Тур: 15. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Andrei Moroita
2:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолDennis Politic
18' Желтая карточкаРошу Нелуц
1:1
41' ГолМиковши Клаудиу
44' Желтая карточкаМиковши Клаудиу
53' Желтая карточкаИлич Кристиан
2:1
90' ПенальтиMarcelo Freitas
90' Желтая карточкаКэпушэ Тибериу
90'+9
Ход матча
8'
0:1
18'
41'
1:1
44'
53'
90'
2:1
90'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
10
Фабри
Андрей
11
Офусу
Риги
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
99
Гезали
Ламин
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
11 Офусу РигиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
-
24 Омонди ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
История личных встреч
УТА Арад
Динамо Бухарест
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|4 (2)
|0.27
|Миковши Клаудиу
|3
|0.2
|Купер Годберг
|3
|0.2
|Карп Кэтэлин
|2
|0.13
|Поп Рареш
|2
|0.13
|Офусу Риги
|1
|0.07
|Лукассен Кевин
|1
|0.07
|Marcelo Freitas
|1 (1)
|0.07
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.2
|Dennis Politic
|2
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.07
|Ларрусеа Горка
|1
|0.07
|Абдалла Хаким
|1
|0.07
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купер Годберг
|3
|1
|Абейд Али
|4
|0
|Фабри Андрей
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|1
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Столник Марко
|2
|0
|Якоб Флорин
|2
|0
|Marcelo Freitas
|2
|0
|Миковши Клаудиу
|2
|0
|Cristian Mihai
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Dennis Politic
|5
|0
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|3
|0
|Ларрусеа Горка
|3
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Буркэ Овидиу
|2
|0
|Илич Кристиан
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Динамо Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
8
2
УТА Арад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Динамо Бухарест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
7
15
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
43%
1
7%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Забито
9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
6
46%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
15%
5
45%
76-90
Забито
18
9
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
2
11%
3
33%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
6
33%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
2
22%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
20%
1
4%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
15%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2
Результаты матчей
УТА Арад
Динамо Бухарест
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
69
114
114
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|5
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|5