Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Catalin Cabuz тянет время и он наказал его горчичником

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Negut получил травму и медбригада забирает его с поля.

Cristian Negut получил травму и заменен. Ionut Stoica выходит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Германнштадт

43' Балауре Сильвиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Удар от ворот произведет Германнштадт

42' Оооо... вот это был удар! Красники Эрмал должен был забить с этой позиции.

42' Красники Эрмал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Шанс! Cristian Negut из команды Германнштадт пробил головой, но мимо

34' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

33' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Айети Арлинд нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Айети Арлинд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

22' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Alexandru Daniel Jipa пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

21' Удар от ворот произведет Германнштадт

21' Камора Мауру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Alexandru Daniel Jipa пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

18' Удар от ворот произведет Германнштадт

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

15' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Германнштадт

13' Камора Мауру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

13' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Красники Эрмал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Cristian Negut из команды Германнштадт в офсайде

8' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

8' Alexandru Daniel Jipa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Камора Мауру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Удар от ворот произведет Германнштадт

4' Бирлигея Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

3' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

2' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Авуну Дюрель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Германнштадт начинает с центра поля