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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
УТА Арад
2:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
0:1
8' Гол
Dennis Politic
18' Желтая карточка
Рошу Нелуц
1:1
41' Гол
Миковши Клаудиу
44' Желтая карточка
Миковши Клаудиу
53' Желтая карточка
Илич Кристиан
2:1
90' Пенальти
Marcelo Freitas
90' Желтая карточка
Кэпушэ Тибериу
90'+9
93
Якоб
Флорин
98
Кэпушэ
Тибериу
15
Конте
Ибраима
30
Столник
Марко
80
Думитрашку
Денис
14
Marcelo
Freitas
21
Cristian
Mihai
19
Миковши
Клаудиу
10
Фабри
Андрей
11
Офусу
Риги
42
Лукассен
Кевин
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
4
Бена
Квентин
16
Илич
Кристиан
99
Гезали
Ламин
19
Абдалла
Хаким
17
Dennis
Politic
УТА Арад
Динамо Бухарест

История личных встреч

УТА Арад
Динамо Бухарест

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 4 (2) 0.27
Миковши Клаудиу 3 0.2
Купер Годберг 3 0.2
Карп Кэтэлин 2 0.13
Поп Рареш 2 0.13
Офусу Риги 1 0.07
Лукассен Кевин 1 0.07
Marcelo Freitas 1 (1) 0.07
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.2
Dennis Politic 2 0.13
Костин Кристиан 1 0.07
Ларрусеа Горка 1 0.07
Абдалла Хаким 1 0.07
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Бани Андрей 0 0
Амзар Йонуц 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Годберг 3 1
Абейд Али 4 0
Фабри Андрей 4 0
Карп Кэтэлин 2 1
Думитрашку Денис 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Столник Марко 2 0
Якоб Флорин 2 0
Marcelo Freitas 2 0
Миковши Клаудиу 2 0
Cristian Mihai 2 0
Кэпушэ Тибериу 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Robert Mustaca 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 5 0
Dennis Politic 5 0
Амзар Йонуц 5 0
Моура Габриэл 3 0
Ларрусеа Горка 3 0
Бена Квентин 3 0
Бани Андрей 3 0
Буркэ Овидиу 2 0
Илич Кристиан 2 0
Голубович Аднан 2 0
Омавоо Жозуэ 2 0
Патрике Разван 1 0
Рошу Юлиан 1 0
Лукао II 1 0
Гезали Ламин 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4
УТА Арад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Динамо Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

8
2
УТА Арад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Динамо Бухарест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

7
15
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
43%
1
7%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
6
46%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
15%
5
45%
76-90

Забито

18
9
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
2
11%
3
33%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
6
33%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
2
22%
76-90

Пропущено

20
26
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
20%
1
4%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
15%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2

Результаты матчей

УТА Арад
Динамо Бухарест

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
6
9
1.5
1
14
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
2.
ЧФР Клуж
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Рапид Бухарест
 15 8 5 2 31 - 17 29
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 21 - 23 21
6.
Петролул Плоешти
 15 4 9 2 19 - 16 21
7.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
8.
Сепси
 15 5 4 6 18 - 18 19
9.
Университатя Клуж
 15 4 7 4 22 - 23 19
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
12.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
13.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 15 2 4 9 9 - 26 10
16.
Ботошани
 15 0 7 8 14 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Фарул Констанца
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 7 1 2 4 7 - 13 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 7 3 3 1 14 - 9 12
4.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 7 - 4 10
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
12.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 7 1 1 5 6 - 16 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 5
Университатя Крайова Банку Никусор 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: УТА Арад: 58%, Динамо Бухарест: 42%.
  • 99'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Судье надоело, что Кэпушэ Тибериу тянет время и он наказал его горчичником
  • 98'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
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