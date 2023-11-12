Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Команда Фрайбург сравняла счет! Игра продолжается!

52' Фантастический гол, где все сам сделал Рохль Мерлин

51' Г О О О О Л - Рохль Мерлин забивает с правой ноги!

51' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Хёфлер Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Хёфлер Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Гульде Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Эггештайн Максимилиан пробует нанести удар издали, но Янис Бласвич держит все под контролем

35' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Фрайбург

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

31' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом

29' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Фрайбург

23' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Сеско Бенджамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Раум Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Фрайбург

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Сеско Бенджамин получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Сеско Бенджамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Клостерманн Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Фрайбург

9' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

4' Айдара Амаду нанес удар головой, но Noah Atubolu спокойно отбил мяч.

4' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру