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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 41117 Главный судья: Иттрич Патрик
РБ Лейпциг
3:1
Конец матча
Фрайбург
0'
1:0
6' Гол
Симонс Хави
1:1
45' Гол
Рохль Мерлин
62' Желтая карточка
Айдара Амаду
63' Желтая карточка
Опенда Лои
2:1
79' Пенальти
Опенда Лои
3:1
80' Гол
Баумгартнер Кристоф
90'+6

Ход матча

6'
Симонс Хави
1:0
45'
1:1
Рохль Мерлин
(Гинтер Маттиас)
62'
Айдара Амаду
 
63'
Хенрихс Бенджамин
Симакан Мохамед
 
63'
Поульсен Юссуф
Сеско Бенджамин
 
63'
Баумгартнер Кристоф
Форсберг Эмиль
 
63'
Опенда Лои
 
68'
Кампль Кевин
Айдара Амаду
 
79'
Опенда Лои
2:1
79'
 
Доан Рицу
Рохль Мерлин
79'
 
Грегорич Михаэль
Грифо Винченцо
80'
Баумгартнер Кристоф
(Симонс Хави)
3:1
86'
Ленц Кристофер
Симонс Хави
 
88'
 
Адаму Чуквубике
Хёлер Лукас
89'
 
Шмидт Кеннет
Гульде Мануэль

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 632 Количество передач 349
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
РБ Лейпциг 96.6% (114)
X 1.7% (2)
Фрайбург 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
24
Шлагер
Ксавер
8
Айдара
Амаду
10
Форсберг
Эмиль
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Сеско
Бенджамин
1
Атуболу
Ноа
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
25
Сильдиллия
Килианн
7
Вайсхаупт
Ноа
27
Хёфлер
Николас
8
Эггештайн
Максимилиан
34
Рохль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
РБ Лейпциг
4-2-2-2
Фрайбург
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Фрайбург

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:1
К
1:5
Б
3:1
К
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

2.38
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.75

Среднее время на гол

69
120

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 9 (1) 0.82
Симонс Хави 4 0.36
Сеско Бенджамин 3 0.27
Раум Давид 2 0.18
Ольмо Дани 2 0.18
Баумгартнер Кристоф 2 0.18
Вернер Тимо 2 (1) 0.18
Хенрихс Бенджамин 1 0.09
Кампль Кевин 1 0.09
Форсберг Эмиль 1 0.09
Люкеба Кастелло 1 0.09
Поульсен Юссуф 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (3) 0.27
Хёлер Лукас 2 0.18
Рохль Мерлин 1 0.09
Вайсхаупт Ноа 1 0.09
Гульде Мануэль 1 0.09
Хёфлер Николас 1 0.09
Филипп Максимилиан 1 0.09
Линхарт Филипп 1 0.09
Доан Рицу 1 0.09
Шаллаи Роланд 1 0.09
Гинтер Маттиас 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 2 0
Клостерманн Лукас 2 0
Опенда Лои 2 0
Раум Давид 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Айдара Амаду 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Хёфлер Николас 1 1
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
8
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Фрайбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

19
4
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
50%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
3
16%
1
25%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
50%
2
14%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

28
14
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
5
18%
2
14%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
4
14%
5
36%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
7
25%
2
14%
76-90

Пропущено

10
22
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
5
23%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
4
40%
3
14%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
2
20%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0
РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1
Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Фрайбург

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
1
4
2
2.5
1
4
2
4
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
5
6
6
5
2.5
1
10
2
9
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 10 1 0 34 - 10 31
2.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 42 - 9 29
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 3 2 21 - 17 21
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 4 6 1 17 - 11 18
8.
Фрайбург
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 11 2 0 9 11 - 26 6
18.
Кёльн
 Заявка 11 1 3 7 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
5.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    РБ Лейпциг 96.6% (114)
    X 1.7% (2)
    Фрайбург 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    96.6% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    Фрайбург
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.53% (91)
    Меньше
    19.47% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    79.65% (90)
    Нет
    20.35% (23)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    55.1% (65)
    3:1 РБ Лейпциг
    12.7% (15)
    2:0 РБ Лейпциг
    11.9% (14)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.9% (7)
    3:2 РБ Лейпциг
    3.4% (4)
    1:2 Фрайбург
    1.7% (2)
    3:0 РБ Лейпциг
    1.7% (2)
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