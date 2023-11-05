ОН ПРОМАЗАЛ - Ioan Dumiter пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

Хорошую попытку сделал Ioan Dumiter. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Ioan Dumiter забивает с правой ноги!

George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

39' George Cimpanu из команды Университатя Клуж в офсайде

39' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хорошую попытку сделал Кырнац Николае . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Г О О О О Л - Немец Адам забивает с левой ноги!

31' Раца Вадим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Армаш Игорь из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Армаш Игорь из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

25' Кырнац Николае из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи

23' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Кевин Гробры получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Рэдуц Михай пробил со штрафного прямо в стенку

14' Команда Университатя Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Клуж будет все-таки засчитан.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Клуж

12' Г О О О О Л - Стойка Янис забивает с правой ноги!

12' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Волунтари

11' George Cimpanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' George Cimpanu из команды Университатя Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

3' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Волунтари начинает с центра поля

1' Судья начинает матч