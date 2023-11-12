Тур: 11. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Иттрич Патрик
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
54 Баур МикаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Фрайбург
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
2.38
1.8
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.3
0.75
Среднее время на гол
69
120
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.78
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|8
|0.8
|Симонс Хави
|3
|0.3
|Сеско Бенджамин
|3
|0.3
|Раум Давид
|2
|0.2
|Ольмо Дани
|2
|0.2
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.2
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.1
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.1
|Кампль Кевин
|1
|0.1
|Форсберг Эмиль
|1
|0.1
|Люкеба Кастелло
|1
|0.1
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (3)
|0.3
|Хёлер Лукас
|2
|0.2
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.1
|Гульде Мануэль
|1
|0.1
|Хёфлер Николас
|1
|0.1
|Филипп Максимилиан
|1
|0.1
|Линхарт Филипп
|1
|0.1
|Доан Рицу
|1
|0.1
|Шаллаи Роланд
|1
|0.1
|Рохль Мерлин
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|2
|0
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Хёфлер Николас
|1
|1
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Рохль Мерлин
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
2
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
8
РБ Лейпциг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Фрайбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
16
3
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
3
19%
1
33%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
16%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
4
16%
4
31%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
4
21%
1-15
1
11%
5
26%
16-30
3
33%
3
16%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0
РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1
Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Фрайбург
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
32
14
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
73
55
55
19
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|34 - 10
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|42 - 9
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 9
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 11
|18
|8.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|5.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 3
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Дармштадт
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|2 2
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|Кор Доминик
|5
|Майнц
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|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Фрайбург
Исход игры
РБ Лейпциг
96.6% (113)
Ничья
1.7% (2)
Фрайбург
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
80.36% (90)
Меньше
19.64% (22)
Обе команды забьют
Да
79.46% (89)
Нет
20.54% (23)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
55.6% (65)
3:1 РБ Лейпциг
12.8% (15)
2:0 РБ Лейпциг
12% (14)
1:0 РБ Лейпциг
6% (7)
3:2 РБ Лейпциг
3.4% (4)
1:2 Фрайбург
1.7% (2)
3:0 РБ Лейпциг
1.7% (2)
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