Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Yassine Bahassa пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Albert Stahl выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для У Крайова 1948

52' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

51' Столник Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

50' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

48' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

46' Лукассен Кевин не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Г О О О О Л - Офусу Риги левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

40' Yassine Bahassa не смог попасть в створ ударом издали

40' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Офусу Риги оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

37' 'Г О О О О О Л - Фабри Андрей из команды УТА Арад забивает с пенальти! Он пробил левой. Ion-Cristian Gurau был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

36' После проверки VAR судья изменил решение - УТА Арад пробьет пенальти!

35' Рефери не любит споров - именно за это Giovanni Costantino сейчас получил желтую

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для УТА Арад

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Фабри Андрей бьет ударом через себя, но Ion-Cristian Gurau блокирует удар!

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для У Крайова 1948

29' Рефери не любит споров - именно за это Лукассен Кевин сейчас получил желтую

29' Yassine Bahassa сделал результативную передачу.

29' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

27' Близко! Фабри Андрей нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

27' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

26' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Столник Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

22' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Конте Ибраима выиграл воздушное противоборство у Yassine Bahassa.

21' Marcelo Freitas оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Фабри Андрей пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

18' Офусу Риги пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

12' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бута Габриэл пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

8' Матч возобновлен

8' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

6' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Фабри Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Cristian Mihai не смог попасть в створ ударом издали

1' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Судья начинает матч