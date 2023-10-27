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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 6820 Главный судья: Rares George Vidican
Динамо Бухарест
0:0
Конец матча
Политехника Яссы
0'
5' Желтая карточка
Julian Marchioni
56' Желтая карточка
Alin Roman II
77' Желтая карточка
Dennis Politic
81' Желтая карточка
Ларрусеа Горка
90' Желтая карточка
Рошу Юлиан
90'+6
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
10
Дани
Иглесиас
4
Бена
Квентин
16
Илич
Кристиан
99
Гезали
Ламин
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
18
Stefan
Stefanovici
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
17
Харрисон
Шейон
10
Alin
Roman
II
23
Ион
Роберт
9
Буш
Сержиу
Динамо Бухарест
Политехника Яссы

История личных встреч

Динамо Бухарест
Политехника Яссы

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛI
4:1
ЛI
1:3
ЛI
1:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:1
ПЛ
3:0
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
1:0
ДА
2:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Среднее время на гол

54
115

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Среднее время на гол

67
115

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.78

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
115

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.21
Костин Кристиан 1 0.07
Ларрусеа Горка 1 0.07
Абдалла Хаким 1 0.07
Dennis Politic 1 0.07
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Бани Андрей 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 4 0.29
Luis Phelipe 3 0.21
Julian Marchioni 2 0.14
Andrei Gheorghita 2 0.14
Carlos Jatoba 1 0.07
Войтуш Якуб 1 0.07
Буш Сержиу 1 0.07
Васвари Габриэл 1 0.07
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Харрисон Шейон 0 0
Rares Ispas 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 5 0
Амзар Йонуц 5 0
Рошу Нелуц 4 0
Моура Габриэл 3 0
Ларрусеа Горка 3 0
Бена Квентин 3 0
Бани Андрей 3 0
Буркэ Овидиу 2 0
Голубович Аднан 2 0
Омавоо Жозуэ 2 0
Патрике Разван 1 0
Рошу Юлиан 1 0
Илич Кристиан 1 0
Лукао II 1 0
Гезали Ламин 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Мартак Мариус 4 0
Alin Roman II 2 1
Самайоа Николас 2 1
Leontin Grozavu 2 1
Ион Роберт 1 1
Войтуш Якуб 2 0
Илие Флорин 2 0
Julian Marchioni 2 0
Бордеяну Михай 2 0
Carlos Jatoba 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Катанец Матия 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

4
3
Динамо Бухарест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
50%
2
20%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
5
56%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
2
25%
3
20%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

24
19
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
3
16%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
8
33%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1
Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Политехника Яссы

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
4
4
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
1
13
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 9 3 1 25 - 11 30
2.
ЧФР Клуж
 13 8 3 2 25 - 12 27
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 13 22
5.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 19 - 19 20
6.
Германнштадт
 13 4 7 2 21 - 14 19
7.
Петролул Плоешти
 13 4 7 2 17 - 14 19
8.
Сепси
 14 5 3 6 18 - 18 18
9.
Университатя Клуж
 13 3 7 3 18 - 21 16
10.
Политехника Яссы
 14 4 4 6 15 - 19 16
11.
Оцелул Галац
 13 2 9 2 10 - 10 15
12.
У Крайова 1948
 13 4 2 7 21 - 24 14
13.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
14.
УТА Арад
 13 2 6 5 12 - 18 12
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 13 0 6 7 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 7 5 2 0 12 - 2 17
2.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
3.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
Университатя Клуж
 7 2 5 0 12 - 10 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
8.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Оцелул Галац
 6 1 5 0 5 - 3 8
10.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
11.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
15.
УТА Арад
 7 0 4 3 6 - 11 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Dennis Politic 5
Политехника Яссы Luis Phelipe 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
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    • 93'
      Удар от ворот произведет Политехника Яссы
    • 93'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 93'
      Тактическая замена. Бордеяну Михай уходит с поля и его заменяет Тинчу Разван
    • 92'
      Политехника Яссы пытается что-то создать.
    • 92'
      Оооо... вот это был удар! Лукао II должен был забить с этой позиции.
    • 92'
      Лукао II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Амзар Йонуц из команды Динамо Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Илие Флорин ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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