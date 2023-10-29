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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Рапид Бухарест
1:0
Второй тайм: 63'
Университатя Крайова
0'
33' Желтая карточка
Хури Льес
1:0
36' Гол
Бамгбойе Фуншо
45' Желтая карточка
Якоб Паул
49' Желтая карточка
Оайдэ Рэзван
52' Желтая карточка
Juraj Badelj

Ход матча

33'
 
Хури Льес
36'
Бамгбойе Фуншо
(Петрила Клаудиу)
1:0
45'
Якоб Паул
 
49'
Оайдэ Рэзван
 
52'
 
Juraj Badelj
59'
 
Маркович Йован
Иван Андрей

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Университатя Крайова
2.07
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Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
23
Албу
Кристиан
7
Бамгбойе
Фуншо
10
Ионицэ
Александру
II
27
Петрила
Клаудиу
11
Валье
Борха
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
6
Скречу
Владимир
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
27
Куртич
Ясмин
14
Хури
Льес
37
Дансиу
Мариан
9
Иван
Андрей
28
Митрицэ
Александру
Рапид Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

23 матча

8.7%
26.1%
65.2%
2 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

8.7%
60.9%
30.4%
2 победы 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:3
С
3:1
С
2:2
С
0:1
Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛI
1:3
ЛI
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
0.91

Среднее время на гол

100
99

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.69
1.75

Среднее время на гол

53
51

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.35
1.35

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
66

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.43
Дуганджич Марко 6 (2) 0.43
Петрила Клаудиу 4 0.29
Ионицэ Александру II 4 0.29
Бамгбойе Фуншо 3 0.21
Оайдэ Рэзван 1 0.07
Папо Джейсон 1 0.07
Сэпунару Кристиан 1 0.07
Эммерс Сиан 1 0.07
Костаче Ионуц 0 0
Валье Борха 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.29
Иван Андрей 3 (2) 0.21
Крецу Александру 3 0.21
Митрицэ Александру 2 0.14
Рогульич Анте 2 0.14
Банку Никусор 1 0.07
Хури Льес 1 0.07
Скречу Владимир 1 0.07
Баярам Штефан 1 0.07
Дансиу Мариан 1 0.07
Куртич Ясмин 1 (1) 0.07
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Якоб Паул 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Cristiano Bergodi 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Папо Джейсон 1 0
Каржан Каталин 1 0
Рахмани Альбион 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иван Андрей 3 1
Банку Никусор 4 0
Маркович Йован 3 0
Juraj Badelj 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Матею Александру 2 0
Крецу Александру 2 0
Хури Льес 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Скречу Владимир 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Кольич Элвир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Ишфан Александру 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Университатя Крайова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
2
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
11
Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
4
50%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
25%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

29
20
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
17%
4
20%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
5
17%
7
35%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
6
46%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1
Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
3
3
4
3
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
5
8
6
7
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 13 8 3 2 25 - 12 27
3.
Рапид Бухарест
 1:0 14 7 5 2 28 - 16 26
4.
Университатя Крайова
 0:1 14 6 4 4 20 - 14 22
5.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 19 - 19 20
6.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
7.
Петролул Плоешти
 14 4 8 2 19 - 16 20
8.
Сепси
 14 5 3 6 18 - 18 18
9.
Университатя Клуж
 13 3 7 3 18 - 21 16
10.
Политехника Яссы
 14 4 4 6 15 - 19 16
11.
Оцелул Галац
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
13.
У Крайова 1948
 14 4 2 8 23 - 27 14
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 13 0 6 7 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 7 5 2 0 12 - 2 17
2.
Рапид Бухарест
 1:0 8 5 2 1 16 - 8 17
3.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Университатя Крайова
 0:1 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 7 2 5 0 12 - 10 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
6.
Рапид Бухарест
 1:0 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
8.
Университатя Крайова
 0:1 8 2 3 3 8 - 9 9
9.
Оцелул Галац
 6 1 5 0 5 - 3 8
10.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
11.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 8 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Dennis Politic 5
Политехника Яссы Luis Phelipe 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Хорошую попытку сделал Дансиу Мариан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 63'
    Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 63'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Оайдэ Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 61'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 61'
    Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 61'
    Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Университатя Крайова
    2.07
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    4.50
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    9.80
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    Рапид Бухарест
    Университатя Крайова
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