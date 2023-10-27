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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Волунтари
0:2
Конец матча
Сепси
0'
0:1
5' Гол
Штефэнеску Мариус
43' Желтая карточка
Родригес Хонатан
53' Желтая карточка
Cristian Paz II
53' Желтая карточка
Армаш Игорь
56' Undefined phrase: football_event_
Думитер Андрей
63' Желтая карточка
Георге Ион
0:2
75' Гол
Шафранко Павол
90'+10
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
2
Cristian
Paz
II
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
17
Doru
Cristian
Andrei
23
Кырнац
Николае
9
Думитер
Андрей
77
Немец
Адам
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
5
Родригес
Хонатан
II
21
Алими
Исник
96
Дебелюх
Габриэл
77
Аганович
Аднан
17
Оройан
Дариус
11
Штефэнеску
Мариус
Волунтари
Сепси

История личных встреч

Волунтари
Сепси

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

111.1%
22.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
К
4:0
С
0:0
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 0.21
Мерлой Джордже 3 0.21
Думитер Андрей 2 0.14
Сигурьонссон Рунар 2 0.14
Раду Бобок 1 0.07
Матрикарди Патрисио 1 0.07
Doru Cristian Andrei 1 0.07
Andreas Nita 1 0.07
Армаш Игорь 0 0
Рикардинью XI 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алими Исник 4 (1) 0.29
Шафранко Павол 4 0.29
Аганович Аднан 3 0.21
Штефэнеску Мариус 3 0.21
Рондон Марио 1 0.07
Георге Ион 1 0.07
Каллаку Шерифф 1 0.07
Варга Роланд 0 0
Матей Космин 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Чоботарю Денис 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 5 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 3 0
Рикардинью XI 3 0
Cristian Paz II 3 0
Армаш Игорь 1 1
Думитер Андрей 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Кырнац Николае 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Angelo Cocian 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Георге Ион 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Матей Космин 1 1
Алими Исник 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Отелита Богдан 2 0
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Никзули Роланд 1 0
Штефан Флорин 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Результаты матчей

Волунтари
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Волунтари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сепси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

4
8
Волунтари
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сепси
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
71%
4
40%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
4
40%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
7
47%
6
35%
76-90

Пропущено

25
19
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
16%
6
32%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
5
20%
4
21%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
4
16%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0
Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0

Результаты матчей

Волунтари
Сепси

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:5
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 9 3 1 25 - 11 30
2.
ЧФР Клуж
 13 8 3 2 25 - 12 27
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 13 22
5.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 19 - 19 20
6.
Германнштадт
 13 4 7 2 21 - 14 19
7.
Петролул Плоешти
 13 4 7 2 17 - 14 19
8.
Сепси
 14 5 3 6 18 - 18 18
9.
Университатя Клуж
 13 3 7 3 18 - 21 16
10.
Политехника Яссы
 14 4 4 6 15 - 19 16
11.
Оцелул Галац
 13 2 9 2 10 - 10 15
12.
У Крайова 1948
 13 4 2 7 21 - 24 14
13.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
14.
УТА Арад
 13 2 6 5 12 - 18 12
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 13 0 6 7 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 7 5 2 0 12 - 2 17
2.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
3.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
Университатя Клуж
 7 2 5 0 12 - 10 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
8.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Оцелул Галац
 6 1 5 0 5 - 3 8
10.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
11.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
15.
УТА Арад
 7 0 4 3 6 - 11 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Dennis Politic 5
Политехника Яссы Luis Phelipe 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 97'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 97'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 96'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 96'
      Кечкеш Акош из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 96'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 96'
      Denis Renta из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 96'
      Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 95'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Волунтари контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волунтари 0:2 Сепси онлайн

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