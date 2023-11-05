Тур: 15. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Колтеску Себастьян
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
11 Валье БорхаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
ФКСБ
Рапид Бухарест
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
5%
60%
35%
1 победа 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
0.91
Среднее время на гол
81
99
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1.33
Среднее время на гол
82
67
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.1
1.1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|6 (1)
|0.43
|Коман Флоринел
|4 (1)
|0.29
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.29
|Попеску Октавиан
|2
|0.14
|Шут Адриан
|2
|0.14
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.14
|Балута Александр
|1
|0.07
|Попеску Овидиу
|1
|0.07
|Микулеску Давид
|1
|0.07
|Радунович Ристо
|1
|0.07
|Эджума Малком
|1
|0.07
|Дава Джойским
|1
|0.07
|Ликсандру Михай
|1
|0.07
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.43
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.43
|Петрила Клаудиу
|4
|0.29
|Ионицэ Александру II
|4
|0.29
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.21
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.07
|Валье Борха
|1
|0.07
|Папо Джейсон
|1
|0.07
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.07
|Эммерс Сиан
|1
|0.07
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пантя Александру
|4
|1
|Коман Флоринел
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Балута Александр
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Ликсандру Михай
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Рапид Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
5
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
16
17
ФКСБ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
10
12
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
20%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
4
40%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
75%
1
13%
76-90
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
5
29%
29%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
27
31
17 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
7
26%
5
16%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
22%
8
26%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
1
4%
6
19%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
4
29%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1
Результаты матчей
ФКСБ
Рапид Бухарест
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
42
62
15
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
33
26
24
17
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
95
95
311
68
113
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|27 - 13
|32
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|3.
|0:0
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|4.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|15
|6
|3
|6
|21 - 23
|21
|6.
|15
|4
|9
|2
|19 - 16
|21
|7.
|14
|4
|8
|2
|22 - 15
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|9.
|15
|4
|7
|4
|22 - 23
|19
|10.
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|11.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|13.
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|14.
|15
|4
|3
|8
|24 - 28
|15
|15.
|14
|2
|4
|8
|8 - 24
|10
|16.
|15
|0
|7
|8
|14 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|12 - 8
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|7.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|8.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|9 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|5
|Оцелул Галац
|Желев Милен
|5