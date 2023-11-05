Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Фарул Констанца имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Оооо... вот это был удар! Пий Джуниор должен был забить с этой позиции.

47' Хорошую попытку сделал Пий Джуниор . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Пий Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Ботошани

40' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Ботошани

38' Попеску Михай пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Артян Андрей нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

33' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Ботошани

31' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

29' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

26' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Будеску Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

24' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Ботошани

22' Дикан Виктор выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

22' Удар от ворот произведет Ботошани

20' Iulian Carausu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Ботошани

18' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

18' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Ботошани

9' Хорошую попытку сделал Будеску Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ботошани

4' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

3' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Игрок из команды Фарул Констанца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Ботошани начинает с центра поля