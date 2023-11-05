  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 40563 Главный судья: Колтеску Себастьян
ФКСБ
1:2
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
25' Желтая карточка
Попеску Овидиу
33' Желтая карточка
Пантя Александру
35' Желтая карточка
Оайдэ Рэзван
0:1
39' Гол
Папо Джейсон
0:2
45' Гол
Якоб Паул
1:2
66' Гол
Дава Джойским
77' Желтая карточка
Папо Джейсон
90' Желтая карточка
Cristiano Bergodi
90' Желтая карточка
Попеску Октавиан
90' Желтая карточка
Крецу Валентин
90'+10
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
23
Албу
Кристиан
7
Бамгбойе
Фуншо
10
Ионицэ
Александру
II
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
ФКСБ
Рапид Бухарест

История личных встреч

ФКСБ
Рапид Бухарест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

5%
60%
35%
1 победа 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:5
С
1:0
С
3:1
С
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
0.91

Среднее время на гол

81
99

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1.33

Среднее время на гол

82
67

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.1
1.1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 6 (1) 0.4
Коман Флоринел 4 (1) 0.27
Компаньо Андреа 4 (2) 0.27
Попеску Октавиан 2 0.13
Дава Джойским 2 0.13
Шут Адриан 2 0.13
Джокович Дамьян 2 (1) 0.13
Радунович Ристо 1 0.07
Балута Александр 1 0.07
Попеску Овидиу 1 0.07
Микулеску Давид 1 0.07
Эджума Малком 1 0.07
Ликсандру Михай 1 0.07
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.4
Дуганджич Марко 6 (2) 0.4
Петрила Клаудиу 4 0.27
Ионицэ Александру II 4 0.27
Бамгбойе Фуншо 3 0.2
Папо Джейсон 2 0.13
Валье Борха 1 0.07
Оайдэ Рэзван 1 0.07
Сэпунару Кристиан 1 0.07
Эммерс Сиан 1 0.07
Якоб Паул 1 0.07
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 5 0
Коман Флоринел 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Олару Дариус 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Крецу Валентин 2 0
Балута Александр 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Ликсандру Михай 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Cristiano Bergodi 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Якоб Паул 2 0
Папо Джейсон 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Браун Кристофер 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Каржан Каталин 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Рапид Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
5
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

16
17
ФКСБ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Рапид Бухарест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

11
14
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
4
36%
6
43%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
5
29%
29%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
5
29%
29%
3
16%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

28
33
17 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
7
25%
5
15%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
6
21%
10
30%
31-45
5
18%
4
12%
46-60
5
18%
5
15%
61-75
1
4%
6
18%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
4
27%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1

Результаты матчей

ФКСБ
Рапид Бухарест

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
6
2
1
6
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
10
5
3
12
2.5
6
9
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 15 8 5 2 31 - 17 29
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 21 - 23 21
6.
Петролул Плоешти
 15 4 9 2 19 - 16 21
7.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
8.
Сепси
 15 5 4 6 18 - 18 19
9.
Университатя Клуж
 15 4 7 4 22 - 23 19
10.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
11.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
12.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
13.
УТА Арад
 14 3 6 5 15 - 20 15
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 15 0 7 8 14 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Фарул Констанца
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 7 1 2 4 7 - 13 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 7 3 3 1 14 - 9 12
4.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 7 - 4 10
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
12.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 5
ФКСБ Попеску Овидиу 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     