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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Политехника Яссы
1:1
Конец матча
Оцелул Галац
0'
22' Желтая карточка
Иту Кэтэлин
28' Желтая карточка
Мигель Сильва
1:0
31' Гол
Харрисон Шейон
45' Желтая карточка
Jonathan Cisse
45' Желтая карточка
Mihai Adascalitei
59' Желтая карточка
Желев Милен
60' Желтая карточка
Латушан Розарио
1:1
79' Гол
Фредерик
87' Желтая карточка
Ariel Lopez1
90'+7
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
32
Катанец
Матия
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
19
Иту
Кэтэлин
24
Julian
Marchioni
37
Бордеяну
Михай
17
Харрисон
Шейон
10
Alin
Roman
II
80
Andrei
Gheorghita
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
26
Mihai
Adascalitei
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
2
Желев
Милен
30
Yuri
Cisotti
5
Ariel
Lopez1
28
Гонсалвес
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
17
Танасе
Рэзван
Политехника Яссы
Оцелул Галац

История личных встреч

Политехника Яссы
Оцелул Галац

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛI
2:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ДА
1:1
ДА
4:0
ДА
3:2
ДА
2:1
ДА
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
120

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 4 0.27
Luis Phelipe 3 0.2
Julian Marchioni 2 0.13
Andrei Gheorghita 2 0.13
Carlos Jatoba 1 0.07
Харрисон Шейон 1 0.07
Войтуш Якуб 1 0.07
Буш Сержиу 1 0.07
Васвари Габриэл 1 0.07
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Rares Ispas 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 5 (1) 0.33
Yuri Cisotti 2 (1) 0.13
Фредерик 2 0.13
Фатаи Кехинде 1 0.07
Бодиштяну Штефан 1 0.07
Teles 0 0
Желев Милен 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Мартак Мариус 4 0
Alin Roman II 2 1
Самайоа Николас 2 1
Leontin Grozavu 2 1
Ион Роберт 1 1
Войтуш Якуб 2 0
Илие Флорин 2 0
Julian Marchioni 2 0
Бордеяну Михай 2 0
Carlos Jatoba 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Катанец Матия 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желев Милен 5 0
Ariel Lopez1 5 0
Alexandru Pop 2 1
Гонсалвес 3 0
Живулич Диего 3 0
Yuri Cisotti 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
George Carjan 2 0
Жардан Василий 2 0
Relu Stoian 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Teles 1 0
Ловрич Драган 1 0
Латушан Розарио 1 0
Бодиштяну Штефан 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
6
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Оцелул Галац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
3
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
33%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
20%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3
Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
75%
10%
3 победы 15 ничьих 2 поражения
Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1

Результаты матчей

Политехника Яссы
Оцелул Галац

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
3
4
4
1.5
2
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
3
11
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 14 7 5 2 29 - 16 26
4.
Университатя Крайова
 14 6 4 4 20 - 15 22
5.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 20 - 22 20
6.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
7.
Петролул Плоешти
 14 4 8 2 19 - 16 20
8.
Университатя Клуж
 14 4 7 3 21 - 21 19
9.
Сепси
 14 5 3 6 18 - 18 18
10.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
11.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
12.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
13.
У Крайова 1948
 14 4 2 8 23 - 27 14
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
5.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
6.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
11.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (5)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 8 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Сепси Ниняй Бранислав 5
Оцелул Галац Желев Милен 5
Фарул Констанца Попеску Михай 5
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