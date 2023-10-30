Тур: 14. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Бирсан Марсель
3:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолБудеску Константин
27' Желтая карточкаПопеску Михай
1:1
31' ГолМухар Карло
45' Желтая карточкаМогос Василе
2:1
64' ГолМухар Карло
3:1
68' ГолДжуричич Лука
76' Желтая карточкаМаринс Густаво
90'+6
Ход матча
24'
27'
31'
1:1
45'
64'
2:1
68'
3:1
76'
82'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
19
Могос
Василе
40
Цвек
Ловро
73
Мухар
Карло
82
Фика
Алин
45
Камора
Мауру
17
Отеле
Филип
12
Айоани
Михай
21
Боли
Кевин
18
Артян
Андрей
99
Дюссо
Дамьен
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Luca Mihai
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
11 Gustavo XXI
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
ЧФР Клуж
Фарул Констанца
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
37 матчей
48.6%
18.9%
32.5%
18 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.1%
40.5%
24.4%
13 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.21
1.11
Среднее время на гол
74
81
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.72
0.89
Среднее время на гол
124
100
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
0.97
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
Среднее время на гол
92
90
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|5
|0.36
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.29
|Мухар Карло
|4
|0.29
|Камора Мауру
|2
|0.14
|Авуну Дюрель
|2
|0.14
|Тахцидис Панайотис
|2 (2)
|0.14
|Джуричич Лука
|2
|0.14
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.14
|Бетанкор Хефте
|1
|0.07
|Дяк Чиприан
|1
|0.07
|Айети Арлинд
|1
|0.07
|Маня Кристьян
|1
|0.07
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|5 (4)
|0.36
|Будеску Константин
|3
|0.21
|Вынэ Йонуц
|2
|0.14
|Мунтяну Луис
|2
|0.14
|Мазилу Адриан
|1
|0.07
|Балута Тудор
|1
|0.07
|Грамени Константин
|1
|0.07
|Ривалдиньо
|1
|0.07
|Артян Андрей
|1
|0.07
|Кырнац Николае
|1
|0.07
|Крисиума Матеус
|1
|0.07
|Сали Энес
|1
|0.07
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|4
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Крешич Антон
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Цвек Ловро
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Сава Рэзван
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|5
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Будеску Константин
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
11
11
ЧФР Клуж
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Фарул Констанца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
1
7%
4
50%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
27%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
15%
1
5%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
7
26%
3
15%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
4
15%
5
25%
76-90
Пропущено
14
22
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
29%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
6
27%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0
КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1
Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Фарул Констанца
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
43
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
25
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
86
68
68
113
212
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (5)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|8 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|5
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|5