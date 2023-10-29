Тур: 14. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Зрители: 11864 Главный судья: Ковач Иштван
2:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаХури Льес
1:0
36' ГолБамгбойе Фуншо
45' Желтая карточкаЯкоб Паул
49' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
52' Желтая карточкаJuraj Badelj
70' Желтая карточкаБраун Кристофер
2:0
80' ГолВалье Борха
90'+6
Ход матча
33'
36'
45'
49'
52'
70'
80'
2:0
Владение мячом
26
Оайдэ
Рэзван
11
Валье
Борха
15
Juraj
Badelj
27
Куртич
Ясмин
14
Хури
Льес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Corneliu Papura
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
23 матча
8.7%
26.1%
65.2%
2 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
8.7%
60.9%
30.4%
2 победы 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
0.91
Среднее время на гол
100
99
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.75
Среднее время на гол
53
51
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.35
1.35
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
66
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.43
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.43
|Петрила Клаудиу
|4
|0.29
|Ионицэ Александру II
|4
|0.29
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.21
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.07
|Валье Борха
|1
|0.07
|Папо Джейсон
|1
|0.07
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.07
|Эммерс Сиан
|1
|0.07
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.29
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.21
|Крецу Александру
|3
|0.21
|Митрицэ Александру
|2
|0.14
|Рогульич Анте
|2
|0.14
|Банку Никусор
|1
|0.07
|Хури Льес
|1
|0.07
|Скречу Владимир
|1
|0.07
|Баярам Штефан
|1
|0.07
|Дансиу Мариан
|1
|0.07
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.07
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иван Андрей
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Матею Александру
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Скречу Владимир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Университатя Крайова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
2
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Университатя Крайова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
11
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Университатя Крайова
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
19
8
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
3
16%
1
13%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
5
26%
4
50%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
25%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
31
20
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
16%
4
20%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
8
26%
2
10%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
5
16%
3
15%
61-75
6
19%
7
35%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
29%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
7
47%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1
Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
62
33
44
24
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
44
33
26
24
17
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
95
59
68
311
212
212
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|8 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5