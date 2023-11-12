  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 6'
Фрайбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 115
РБ Лейпциг 96.5% (111)
X 1.7% (2)
Фрайбург 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Фрайбург
5.05
5.20
Реклама, pari.ru
7.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
16
Клостерманн
Лукас
2
Симакан
Мохамед
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
24
Шлагер
Ксавер
8
Айдара
Амаду
10
Форсберг
Эмиль
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Сеско
Бенджамин
1
Атуболу
Ноа
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
25
Сильдиллия
Килианн
7
Вайсхаупт
Ноа
27
Хёфлер
Николас
8
Эггештайн
Максимилиан
34
Рохль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
РБ Лейпциг
4-2-2-2
Фрайбург
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Фрайбург

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:1
К
1:5
Б
3:1
К
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

2.38
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.75

Среднее время на гол

69
120

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 8 0.8
Симонс Хави 3 0.3
Сеско Бенджамин 3 0.3
Раум Давид 2 0.2
Ольмо Дани 2 0.2
Вернер Тимо 2 (1) 0.2
Хенрихс Бенджамин 1 0.1
Баумгартнер Кристоф 1 0.1
Кампль Кевин 1 0.1
Форсберг Эмиль 1 0.1
Люкеба Кастелло 1 0.1
Поульсен Юссуф 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.3
Хёлер Лукас 2 0.2
Вайсхаупт Ноа 1 0.1
Гульде Мануэль 1 0.1
Хёфлер Николас 1 0.1
Филипп Максимилиан 1 0.1
Линхарт Филипп 1 0.1
Доан Рицу 1 0.1
Шаллаи Роланд 1 0.1
Рохль Мерлин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 2 0
Клостерманн Лукас 2 0
Раум Давид 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Хёфлер Николас 1 1
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
2
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
8
РБ Лейпциг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Фрайбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

16
3
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
3
19%
1
33%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
16%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
4
16%
4
31%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
4
21%
1-15
1
11%
5
26%
16-30
3
33%
3
16%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0
РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1
Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Фрайбург

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
5
5
5
5
2.5
1
9
2
8
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 10 1 0 34 - 10 31
2.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 42 - 9 29
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 9 21
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 3 2 21 - 17 21
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 4 6 1 17 - 11 18
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 19 15
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 11 2 0 9 11 - 26 6
18.
Кёльн
 Заявка 11 1 3 7 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 6 3 3 0 16 - 3 12
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Фрайбург
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
10.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
11.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
  • 4'
    Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 3'
    Линхарт Филипп из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    РБ Лейпциг пытается что-то создать.
  • 2'
    РБ Лейпциг пытается что-то создать.
  • 1'
    Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    РБ Лейпциг контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      РБ Лейпциг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.42. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.42 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    РБ Лейпциг 96.5% (111)
    X 1.7% (2)
    Фрайбург 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Фрайбург
    5.05
    5.20
    Реклама, pari.ru
    7.20
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:0 Фрайбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    96.6% (113)
    Ничья
    1.7% (2)
    Фрайбург
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.36% (90)
    Меньше
    19.64% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    79.46% (89)
    Нет
    20.54% (23)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    55.6% (65)
    3:1 РБ Лейпциг
    12.8% (15)
    2:0 РБ Лейпциг
    12% (14)
    1:0 РБ Лейпциг
    6% (7)
    3:2 РБ Лейпциг
    3.4% (4)
    1:2 Фрайбург
    1.7% (2)
    3:0 РБ Лейпциг
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    РБ Лейпциг
    Фрайбург
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     