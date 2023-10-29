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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
У Крайова 1948
2:3
Второй тайм: 66'
УТА Арад
0'
1:0
29' Гол
Кицу Аурелиан
29' Желтая карточка
Лукассен Кевин
35' Желтая карточка
Giovanni Costantino
1:1
37' Пенальти
Фабри Андрей
1:2
41' Гол
Офусу Риги
2:2
60' Гол
Ван Дурмен Бенжамен
2:3
64' Гол
Миковши Клаудиу

Ход матча

29'
Кицу Аурелиан
(Бахасса Яссин)
1:0
29'
 
Лукассен Кевин
35'
Giovanni Costantino
 
37'
1:1
Фабри Андрей
41'
1:2
Офусу Риги
(Миковши Клаудиу)
56'
Сидибе Секу
Ибрагим Джибрил
 
57'
Асамоа Самуэль
Аким Влад
 
57'
 
Стахл Алберт
Офусу Риги
60'
Ван Дурмен Бенжамен
2:2
64'
2:3
Миковши Клаудиу
(Лукассен Кевин)

Владение мячом

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У Крайова 1948
Ничья
УТА Арад
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Все Коэффициенты
50
Ion-Cristian
Gurau
18
Gabriel
Compagnucci
2
Radu
Alexandru
Negru
14
Энрикеш
Данни
72
Падула
Андреа
79
Бута
Габриэл
6
Аким
Влад
9
Ибрагим
Джибрил
28
Бахасса
Яссин
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
93
Якоб
Флорин
98
Кэпушэ
Тибериу
15
Конте
Ибраима
30
Столник
Марко
18
Абейд
Али
21
Cristian
Mihai
10
Фабри
Андрей
14
Marcelo
Freitas
19
Миковши
Клаудиу
42
Лукассен
Кевин
11
Офусу
Риги
У Крайова 1948
УТА Арад

История личных встреч

У Крайова 1948
УТА Арад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 8 0.57
Бауса Хуан 3 (1) 0.21
Сидибе Секу 3 (1) 0.21
Ван Дурмен Бенжамен 3 0.21
William Baeten 2 0.14
Албу Константин 1 0.07
Лакруа Лео 1 0.07
Ибрагим Джибрил 1 0.07
Бахасса Яссин 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 4 (2) 0.29
Купер Годберг 3 0.21
Карп Кэтэлин 2 0.14
Поп Рареш 2 0.14
Офусу Риги 1 0.07
Миковши Клаудиу 1 0.07
Лукассен Кевин 1 0.07
Marcelo Freitas 0 0
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Лео 2 1
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Аким Влад 2 0
Падула Андреа 2 0
Албу Константин 2 0
Бахасса Яссин 2 0
William Baeten 2 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Giovanni Costantino 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Годберг 3 1
Абейд Али 4 0
Фабри Андрей 4 0
Карп Кэтэлин 2 1
Думитрашку Денис 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Столник Марко 2 0
Якоб Флорин 2 0
Marcelo Freitas 2 0
Cristian Mihai 2 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Robert Mustaca 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
6
У Крайова 1948
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
УТА Арад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
5
У Крайова 1948
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
УТА Арад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
20%
1
17%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
5
45%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
50%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
29%
1
8%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
21%
3
18%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1
У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1
УТА Арад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0
Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0

Результаты матчей

У Крайова 1948
УТА Арад

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
2
4
4
3
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
4
9
5
8
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 13 8 3 2 25 - 12 27
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 13 22
5.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 19 - 19 20
6.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
7.
Петролул Плоешти
 14 4 8 2 19 - 16 20
8.
Сепси
 14 5 3 6 18 - 18 18
9.
Университатя Клуж
 13 3 7 3 18 - 21 16
10.
Политехника Яссы
 14 4 4 6 15 - 19 16
11.
Оцелул Галац
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
УТА Арад
 3:2 14 3 6 5 15 - 20 15
13.
У Крайова 1948
 2:3 14 4 2 8 23 - 27 14
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 13 0 6 7 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 7 5 2 0 12 - 2 17
2.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
3.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 3:2 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
У Крайова 1948
 2:3 8 2 1 5 17 - 19 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 7 2 5 0 12 - 10 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
8.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Оцелул Галац
 6 1 5 0 5 - 3 8
10.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
11.
У Крайова 1948
 2:3 6 2 1 3 6 - 8 7
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
УТА Арад
 3:2 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 8 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Dennis Politic 5
Политехника Яссы Luis Phelipe 5
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