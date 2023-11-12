Тур: 15. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 29028 Главный судья: Ласык Петр
0'
14' Желтая карточкаПекхарт Томаш
64' Желтая карточкаМуравски Радослав
73' Желтая карточкаИсхак Микаэль
87' Желтая карточкаКапюади Стив
90' Желтая карточкаКрамер Блаж
90'+4
Ход матча
14'
73'
77'
87'
90'
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Легия
Лех
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
43 матча
44.2%
23.3%
32.5%
19 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
55.8%
20.9%
10 побед 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
37.2%
32.6%
30.2%
16 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.29
0.91
Среднее время на гол
70
99
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
0.95
0.95
Среднее время на гол
94
94
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.12
0.93
Тотал матчей
2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
80
96
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.43
|Жозуэ Филипе
|4 (2)
|0.29
|Мучи Эрнест
|3
|0.21
|Вшолек Павел
|2
|0.14
|Гуаль Марк
|1
|0.07
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.07
|Крамер Блаж
|1
|0.07
|Баку Макана
|1
|0.07
|Капюади Стив
|1
|0.07
|Стржалек Игорь
|1
|0.07
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|6 (1)
|0.4
|Исхак Микаэль
|6
|0.4
|Мархвиньски Филип
|5
|0.33
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.27
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.07
|Блажич Миха
|1
|0.07
|Червински Алан
|1
|0.07
|Милич Антонио
|1
|0.07
|Дагерстол Филип
|1
|0.07
|Шимчак Филип
|1
|0.07
|Гургул Михал
|1
|0.07
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Муравски Радослав
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Капюади Стив
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Челхака Юрген
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Вшолек Павел
|2
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Элитим Хуэрхен
|2
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|5
|1
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лех
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
21
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Лех
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
3
43%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
5
45%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
7
21
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
3
14%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
2
29%
7
33%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
29%
2
10%
61-75
2
29%
4
19%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
9%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
4
18%
8
29%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
6
27%
2
7%
61-75
5
23%
6
21%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
2
12%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3
Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2
Лех
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3
Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0
Результаты матчей
Легия
Лех
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Легия
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
71
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
25
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
59
96
410
411
113
213
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 5
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6