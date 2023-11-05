Тур: 15. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Попа Каталин
1:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
12'
1:0
23'
31'
1:1
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нистор ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
История личных встреч
Университатя Клуж
Волунтари
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|8 (4)
|0.53
|Кипчу Александру
|3
|0.2
|Попа Даньел
|3
|0.2
|Стойка Янис
|3
|0.2
|Митря Богдан
|2
|0.13
|Кымпану Георге
|1
|0.07
|Мирон Джордже
|1
|0.07
|Георге Валентин
|1
|0.07
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|4
|0.27
|Мерлой Джордже
|3
|0.2
|Думитер Андрей
|2
|0.13
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.13
|Раду Бобок
|1
|0.07
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.07
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.07
|Andreas Nita
|1
|0.07
|Армаш Игорь
|0
|0
|Раца Вадим
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бик Овидиу
|4
|0
|Кипчу Александру
|3
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Митря Богдан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Кымпану Георге
|0
|1
|Илиев Пламен
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|5
|1
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Рикардинью XI
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Думитер Андрей
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Волунтари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
5
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Волунтари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
15
4
Университатя Клуж
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Волунтари
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
21
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
5
71%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
3
38%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
7
47%
76-90
Пропущено
20
25
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
4
16%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
5
25%
5
20%
31-45
5
25%
5
20%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
4
20%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3
Результаты матчей
Университатя Клуж
Волунтари
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
25
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
59
59
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 13
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|3.
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|4.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|15
|4
|9
|2
|19 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|7.
|14
|4
|8
|2
|22 - 15
|20
|8.
|1:1
|15
|4
|8
|3
|22 - 22
|20
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|10.
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|11.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|12.
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|13.
|15
|4
|3
|8
|24 - 28
|15
|14.
|1:1
|15
|3
|5
|7
|16 - 26
|14
|15.
|14
|2
|4
|8
|8 - 24
|10
|16.
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|16.
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|1:1
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|5.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|8.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|14.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|8 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|5
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|5