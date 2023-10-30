Тур: 14. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:3
Конец матча
Ход матча
9'
0:1
21'
0:2
57'
0:3
77'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
23
Andrei
Dragu
28
Петро
Чарльз
23
Илиев
Пламен
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Andrei DraguПолузащитник
-
28 Петро ЧарльзНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
44 Садику РиядЗащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Adams Friday
-
26 Razvan Cret
-
-
-
Главный тренер: Dan Alexa
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нистор ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ботошани
Университатя Клуж
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.25
Среднее время на гол
120
360
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
0.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
240
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|5 (2)
|0.36
|Eugen Gabriel David
|2
|0.14
|Виргиль Пинсон
|1
|0.07
|Шерони Алин
|1
|0.07
|Иличич Мирослав
|1
|0.07
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.07
|Роман Михай V
|1
|0.07
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Дикан Виктор
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|8 (4)
|0.57
|Кипчу Александру
|3
|0.21
|Попа Даньел
|3
|0.21
|Митря Богдан
|2
|0.14
|Стойка Янис
|2
|0.14
|Кымпану Георге
|1
|0.07
|Мирон Джордже
|1
|0.07
|Георге Валентин
|1
|0.07
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|4
|0
|Eugen Gabriel David
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Мутомбо Габриэль
|3
|0
|Виргиль Пинсон
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бик Овидиу
|4
|0
|Кипчу Александру
|3
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Митря Богдан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Кымпану Георге
|0
|1
|Илиев Пламен
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Университатя Клуж
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
7
Ботошани
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
3
3
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Университатя Клуж
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
40%
3
20%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
11%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Забито
14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
7%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
5
36%
2
9%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
1
7%
7
32%
76-90
Пропущено
28
20
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
5
18%
5
25%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
6
21%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3
Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3
Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0
Результаты матчей
Ботошани
Университатя Клуж
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
410
59
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (5)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|8 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5