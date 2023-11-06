Тур: 15. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Andrei Chivulete
1:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
62'
1:0
64'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
73
Мухар
Карло
29
Авуну
Дюрель
45
Камора
Мауру
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Luca Mihai
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
История личных встреч
Германнштадт
ЧФР Клуж
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.4
|Балауре Сильвиу
|5
|0.33
|Янку Габриэль
|2
|0.13
|Негуц Кристиан
|1
|0.07
|Ороиан Александру
|1
|0.07
|Petru Dragos
|1
|0.07
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.07
|Гэман Валеричэ
|1
|0.07
|Бейян Флориан
|1
|0.07
|Петреску Петришор
|1
|0.07
|Альхассан Баба
|1
|0.07
|Sota Mino
|1
|0.07
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|5
|0.33
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.27
|Мухар Карло
|4
|0.27
|Камора Мауру
|2
|0.13
|Авуну Дюрель
|2
|0.13
|Тахцидис Панайотис
|2 (2)
|0.13
|Джуричич Лука
|2
|0.13
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.13
|Бетанкор Хефте
|1
|0.07
|Дяк Чиприан
|1
|0.07
|Айети Арлинд
|1
|0.07
|Маня Кристьян
|1
|0.07
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|4
|1
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Негуц Кристиан
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|4
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Крешич Антон
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Цвек Ловро
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Сава Рэзван
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
5
2
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ЧФР Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
15
Германнштадт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
ЧФР Клуж
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
6
43%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
14%
1
7%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
21
27
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
14%
4
15%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
2
10%
7
26%
31-45
9
43%
4
15%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
4
19%
4
15%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
1
6%
4
29%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
1
6%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3
Результаты матчей
Германнштадт
ЧФР Клуж
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
52
53
25
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
33
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
77
86
311
68
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 15
|31
|2.
|0:1
|15
|9
|3
|3
|28 - 14
|30
|3.
|15
|8
|5
|2
|31 - 17
|29
|4.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|1:0
|15
|5
|8
|2
|23 - 15
|23
|6.
|15
|6
|3
|6
|21 - 23
|21
|7.
|15
|4
|9
|2
|19 - 16
|21
|8.
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|9.
|15
|4
|7
|4
|22 - 23
|19
|10.
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|12.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|24 - 28
|15
|15.
|15
|2
|4
|9
|9 - 26
|10
|16.
|15
|0
|7
|8
|14 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|4.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|7.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|8.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|1:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|9 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|5
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|5