Тур: 15. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Iuliana Demetrescu
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
99
Дюссо
Дамьен
18
Артян
Андрей
68
Дукан
Рэзван
40
Пий
Джуниор
23
Andrei
Dragu
28
Петро
Чарльз
66
Муаддиб
Жали
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Нападающий
-
11 Gustavo XXI
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
23 Andrei DraguЗащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Полузащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Razvan Cret
-
-
12 Adams Friday
-
Главный тренер: Andrei Patache
История личных встреч
Фарул Констанца
Ботошани
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.4
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.91
Среднее время на гол
60
99
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.81
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
49
78
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|5 (4)
|0.33
|Будеску Константин
|3
|0.2
|Вынэ Йонуц
|2
|0.13
|Мунтяну Луис
|2
|0.13
|Мазилу Адриан
|1
|0.07
|Балута Тудор
|1
|0.07
|Грамени Константин
|1
|0.07
|Ривалдиньо
|1
|0.07
|Артян Андрей
|1
|0.07
|Кырнац Николае
|1
|0.07
|Крисиума Матеус
|1
|0.07
|Сали Энес
|1
|0.07
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|5 (2)
|0.33
|Eugen Gabriel David
|2
|0.13
|Виргиль Пинсон
|1
|0.07
|Шерони Алин
|1
|0.07
|Иличич Мирослав
|1
|0.07
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.07
|Роман Михай V
|1
|0.07
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Дикан Виктор
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|5
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Будеску Константин
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|4
|0
|Eugen Gabriel David
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Мутомбо Габриэль
|3
|0
|Виргиль Пинсон
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
9
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ботошани
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
4
5
Фарул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
9
18
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
33%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
5%
1
7%
1-15
4
20%
3
21%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
4
20%
5
36%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
5
25%
1
7%
76-90
Пропущено
22
28
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
6
27%
5
18%
31-45
4
18%
5
18%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
3
14%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2
Ботошани
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0
Результаты матчей
Фарул Констанца
Ботошани
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
68
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 13
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|3.
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|4.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|20 - 22
|21
|6.
|15
|4
|9
|2
|19 - 16
|21
|7.
|14
|4
|8
|2
|22 - 15
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|9.
|15
|4
|7
|4
|22 - 23
|19
|10.
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|11.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|13.
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|14.
|15
|4
|3
|8
|24 - 28
|15
|15.
|14
|2
|4
|8
|8 - 24
|10
|16.
|0:0
|15
|0
|7
|8
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|16.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|5.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|7.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|8.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|8 - 19
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|5
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|5