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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Ботошани
0:3
Конец матча
Университатя Клуж
0'
0:1
9' Гол
Нистор Дан
0:2
21' Гол
Георге Валентин
0:3
57' Гол
Мирон Джордже
90'+4
68
Дукан
Рэзван
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
20
Бензар
Ромарио
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
23
Andrei
Dragu
28
Петро
Чарльз
60
Иличич
Мирослав
80
Iulian
Carausu
23
Илиев
Пламен
26
Dorinel
Oancea
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
27
Кипчу
Александру
28
Кымпану
Георге
94
Бик
Овидиу
4
Дукуре
Кевин
Гробры
20
Георге
Валентин
7
Стойка
Янис
10
Нистор
Дан
Ботошани
Университатя Клуж

История личных встреч

Ботошани
Университатя Клуж

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.88
0.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
240

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 5 (2) 0.36
Eugen Gabriel David 2 0.14
Виргиль Пинсон 1 0.07
Шерони Алин 1 0.07
Иличич Мирослав 1 0.07
Дроле Жан-Армель 1 0.07
Роман Михай V 1 0.07
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Дикан Виктор 0 0
Adams Friday 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 8 (4) 0.57
Кипчу Александру 3 0.21
Попа Даньел 3 0.21
Митря Богдан 2 0.14
Стойка Янис 2 0.14
Кымпану Георге 1 0.07
Мирон Джордже 1 0.07
Георге Валентин 1 0.07
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Dorinel Oancea 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 4 0
Eugen Gabriel David 4 0
Дикан Виктор 4 0
Мутомбо Габриэль 3 0
Виргиль Пинсон 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Дроле Жан-Армель 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Шерони Алин 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Andrei Dragu 2 0
Цигэнашу Александр 1 0
Патаке Андрей 1 0
Касап Карло 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Iulian Carausu 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бик Овидиу 4 0
Кипчу Александру 3 0
Нистор Дан 3 0
Митря Богдан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Димитров Радослав 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Попа Даньел 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Кымпану Георге 0 1
Илиев Пламен 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Пициан Андрей 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Университатя Клуж
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
7
Ботошани
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

3
3
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Университатя Клуж
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
40%
3
20%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
11%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Забито

14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
7%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
5
36%
2
9%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
1
7%
7
32%
76-90

Пропущено

28
20
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
14%
2
10%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
5
18%
5
25%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
6
21%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3
Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3
Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0

Результаты матчей

Ботошани
Университатя Клуж

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 13 8 3 2 25 - 12 27
3.
Рапид Бухарест
 14 7 5 2 29 - 16 26
4.
Университатя Крайова
 14 6 4 4 20 - 15 22
5.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 19 - 19 20
6.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
7.
Петролул Плоешти
 14 4 8 2 19 - 16 20
8.
Университатя Клуж
 14 4 7 3 21 - 21 19
9.
Сепси
 14 5 3 6 18 - 18 18
10.
Политехника Яссы
 14 4 4 6 15 - 19 16
11.
Оцелул Галац
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
13.
У Крайова 1948
 14 4 2 8 23 - 27 14
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 7 5 2 0 12 - 2 17
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
8.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
9.
Оцелул Галац
 6 1 5 0 5 - 3 8
10.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
11.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (5)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 8 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Dennis Politic 5
Политехника Яссы Luis Phelipe 5
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