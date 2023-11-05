Тур: 15. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 40563 Главный судья: Колтеску Себастьян
1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаПопеску Овидиу
33' Желтая карточкаПантя Александру
35' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
0:1
39' ГолПапо Джейсон
0:2
45' ГолЯкоб Паул
1:2
66' ГолДава Джойским
77' Желтая карточкаПапо Джейсон
90' Желтая карточкаCristiano Bergodi
90' Желтая карточкаПопеску Октавиан
90' Желтая карточкаКрецу Валентин
90'+10
Ход матча
25'
33'
35'
39'
0:1
45'
0:2
66'
1:2
77'
90'
90'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
ФКСБ
Рапид Бухарест
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
5%
60%
35%
1 победа 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
0.91
Среднее время на гол
81
99
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1.33
Среднее время на гол
82
67
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.1
1.1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|6 (1)
|0.4
|Коман Флоринел
|4 (1)
|0.27
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.27
|Попеску Октавиан
|2
|0.13
|Дава Джойским
|2
|0.13
|Шут Адриан
|2
|0.13
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.13
|Радунович Ристо
|1
|0.07
|Балута Александр
|1
|0.07
|Попеску Овидиу
|1
|0.07
|Микулеску Давид
|1
|0.07
|Эджума Малком
|1
|0.07
|Ликсандру Михай
|1
|0.07
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.4
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.4
|Петрила Клаудиу
|4
|0.27
|Ионицэ Александру II
|4
|0.27
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.2
|Папо Джейсон
|2
|0.13
|Валье Борха
|1
|0.07
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.07
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.07
|Эммерс Сиан
|1
|0.07
|Якоб Паул
|1
|0.07
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|5
|0
|Коман Флоринел
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Крецу Валентин
|2
|0
|Балута Александр
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Ликсандру Михай
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Рапид Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
5
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
16
17
ФКСБ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Рапид Бухарест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
11
14
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
4
36%
6
43%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
5
29%
29%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
28
33
17 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
7
25%
5
15%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
6
21%
10
30%
31-45
5
18%
4
12%
46-60
5
18%
5
15%
61-75
1
4%
6
18%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
4
27%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1
Результаты матчей
ФКСБ
Рапид Бухарест
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
62
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
26
25
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
96
105
312
69
114
213
114
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|5
|ФКСБ
|Попеску Овидиу
|5