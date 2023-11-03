Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Политехника Яссы имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Mihai Adascalitei получает желтую карточку за толчок соперника.

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Jonathan Cisse получает желтую карточку за толчок соперника.

45' Jonathan Cisse наказан за толчок Харрисон Шейон

45' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Оооо... вот это был удар! Иту Кэтэлин должен был забить с этой позиции.

42' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Катанец Матия выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

41' Иту Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Фредерик задерживает мяч рукой

38' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

33' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Политехника Яссы будет все-таки засчитан.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Политехника Яссы

32' Jonathan Cisse плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

31' Г О О О О Л - Харрисон Шейон забивает ударом с левой ноги!

31' Jonathan Cisse ошибается в защите.

31' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Гонсалвес получает желтую карточку за толчок соперника.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Иту Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мартак Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Иту Кэтэлин получил желтую карточку от судьи

20' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Cosmin Dur-Bozoanca взял и забрал мяч на выходе

14' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мартак Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Alin Roman получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Alin Roman на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац в офсайде

6' Гонсалвес из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре