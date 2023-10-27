Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Харрисон Шейон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Буш Сержиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Goncalo Gregorio и попал в перекладину!

41' Дани Иглесиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Илич Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Alin Roman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Dennis Politic пробует нанести удар издали, но Силвиу Лунг держит все под контролем

36' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Омавоо Жозуэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Бена Квентин выиграл воздушное противоборство у Robert Ion.

32' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Stefan Stefanovici не смог попасть в створ ударом издали

31' Julian Marchioni создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

27' Харрисон Шейон пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

27' Alin Roman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Julian Marchioni пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic ловит мяч

24' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хорошую попытку сделал Илич Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Дани Иглесиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

17' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Robert Ion ослабляет давление, выбив мяч.

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

12' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Лукао II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Julian Marchioni совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

5' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Robert Ion выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть