Тур: 14. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Marian Barbu
2:3
Второй тайм: 66'
0'
1:0
29' ГолКицу Аурелиан
29' Желтая карточкаЛукассен Кевин
35' Желтая карточкаGiovanni Costantino
1:1
37' ПенальтиФабри Андрей
1:2
41' ГолОфусу Риги
2:2
60' ГолВан Дурмен Бенжамен
2:3
64' ГолМиковши Клаудиу
Ход матча
29'
1:0
29'
37'
1:1
41'
1:2
60'
64'
Владение мячом
79
Бута
Габриэл
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
10
Фабри
Андрей
11
Офусу
Риги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Поп РарешНападающий
-
-
16 Raul Stanciu
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
У Крайова 1948
УТА Арад
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|8
|0.57
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.21
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.21
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0.21
|William Baeten
|2
|0.14
|Албу Константин
|1
|0.07
|Лакруа Лео
|1
|0.07
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.07
|Бахасса Яссин
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|4 (2)
|0.29
|Купер Годберг
|3
|0.21
|Карп Кэтэлин
|2
|0.14
|Поп Рареш
|2
|0.14
|Офусу Риги
|1
|0.07
|Миковши Клаудиу
|1
|0.07
|Лукассен Кевин
|1
|0.07
|Marcelo Freitas
|0
|0
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Лео
|2
|1
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Падула Андреа
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
|Giovanni Costantino
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купер Годберг
|3
|1
|Абейд Али
|4
|0
|Фабри Андрей
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|1
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Столник Марко
|2
|0
|Якоб Флорин
|2
|0
|Marcelo Freitas
|2
|0
|Cristian Mihai
|2
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
6
У Крайова 1948
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
УТА Арад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
5
У Крайова 1948
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
УТА Арад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
20%
1
17%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
5
45%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
5
31%
2
18%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
50%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
29%
1
8%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
21%
3
18%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1
У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1
УТА Арад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0
Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0
Результаты матчей
У Крайова 1948
УТА Арад
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
24
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
49
58
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 13
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|3.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|5.
|13
|6
|2
|5
|19 - 19
|20
|6.
|14
|4
|8
|2
|22 - 15
|20
|7.
|14
|4
|8
|2
|19 - 16
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|9.
|13
|3
|7
|3
|18 - 21
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|11.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|12.
|3:2
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|13.
|2:3
|14
|4
|2
|8
|23 - 27
|14
|14.
|14
|3
|4
|7
|15 - 25
|13
|15.
|14
|2
|4
|8
|8 - 24
|10
|16.
|13
|0
|6
|7
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|12 - 2
|17
|2.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|3:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|2:3
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|7
|2
|5
|0
|12 - 10
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|10.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|11.
|2:3
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|12.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|13.
|3:2
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|8 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|8 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5