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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Университатя Клуж
1:2
Конец матча
Волунтари
0'
1:0
12' Гол
Стойка Янис
23' Желтая карточка
Армаш Игорь
1:1
31' Гол
Немец Адам
1:2
61' Гол
Думитер Андрей
65' Желтая карточка
Кырнац Николае
67' Вторая желтая карточка
Кырнац Николае
90' Желтая карточка
Ману Элвис
90' Желтая карточка
Кипчу Александру
90' Желтая карточка
Думитер Андрей
90' Желтая карточка
Илиев Пламен
1:2
90' Не забитый пенальти
Думитер Андрей
90'+8
23
Илиев
Пламен
77
Петелеу
Андрей
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
27
Кипчу
Александру
28
Кымпану
Георге
94
Бик
Овидиу
4
Дукуре
Кевин
Гробры
20
Георге
Валентин
7
Стойка
Янис
10
Нистор
Дан
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
4
Црепуля
Любян
23
Кырнац
Николае
8
Рэдуц
Михай
22
Раца
Вадим
20
Robert
Popescu
77
Немец
Адам
Университатя Клуж
Волунтари

История личных встреч

Университатя Клуж
Волунтари

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 8 (4) 0.53
Кипчу Александру 3 0.2
Попа Даньел 3 0.2
Стойка Янис 3 0.2
Митря Богдан 2 0.13
Кымпану Георге 1 0.07
Мирон Джордже 1 0.07
Георге Валентин 1 0.07
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 4 0.27
Думитер Андрей 3 0.2
Мерлой Джордже 3 0.2
Сигурьонссон Рунар 2 0.13
Раду Бобок 1 0.07
Матрикарди Патрисио 1 0.07
Doru Cristian Andrei 1 0.07
Andreas Nita 1 0.07
Армаш Игорь 0 0
Раца Вадим 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Бик Овидиу 4 0
Нистор Дан 3 0
Митря Богдан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Димитров Радослав 2 0
Илиев Пламен 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Попа Даньел 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Кымпану Георге 0 1
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Пициан Андрей 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 5 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Рикардинью XI 3 0
Cristian Paz II 3 0
Думитер Андрей 3 0
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Волунтари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
5
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

15
4
Университатя Клуж
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Волунтари
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

22
9

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
5
56%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
3
38%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
7
30%
7
41%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
9%
5
19%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
5
23%
5
19%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
4
18%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3

Результаты матчей

Университатя Клуж
Волунтари

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
6
9
3
12
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 14 7 5 2 29 - 16 26
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Фарул Констанца
 0:0 15 6 3 6 20 - 22 21
6.
Петролул Плоешти
 15 4 9 2 19 - 16 21
7.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
8.
Сепси
 15 5 4 6 18 - 18 19
9.
Университатя Клуж
 15 4 7 4 22 - 23 19
10.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
11.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
12.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
13.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 0:0 15 0 7 8 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Фарул Констанца
 0:0 8 3 3 2 12 - 9 12
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 7 1 2 4 7 - 13 5
16.
Ботошани
 0:0 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 7 - 4 10
5.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Фарул Констанца
 0:0 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
12.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 0:0 8 0 3 5 8 - 19 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Университатя Крайова Банку Никусор 5
Оцелул Галац Желев Милен 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Университатя Клуж: 57%, Волунтари: 43%.
  • 98'
    Хорошую попытку сделал Ioan Dumiter. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ioan Dumiter пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
  • 97'
    Илиев Пламен получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    После проверки VAR судья изменил решение - Волунтари пробьет пенальти!
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Волунтари.
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