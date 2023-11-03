Тур: 15. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Ковач Иштван
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаИту Кэтэлин
28' Желтая карточкаМигель Сильва
1:0
31' ГолХаррисон Шейон
45' Желтая карточкаJonathan Cisse
45' Желтая карточкаMihai Adascalitei
59' Желтая карточкаЖелев Милен
60' Желтая карточкаЛатушан Розарио
1:1
79' ГолФредерик
87' Желтая карточкаAriel Lopez1
90'+7
Ход матча
22'
28'
31'
1:0
45'
59'
60'
79'
1:1
87'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
19
Иту
Кэтэлин
30
Yuri
Cisotti
28
Гонсалвес
67
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Constantin Illie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Политехника Яссы
Оцелул Галац
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.67
Среднее время на гол
56
135
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
120
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|4
|0.27
|Luis Phelipe
|3
|0.2
|Julian Marchioni
|2
|0.13
|Andrei Gheorghita
|2
|0.13
|Carlos Jatoba
|1
|0.07
|Харрисон Шейон
|1
|0.07
|Войтуш Якуб
|1
|0.07
|Буш Сержиу
|1
|0.07
|Васвари Габриэл
|1
|0.07
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Rares Ispas
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|5 (1)
|0.33
|Yuri Cisotti
|2 (1)
|0.13
|Фредерик
|2
|0.13
|Фатаи Кехинде
|1
|0.07
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.07
|Teles
|0
|0
|Желев Милен
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Мартак Мариус
|4
|0
|Alin Roman II
|2
|1
|Самайоа Николас
|2
|1
|Leontin Grozavu
|2
|1
|Ион Роберт
|1
|1
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Илие Флорин
|2
|0
|Julian Marchioni
|2
|0
|Бордеяну Михай
|2
|0
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желев Милен
|5
|0
|Ariel Lopez1
|5
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Гонсалвес
|3
|0
|Живулич Диего
|3
|0
|Yuri Cisotti
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Бодиштяну Штефан
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
6
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Оцелул Галац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
3
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
33%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
20%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3
Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
75%
10%
3 победы 15 ничьих 2 поражения
Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1
Результаты матчей
Политехника Яссы
Оцелул Галац
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
33
44
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
410
311
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (5)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|8 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|5