Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Ницца имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Фаяд Халил получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Фаяд Халил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Тюрам Кефрен не смог попасть в створ ударом издали

43' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' О, нет. Из многообещающей позиции Тюрам Кефрен из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

42' Будауи Хишем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сент-Люс Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фаяд Халил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

36' Удар от ворот произведет Ницца

35' Удар от ворот произведет Монпелье

35' Буанани Бадредин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

32' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' ШТАНГА! Так было близко к голу - Адамс Акор нанес удар в каркас ворот!

32' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бога Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Ницца

28' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Буанани Бадредин из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Монпелье

24' Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Сент-Люс Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Сент-Люс Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Бога Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Ницца

15' Ферри Жордан не смог попасть в створ ударом издали

14' Удар от ворот произведет Ницца

14' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

12' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

11' Адамс Акор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

8' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Монпелье

6' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Росарио Пабло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

5' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

2' Бога Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Монпелье

1' Тюрам Кефрен из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ницца начинает с центра поля