Тур: 15. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Andrei Chivulete
1:0
Конец матча
0'
1:0
61' ГолНегуц Кристиан
64' Желтая карточкаSota Mino
88' Желтая карточкаКрешич Антон
90' Желтая карточкаСава Рэзван
90' Желтая карточкаКабуз Каталин
90'+7
Ход матча
61'
64'
88'
90'
90'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
73
Мухар
Карло
29
Авуну
Дюрель
45
Камора
Мауру
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Luca Mihai
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
История личных встреч
Германнштадт
ЧФР Клуж
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.4
|Балауре Сильвиу
|5
|0.33
|Янку Габриэль
|2
|0.13
|Негуц Кристиан
|1
|0.07
|Ороиан Александру
|1
|0.07
|Petru Dragos
|1
|0.07
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.07
|Гэман Валеричэ
|1
|0.07
|Бейян Флориан
|1
|0.07
|Петреску Петришор
|1
|0.07
|Альхассан Баба
|1
|0.07
|Sota Mino
|1
|0.07
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|5
|0.33
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.27
|Мухар Карло
|4
|0.27
|Камора Мауру
|2
|0.13
|Авуну Дюрель
|2
|0.13
|Тахцидис Панайотис
|2 (2)
|0.13
|Джуричич Лука
|2
|0.13
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.13
|Бетанкор Хефте
|1
|0.07
|Дяк Чиприан
|1
|0.07
|Айети Арлинд
|1
|0.07
|Маня Кристьян
|1
|0.07
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|4
|1
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Негуц Кристиан
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|4
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Цвек Ловро
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
5
2
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
15
Германнштадт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
ЧФР Клуж
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
6
40%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
14%
1
7%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
22
27
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
14%
4
15%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
2
9%
7
26%
31-45
9
41%
4
15%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
4
18%
4
15%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
1
6%
4
27%
1-15
4
25%
3
20%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
6%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3
Результаты матчей
Германнштадт
ЧФР Клуж
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
53
26
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
78
87
312
69
114
213
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|5