Тур: 14. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Ковач Иштван
1:0
Второй тайм: 63'
0'
33' Желтая карточкаХури Льес
1:0
36' ГолБамгбойе Фуншо
45' Желтая карточкаЯкоб Паул
49' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
52' Желтая карточкаJuraj Badelj
Ход матча
33'
36'
45'
49'
52'
Владение мячом
26
Оайдэ
Рэзван
11
Валье
Борха
15
Juraj
Badelj
27
Куртич
Ясмин
14
Хури
Льес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Corneliu Papura
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
23 матча
8.7%
26.1%
65.2%
2 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
8.7%
60.9%
30.4%
2 победы 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
0.91
Среднее время на гол
100
99
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.75
Среднее время на гол
53
51
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.35
1.35
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
66
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.43
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.43
|Петрила Клаудиу
|4
|0.29
|Ионицэ Александру II
|4
|0.29
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.21
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.07
|Папо Джейсон
|1
|0.07
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.07
|Эммерс Сиан
|1
|0.07
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Валье Борха
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.29
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.21
|Крецу Александру
|3
|0.21
|Митрицэ Александру
|2
|0.14
|Рогульич Анте
|2
|0.14
|Банку Никусор
|1
|0.07
|Хури Льес
|1
|0.07
|Скречу Владимир
|1
|0.07
|Баярам Штефан
|1
|0.07
|Дансиу Мариан
|1
|0.07
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.07
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иван Андрей
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Матею Александру
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Скречу Владимир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Университатя Крайова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
2
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
11
Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
4
50%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
25%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
29
20
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
17%
4
20%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
5
17%
7
35%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
6
46%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1
Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
52
33
43
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
25
24
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
85
58
67
310
211
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 13
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|3.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|28 - 16
|26
|4.
|0:1
|14
|6
|4
|4
|20 - 14
|22
|5.
|13
|6
|2
|5
|19 - 19
|20
|6.
|14
|4
|8
|2
|22 - 15
|20
|7.
|14
|4
|8
|2
|19 - 16
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|9.
|13
|3
|7
|3
|18 - 21
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|11.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|12.
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|13.
|14
|4
|2
|8
|23 - 27
|14
|14.
|14
|3
|4
|7
|15 - 25
|13
|15.
|14
|2
|4
|8
|8 - 24
|10
|16.
|13
|0
|6
|7
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|12 - 2
|17
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|7
|2
|5
|0
|12 - 10
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|8.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|9.
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|10.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|12.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|8 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|8 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5