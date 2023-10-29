Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Матею Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Маркович Йован не смог попасть в створ ударом издали

86' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

85' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Г О О О О Л - Валье Борха наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

80' Стан Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Влэдою Штефан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

80' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Команда Рапид Бухарест довольна результатом к этому моменту.

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

73' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Маркович Йован выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Браун Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

69' Борза Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Валье Борха пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

67' Валье Борха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Матч возобновлен

66' Петрила Клаудиу получил травму и заменен. Джейсон Папо выходит на поле.

66' Ох, нехорошо это выглядит. Петрила Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Петрила Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Хорошую попытку сделал Дансиу Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Маркович Йован создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

62' Оайдэ Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

55' Хури Льес не смог попасть в створ ударом издали

52' Juraj Badelj совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Оайдэ Рэзван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

46' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.