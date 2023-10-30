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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
ЧФР Клуж
3:1
Конец матча
Фарул Констанца
0'
0:1
24' Гол
Будеску Константин
27' Желтая карточка
Попеску Михай
1:1
31' Гол
Мухар Карло
45' Желтая карточка
Могос Василе
2:1
64' Гол
Мухар Карло
3:1
68' Гол
Джуричич Лука
76' Желтая карточка
Маринс Густаво
90'+6
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
6
Айети
Арлинд
27
Илие
Матей
19
Могос
Василе
40
Цвек
Ловро
73
Мухар
Карло
82
Фика
Алин
45
Камора
Мауру
17
Отеле
Филип
9
Бетанкор
Хефте
12
Айоани
Михай
21
Боли
Кевин
18
Артян
Андрей
45
Маринс
Густаво
99
Дюссо
Дамьен
3
Попеску
Михай
32
Боргнино
Марко
10
Будеску
Константин
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
ЧФР Клуж
Фарул Констанца

История личных встреч

ЧФР Клуж
Фарул Констанца

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

37 матчей

48.6%
18.9%
32.5%
18 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.1%
40.5%
24.4%
13 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
0:3
К
0:0
С
1:3
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.21
1.11

Среднее время на гол

74
81

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.72
0.89

Среднее время на гол

124
100

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

0.97
1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
33

Среднее время на гол

92
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 5 0.36
Бирлигея Даниэль 4 0.29
Мухар Карло 4 0.29
Камора Мауру 2 0.14
Авуну Дюрель 2 0.14
Тахцидис Панайотис 2 (2) 0.14
Джуричич Лука 2 0.14
Йебоа Эммануэль 2 0.14
Бетанкор Хефте 1 0.07
Дяк Чиприан 1 0.07
Айети Арлинд 1 0.07
Маня Кристьян 1 0.07
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Красники Эрмал 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 5 (4) 0.36
Будеску Константин 3 0.21
Вынэ Йонуц 2 0.14
Мунтяну Луис 2 0.14
Мазилу Адриан 1 0.07
Балута Тудор 1 0.07
Грамени Константин 1 0.07
Ривалдиньо 1 0.07
Артян Андрей 1 0.07
Кырнац Николае 1 0.07
Крисиума Матеус 1 0.07
Сали Энес 1 0.07
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 4 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Крешич Антон 2 0
Могос Василе 2 0
Цвек Ловро 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Отеле Филип 1 0
Фика Алин 1 0
Джуричич Лука 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сава Рэзван 1 0
Илие Матей 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 5 0
Кики Давид 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Артян Андрей 3 0
Будеску Константин 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Георге Хаджи 2 0
Маринс Густаво 2 0
Неделку Драгош 1 0
Балута Тудор 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

11
11
ЧФР Клуж
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Фарул Констанца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
4
50%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
27%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

27
20
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
15%
1
5%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
7
26%
3
15%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
4
15%
5
25%
76-90

Пропущено

14
22
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
29%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
6
27%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0
КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1
Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Фарул Констанца

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
4
3
3
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
2
5
3
3
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
6
8
6
8
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 14 7 5 2 29 - 16 26
4.
Университатя Крайова
 14 6 4 4 20 - 15 22
5.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 20 - 22 20
6.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
7.
Петролул Плоешти
 14 4 8 2 19 - 16 20
8.
Университатя Клуж
 14 4 7 3 21 - 21 19
9.
Сепси
 14 5 3 6 18 - 18 18
10.
Политехника Яссы
 14 4 4 6 15 - 19 16
11.
Оцелул Галац
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
13.
У Крайова 1948
 14 4 2 8 23 - 27 14
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
5.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
6.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
9.
Оцелул Галац
 6 1 5 0 5 - 3 8
10.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
11.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (5)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 8 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Сепси Ниняй Бранислав 5
Фарул Констанца Попеску Михай 5
Динамо Бухарест Dennis Politic 5
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