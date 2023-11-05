Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

92' Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Кяйт Маттиас

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

90' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ

85' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Матч возобновится спорным мячом

83' Оайдэ Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Оня Рэзван

79' Коман Флоринел пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

79' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

78' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

78' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Джейсон Папо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

77' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

75' Браун Кристофер наказан за толчок Adrian Sut

74' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

70' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Браун Кристофер пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

69' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Джейсон Папо наказан за толчок Siyabonga Ngezana

67' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Хорошую попытку сделал Бамгбойе Фуншо . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

64' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Попеску Октавиан пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

63' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

62' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Джейсон Папо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Джейсон Папо наказан за толчок Балута Александр

59' Валье Борха создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Джейсон Папо выиграл воздушное противоборство у Крецу Валентин

58' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Валье Борха навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

55' Ротариу Дорин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

54' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

53' Ротариу Дорин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Якоб Паул нанес удар головой, но Stefan Tarnovanu спокойно отбил мяч.

47' Радунович Ристо не смог попасть в створ ударом издали

47' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.