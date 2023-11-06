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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Германнштадт
1:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
61' Гол
Негуц Кристиан
64' Желтая карточка
Sota Mino
88' Желтая карточка
Крешич Антон
90' Желтая карточка
Сава Рэзван
90' Желтая карточка
Кабуз Каталин
90'+7
25
Кабуз
Каталин
2
Медина
Паоло
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
17
Бутян
Михай
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
97
Alexandru
Daniel
Jipa
30
Паращив
Даниэль
26
Негуц
Кристиан
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
6
Айети
Арлинд
27
Илие
Матей
7
Красники
Эрмал
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
29
Авуну
Дюрель
45
Камора
Мауру
30
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
Германнштадт
ЧФР Клуж

История личных встреч

Германнштадт
ЧФР Клуж

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
1:1
С
0:1
С
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.4
Балауре Сильвиу 5 0.33
Янку Габриэль 2 0.13
Негуц Кристиан 1 0.07
Ороиан Александру 1 0.07
Petru Dragos 1 0.07
Alexandru Daniel Jipa 1 0.07
Гэман Валеричэ 1 0.07
Бейян Флориан 1 0.07
Петреску Петришор 1 0.07
Альхассан Баба 1 0.07
Sota Mino 1 0.07
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 5 0.33
Бирлигея Даниэль 4 0.27
Мухар Карло 4 0.27
Камора Мауру 2 0.13
Авуну Дюрель 2 0.13
Тахцидис Панайотис 2 (2) 0.13
Джуричич Лука 2 0.13
Йебоа Эммануэль 2 0.13
Бетанкор Хефте 1 0.07
Дяк Чиприан 1 0.07
Айети Арлинд 1 0.07
Маня Кристьян 1 0.07
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Красники Эрмал 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 4 1
Балауре Сильвиу 3 0
Негуц Кристиан 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Ciprian Biceanu 2 0
Альхассан Баба 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 4 0
Крешич Антон 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Могос Василе 2 0
Цвек Ловро 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Отеле Филип 1 0
Фика Алин 1 0
Джуричич Лука 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Илие Матей 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

5
2
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
15
Германнштадт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
ЧФР Клуж
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
6
40%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

22
27
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
14%
4
15%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
2
9%
7
26%
31-45
9
41%
4
15%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
4
18%
4
15%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
1
6%
4
27%
1-15
4
25%
3
20%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
6%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3

Результаты матчей

Германнштадт
ЧФР Клуж

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
5
3
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
8
7
3
12
2.5
6
9
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
2.
ЧФР Клуж
 15 9 3 3 28 - 14 30
3.
Рапид Бухарест
 15 8 5 2 31 - 17 29
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Германнштадт
 15 5 8 2 23 - 15 23
6.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 21 - 23 21
7.
Петролул Плоешти
 15 4 9 2 19 - 16 21
8.
Сепси
 15 5 4 6 18 - 18 19
9.
Университатя Клуж
 15 4 7 4 22 - 23 19
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
12.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
13.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 15 2 4 9 9 - 26 10
16.
Ботошани
 15 0 7 8 14 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Германнштадт
 8 4 3 1 15 - 8 15
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Сепси
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Фарул Констанца
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 7 1 2 4 7 - 13 5
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 7 3 3 1 14 - 9 12
4.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 13 - 11 10
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 7 - 4 10
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
12.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 7 1 1 5 6 - 16 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
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Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Германнштадт Sota Mino 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 5
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