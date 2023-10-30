Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

47' Команда Университатя Клуж играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Иличич Мирослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Мутомбо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Дикан Виктор нанес удар головой, но Пламен Илиев спокойно отбил мяч.

42' Флореску Эдуард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

41' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Ботошани

37' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Бензар Ромарио из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

33' Iulian Carausu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Бензар Ромарио из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Мутомбо Габриэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

31' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' George Cimpanu сделал ключевой пас для гола!

21' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' George Cimpanu сделал результативную передачу.

9' Г О О О О Л - Нистор Дан забивает с правой ноги!

9' George Cimpanu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Мутомбо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру