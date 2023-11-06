Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' Лукао II плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

41' Г О О О О Л - Миковши Клаудиу забивает ударом с левой ноги!

40' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Denis Dumitrascu из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Хорошую попытку сделал Cristian Costin. Удар в створ, но вратарь начеку

37' Гезали Ламин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Офусу Риги получил травму и заменен. Albert Stahl выходит на поле.

33' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Dennis Politic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Абдалла Хаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Илич Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Denis Dumitrascu нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Гезали Ламин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Абдалла Хаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Рошу Нелуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Лукассен Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

19' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Рошу Нелуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Dennis Politic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

15' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

12' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

10' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Г О О О О Л - Dennis Politic забивает с правой ноги!

8' Амзар Йонуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Marcelo Freitas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Миковши Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Фабри Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Столник Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру