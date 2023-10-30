Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

44' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Боргнино Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Цвек Ловро не смог попасть в створ ударом издали

43' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

41' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Камора Мауру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Мазилу Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Отеле Филип не смог попасть в створ ударом издали

36' Бетанкор Хефте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Крешич Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Г О О О О О О Л - Мухар Карло из команды ЧФР Клуж с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

31' Крешич Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Фика Алин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Ох, нехорошо это выглядит. Будеску Константин получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Будеску Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Попеску Михай получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Г О О О О Л - Будеску Константин забивает с правой ноги!

24' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Будеску Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Луи Мунтяну сделал результативную передачу.

24' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Маринс Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мазилу Адриан пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

21' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хорошую попытку сделал [player1]. Удар в створ, но вратарь начеку

21' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Будеску Константин пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

18' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

8' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Маринс Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Мухар Карло не смог попасть в створ ударом издали

7' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Мухар Карло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бетанкор Хефте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

2' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру