 0
Росолек Мацей 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 6 (1) 0.4
Исхак Микаэль 6 0.4
Мархвиньски Филип 5 0.33
Ба-Луа Адриэль 4 0.27
Карлстрём Йеспер 1 0.07
Блажич Миха 1 0.07
Червински Алан 1 0.07
Милич Антонио 1 0.07
Дагерстол Филип 1 0.07
Шимчак Филип 1 0.07
Гургул Михал 1 0.07
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Квеквескири Ника 0 0
Муравски Радослав 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 4 2
Жозуэ Филипе 4 1
Капюади Стив 4 0
Пекхарт Томаш 3 0
Рибейру Юри 3 0
Крамер Блаж 3 0
Челхака Юрген 3 0
Бурч Марко 1 1
Вшолек Павел 2 0
Слиш Бартош 2 0
Элитим Хуэрхен 2 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 5 1
Карлстрём Йеспер 4 0
Исхак Микаэль 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Андерссон Элиас 2 0
Червински Алан 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Беднарек Филип 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0

Результаты матчей

Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лех
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
21
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Лех
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
3
43%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
5
45%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
3
14%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
2
29%
7
33%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
29%
2
10%
61-75
2
29%
4
19%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
9%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
4
18%
8
29%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
6
27%
2
7%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
2
12%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3
Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2
Лех
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3
Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0

Результаты матчей

Легия
Лех

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Легия
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
7
1
3
5
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
9
6
4
10
2.5
4
11
1
13
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 15 9 3 3 36 - 21 30
3.
Лех
 15 8 5 2 28 - 19 29
4.
Ракув
 14 8 3 3 30 - 16 27
5.
Погонь Щецин
 15 8 2 5 27 - 15 26
6.
Легия
 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Заглембе Любин
 15 6 3 6 17 - 24 21
8.
Гурник Забже
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Сталь Мелец
 15 5 3 7 20 - 22 18
11.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
12.
Пяст
 15 2 11 2 14 - 14 17
13.
Видзев Лодзь
 14 4 4 6 16 - 19 16
14.
Корона Кельце
 14 3 7 4 18 - 18 16
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 2 2 11 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
7.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
8.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 16 - 12 13
9.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 2 3 8 - 15 8
16.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
7.
Ягеллония Белосток
 8 2 3 3 14 - 16 9
8.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Гурник Забже
 8 2 2 4 11 - 12 8
10.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
11.
Пяст
 8 0 7 1 7 - 8 7
12.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Лех Муравски Радослав 1 5
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Пекхарт Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Легия 0:0 Лех онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     