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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Университатя Клуж
1:1
Второй тайм: 48'
Волунтари
0'
1:0
12' Гол
Стойка Янис
23' Желтая карточка
Армаш Игорь
1:1
31' Гол
Немец Адам

Ход матча

12'
Стойка Янис
(Нистор Дан)
1:0
23'
 
Армаш Игорь
31'
1:1
Немец Адам
(Раца Вадим)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Волунтари
2.17
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Все Коэффициенты
23
Илиев
Пламен
77
Петелеу
Андрей
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
27
Кипчу
Александру
28
Кымпану
Георге
94
Бик
Овидиу
4
Дукуре
Кевин
Гробры
20
Георге
Валентин
7
Стойка
Янис
10
Нистор
Дан
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
4
Црепуля
Любян
23
Кырнац
Николае
8
Рэдуц
Михай
22
Раца
Вадим
20
Robert
Popescu
77
Немец
Адам
Университатя Клуж
Волунтари

История личных встреч

Университатя Клуж
Волунтари

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 8 (4) 0.53
Кипчу Александру 3 0.2
Попа Даньел 3 0.2
Стойка Янис 3 0.2
Митря Богдан 2 0.13
Кымпану Георге 1 0.07
Мирон Джордже 1 0.07
Георге Валентин 1 0.07
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 4 0.27
Мерлой Джордже 3 0.2
Думитер Андрей 2 0.13
Сигурьонссон Рунар 2 0.13
Раду Бобок 1 0.07
Матрикарди Патрисио 1 0.07
Doru Cristian Andrei 1 0.07
Andreas Nita 1 0.07
Армаш Игорь 0 0
Раца Вадим 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бик Овидиу 4 0
Кипчу Александру 3 0
Нистор Дан 3 0
Митря Богдан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Димитров Радослав 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Попа Даньел 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Кымпану Георге 0 1
Илиев Пламен 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Пициан Андрей 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 5 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Армаш Игорь 2 1
Раца Вадим 3 0
Рикардинью XI 3 0
Cristian Paz II 3 0
Думитер Андрей 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Кырнац Николае 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Волунтари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Волунтари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

15
4
Университатя Клуж
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Волунтари
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

21
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
5
71%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
3
38%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
7
47%
76-90

Пропущено

20
25
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
4
16%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
5
25%
5
20%
31-45
5
25%
5
20%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
4
20%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3

Результаты матчей

Университатя Клуж
Волунтари

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 14 7 5 2 29 - 16 26
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Петролул Плоешти
 15 4 9 2 19 - 16 21
6.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 20 - 22 20
7.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
8.
Университатя Клуж
 1:1 15 4 8 3 22 - 22 20
9.
Сепси
 15 5 4 6 18 - 18 19
10.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
11.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
12.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
13.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
14.
Волунтари
 1:1 15 3 5 7 16 - 26 14
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 1:1 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 1:1 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 1:1 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 7 - 4 10
5.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
11.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Волунтари
 1:1 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Университатя Крайова Банку Никусор 5
Оцелул Галац Желев Милен 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Георге Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Волунтари пытается что-то создать.
  • 47'
    Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Волунтари пытается что-то создать.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Волунтари
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Клуж
    Ничья
    Волунтари
    2.17
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    3.60
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    4.60
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    Университатя Клуж
    Волунтари
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