Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Ioan Dumiter. Удар в створ, но вратарь начеку

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Florin Stefan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Сепси имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

48' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Волунтари пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Волунтари

46' Удар от ворот произведет Сепси

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Раца Вадим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Оройан Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

42' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Габриэл Дебелюх выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Сепси

36' Удар от ворот произведет Сепси

34' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

34' Удар от ворот произведет Сепси

31' Удар от ворот произведет Сепси

31' Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Кырнац Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Алими Исник получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Алими Исник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Црепуля Любян выиграл воздушное противоборство у Габриэл Дебелюх.

27' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Алими Исник наказан за толчок Ioan Dumiter

26' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Doru Cristian Andrei пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

24' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Кечкеш Акош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Marius Stefanescu наказан за толчок Фернандес Хесус

23' Раца Вадим пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

23' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Сепси

23' Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Кырнац Николае из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Ioan Dumiter. Удар в створ, но вратарь начеку

22' Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Габриэл Дебелюх наказан за толчок Црепуля Любян

18' Удар от ворот произведет Сепси

18' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Волунтари пробьет пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Волунтари

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

15' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Сепси

14' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Кырнац Николае выиграл воздушное противоборство у Габриэл Дебелюх.

12' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Оройан Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Doru Cristian Andrei пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

8' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Florin Stefan из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Cristian Paz плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

5' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Шанс! Габриэл Дебелюх из команды Сепси пробил головой, но мимо

5' Габриэл Дебелюх выиграл воздушное противоборство у Cristian Paz

5' Г О О О О Л - Marius Stefanescu первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

4' Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

4' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хорошую попытку сделал Аганович Аднан . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сепси начинает с центра поля