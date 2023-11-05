  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Iuliana Demetrescu
Фарул Констанца
0:0
Первый тайм: 9'
Ботошани
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
Ботошани
1.49
Реклама, olimp.bet
4.60
Реклама, ligastavok.ru
7.10
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
12
Айоани
Михай
3
Попеску
Михай
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
99
Дюссо
Дамьен
32
Боргнино
Марко
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
23
Andrei
Dragu
28
Петро
Чарльз
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
66
Муаддиб
Жали
60
Иличич
Мирослав
80
Iulian
Carausu
Фарул Констанца
Ботошани

История личных встреч

Фарул Констанца
Ботошани

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
8:0
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
D2A
0:1

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.91

Среднее время на гол

60
99

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.81
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

49
78

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 5 (4) 0.33
Будеску Константин 3 0.2
Вынэ Йонуц 2 0.13
Мунтяну Луис 2 0.13
Мазилу Адриан 1 0.07
Балута Тудор 1 0.07
Грамени Константин 1 0.07
Ривалдиньо 1 0.07
Артян Андрей 1 0.07
Кырнац Николае 1 0.07
Крисиума Матеус 1 0.07
Сали Энес 1 0.07
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 5 (2) 0.33
Eugen Gabriel David 2 0.13
Виргиль Пинсон 1 0.07
Шерони Алин 1 0.07
Иличич Мирослав 1 0.07
Дроле Жан-Армель 1 0.07
Роман Михай V 1 0.07
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Дикан Виктор 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 5 0
Кики Давид 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Артян Андрей 3 0
Будеску Константин 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Георге Хаджи 2 0
Маринс Густаво 2 0
Неделку Драгош 1 0
Балута Тудор 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 4 0
Eugen Gabriel David 4 0
Дикан Виктор 4 0
Мутомбо Габриэль 3 0
Виргиль Пинсон 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Дроле Жан-Армель 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Шерони Алин 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Andrei Dragu 2 0
Цигэнашу Александр 1 0
Патаке Андрей 1 0
Касап Карло 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
9
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ботошани
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

4
5
Фарул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

9
18
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
33%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
5%
1
7%
1-15
4
20%
3
21%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
4
20%
5
36%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
5
25%
1
7%
76-90

Пропущено

22
28
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
6
27%
5
18%
31-45
4
18%
5
18%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
3
14%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2
Ботошани
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0

Результаты матчей

Фарул Констанца
Ботошани

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 14 7 5 2 29 - 16 26
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Фарул Констанца
 0:0 15 6 3 6 20 - 22 21
6.
Петролул Плоешти
 15 4 9 2 19 - 16 21
7.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
8.
Сепси
 15 5 4 6 18 - 18 19
9.
Университатя Клуж
 15 4 7 4 22 - 23 19
10.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
11.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
12.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
13.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 0:0 15 0 7 8 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Фарул Констанца
 0:0 8 3 3 2 12 - 9 12
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 7 1 2 4 7 - 13 5
16.
Ботошани
 0:0 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 7 - 4 10
5.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Фарул Констанца
 0:0 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
12.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 0:0 8 0 3 5 8 - 19 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Университатя Крайова Банку Никусор 5
Оцелул Галац Желев Милен 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Мутомбо Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Пий Джуниор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ботошани начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Фарул Констанца
    Ничья
    Ботошани
    1.49
    Реклама, olimp.bet
    4.60
    Реклама, ligastavok.ru
    7.10
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фарул Констанца 0:0 Ботошани онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фарул Констанца
    Ботошани
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     