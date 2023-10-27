Тур: 14. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Horia Mladinovici
0'
0:1
5' ГолШтефэнеску Мариус
43' Желтая карточкаРодригес Хонатан
53' Желтая карточкаCristian Paz II
53' Желтая карточкаАрмаш Игорь
56' Undefined phrase: football_event_Думитер Андрей
63' Желтая карточкаГеорге Ион
0:2
75' ГолШафранко Павол
90'+10
Ход матча
5'
43'
53'
53'
56'
63'
75'
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
21
Алими
Исник
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Andreas Nita
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
Волунтари
Сепси
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
111.1%
22.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
0.88
Среднее время на гол
64
102
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
77
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3
|0.21
|Мерлой Джордже
|3
|0.21
|Думитер Андрей
|2
|0.14
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.14
|Раду Бобок
|1
|0.07
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.07
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.07
|Andreas Nita
|1
|0.07
|Армаш Игорь
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алими Исник
|4 (1)
|0.29
|Шафранко Павол
|4
|0.29
|Аганович Аднан
|3
|0.21
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.21
|Рондон Марио
|1
|0.07
|Георге Ион
|1
|0.07
|Каллаку Шерифф
|1
|0.07
|Варга Роланд
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|5
|1
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|3
|0
|Рикардинью XI
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Армаш Игорь
|1
|1
|Думитер Андрей
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Матей Космин
|1
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Волунтари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сепси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
4
8
Волунтари
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сепси
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
71%
4
40%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
4
40%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
7
47%
6
35%
76-90
Пропущено
25
19
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
16%
6
32%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
4
16%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0
Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0
Результаты матчей
Волунтари
Сепси
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:5
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
410
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5