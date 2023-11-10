Тур: 12. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Хадж Хаким
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
194 Количество передач 327
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
37 Teo Allix
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Защитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
10 Диоп СофьянНападающий
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Ницца
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
30 матчей
50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.69
0.86
Среднее время на гол
53
105
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.43
0.94
Среднее время на гол
63
96
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
1.57
0.9
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
57
100
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.64
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.45
|Саванье Тежи
|3 (3)
|0.27
|Норден Арно
|2
|0.18
|Фаяд Халил
|1
|0.09
|Хазри Вахби
|1
|0.09
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|3
|0.25
|Бога Жереми
|2
|0.17
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.17
|Будауи Хишем
|2
|0.17
|Гессан Эванн
|2
|0.17
|Аталь Юсеф
|1
|0.08
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстев Максим
|2
|1
|Куяте Кики
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Саванье Тежи
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
|Фаяд Халил
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|1
|Будауи Хишем
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ницца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ницца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
10
5
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ницца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
5
31%
4
33%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
4
80%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3
Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4
Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1
Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0
Результаты матчей
Монпелье
Ницца
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
22
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
55
38
37
110
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|7
|5
|0
|13 - 4
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 16
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|5.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Монако
|Головин Александр
|4
|Реймс
|Фоке Томас
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ницца
Исход игры
Монпелье
18% (23)
Ничья
21.9% (28)
Ницца
60.2% (77)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
1:2 Ницца
25.8% (33)
0:1 Ницца
22.7% (29)
1:1 Ничья
17.2% (22)
2:1 Монпелье
10.2% (13)
1:0 Монпелье
6.3% (8)
0:2 Ницца
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:0 Монпелье
1.6% (2)
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