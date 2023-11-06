Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Поп Рареш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Хорошую попытку сделал Купер Годберг . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Поп Рареш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

84' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

84' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Омавоо Жозуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Голубович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Хорошую попытку сделал Cristian Costin. Удар в створ, но вратарь начеку

80' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Гезали Ламин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Dennis Politic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Рошу Нелуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

70' Рошу Нелуц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Столник Марко нанес удар головой, но Adnan Golubovic спокойно отбил мяч.

67' Albert Stahl из команды УТА Арад своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Albert Stahl из команды УТА Арад своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

61' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Marcelo Freitas не смог попасть в створ ударом издали

58' Абдалла Хаким пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

58' Гезали Ламин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

55' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Илич Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Dennis Politic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Илич Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.