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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 11'
Рапид Бухарест
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Рапид Бухарест
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Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
23
Албу
Кристиан
96
Папо
Джейсон
7
Бамгбойе
Фуншо
11
Валье
Борха
10
Ионицэ
Александру
II
ФКСБ
Рапид Бухарест

История личных встреч

ФКСБ
Рапид Бухарест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

5%
60%
35%
1 победа 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:5
С
1:0
С
3:1
С
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
0.91

Среднее время на гол

81
99

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1.33

Среднее время на гол

82
67

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.1
1.1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 6 (1) 0.43
Коман Флоринел 4 (1) 0.29
Компаньо Андреа 4 (2) 0.29
Попеску Октавиан 2 0.14
Шут Адриан 2 0.14
Джокович Дамьян 2 (1) 0.14
Балута Александр 1 0.07
Попеску Овидиу 1 0.07
Микулеску Давид 1 0.07
Радунович Ристо 1 0.07
Эджума Малком 1 0.07
Дава Джойским 1 0.07
Ликсандру Михай 1 0.07
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.43
Дуганджич Марко 6 (2) 0.43
Петрила Клаудиу 4 0.29
Ионицэ Александру II 4 0.29
Бамгбойе Фуншо 3 0.21
Оайдэ Рэзван 1 0.07
Валье Борха 1 0.07
Папо Джейсон 1 0.07
Сэпунару Кристиан 1 0.07
Эммерс Сиан 1 0.07
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пантя Александру 4 1
Коман Флоринел 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Попеску Октавиан 3 0
Олару Дариус 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Балута Александр 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Крецу Валентин 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Ликсандру Михай 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Якоб Паул 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Cristiano Bergodi 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Браун Кристофер 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Папо Джейсон 1 0
Каржан Каталин 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Рапид Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
5
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

16
17
ФКСБ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

10
12
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
20%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
4
40%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
75%
1
13%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
5
29%
29%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

27
31
17 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
7
26%
5
16%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
22%
8
26%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
1
4%
6
19%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
4
29%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1

Результаты матчей

ФКСБ
Рапид Бухарест

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
2
1.5
6
2
1
5
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
6
2.5
2
4
1
7
3.5
1
5
1
7
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
9
5
3
11
2.5
6
8
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 15 9 5 1 27 - 13 32
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 0:0 15 7 6 2 29 - 16 27
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 21 - 23 21
6.
Петролул Плоешти
 15 4 9 2 19 - 16 21
7.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
8.
Сепси
 15 5 4 6 18 - 18 19
9.
Университатя Клуж
 15 4 7 4 22 - 23 19
10.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
11.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
12.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
13.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 15 0 7 8 14 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 0:0 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
ФКСБ
 0:0 7 4 3 0 10 - 4 15
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Фарул Констанца
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 7 1 2 4 7 - 13 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Рапид Бухарест
 0:0 7 2 4 1 12 - 8 10
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 7 - 4 10
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
12.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Университатя Крайова Банку Никусор 5
Оцелул Галац Желев Милен 5
Весь список
  • 8'
    Оооо... вот это был удар! Балута Александр должен был забить с этой позиции.
  • 8'
    Хорошую попытку сделал Балута Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 8'
    Компаньо Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 8'
    Компаньо Андреа выиграл воздушное противоборство у Джейсон Папо.
  • 8'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 7'
    Браун Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 7'
    ФКСБ пытается что-то создать.
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    ФКСБ
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    Рапид Бухарест
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