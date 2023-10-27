Тур: 14. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 6820 Главный судья: Rares George Vidican
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаJulian Marchioni
56' Желтая карточкаAlin Roman II
77' Желтая карточкаDennis Politic
81' Желтая карточкаЛаррусеа Горка
90' Желтая карточкаРошу Юлиан
90'+6
Ход матча
56'
77'
81'
90'
Владение мячом
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
99
Гезали
Ламин
27
Rares
Ispas
23
Ион
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
Динамо Бухарест
Политехника Яссы
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Среднее время на гол
54
115
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Среднее время на гол
67
115
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.5
0.78
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
60
115
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.21
|Костин Кристиан
|1
|0.07
|Ларрусеа Горка
|1
|0.07
|Абдалла Хаким
|1
|0.07
|Dennis Politic
|1
|0.07
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|4
|0.29
|Luis Phelipe
|3
|0.21
|Julian Marchioni
|2
|0.14
|Andrei Gheorghita
|2
|0.14
|Carlos Jatoba
|1
|0.07
|Войтуш Якуб
|1
|0.07
|Буш Сержиу
|1
|0.07
|Васвари Габриэл
|1
|0.07
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Харрисон Шейон
|0
|0
|Rares Ispas
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|5
|0
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Рошу Нелуц
|4
|0
|Моура Габриэл
|3
|0
|Ларрусеа Горка
|3
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Буркэ Овидиу
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Мартак Мариус
|4
|0
|Alin Roman II
|2
|1
|Самайоа Николас
|2
|1
|Leontin Grozavu
|2
|1
|Ион Роберт
|1
|1
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Илие Флорин
|2
|0
|Julian Marchioni
|2
|0
|Бордеяну Михай
|2
|0
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
4
3
Динамо Бухарест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
50%
2
20%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
5
56%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
2
25%
3
20%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
24
19
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
3
16%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
8
33%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1
Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Политехника Яссы
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
53
15
44
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
104
113
410
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5