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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Монпелье
0:0
Конец матча
Ницца
0'
5' Желтая карточка
Росарио Пабло
45' Желтая карточка
Будауи Хишем
71' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
82' Желтая карточка
Бар Мельвен
90'+6

Ход матча

5'
 
Росарио Пабло
45'
 
Будауи Хишем
60'
 
Лаборд Гаэтан
Буанани Бадредин
67'
 
Гессан Эванн
Моффи Теремас
67'
 
Диоп Софьян
Бога Жереми
71'
 
Тодибо Жан-Клер
78'
Жюльен Кристофер
Сент-Люс Тео
 
82'
 
Бар Мельвен
84'
Хазри Вахби
Фаяд Халил
 
86'
 
Перро Ромен
Бар Мельвен
90'
Йебоа Келвин
Саванье Тежи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 399 Количество передач 565
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Монпелье 18% (23)
X 21.9% (28)
Ницца 60.2% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
14
Эстев
Максим
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
8
Адамс
Акор
1
Булка
Марцин
8
Росарио
Пабло
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
11
Сансон
Морган
22
Буанани
Бадредин
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
Монпелье
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
Ницца

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

30 матчей

50%
16.7%
33.3%
15 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
Л1
2:3
Л1
6:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
2:0
КЛ
3:2
Л1
3:1
ММ(
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.86

Среднее время на гол

53
105

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
0.94

Среднее время на гол

63
96

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.57
0.9

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

57
100

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.64
Аль-Тамари Мусса 5 0.45
Саванье Тежи 3 (3) 0.27
Норден Арно 2 0.18
Фаяд Халил 1 0.09
Хазри Вахби 1 0.09
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.25
Бога Жереми 2 0.17
Лаборд Гаэтан 2 0.17
Будауи Хишем 2 0.17
Гессан Эванн 2 0.17
Аталь Юсеф 1 0.08
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Куяте Кики 3 0
Шотар Жорис 3 0
Леруа Лео 2 0
Ферри Жордан 1 0
Саванье Тежи 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Фаяд Халил 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 2 1
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бар Мельвен 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0

Результаты матчей

Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ницца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ницца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

10
5
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ницца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
5
31%
4
33%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3
Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4
Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1
Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0

Результаты матчей

Монпелье
Ницца

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
3
9
3
8
2.5
1
11
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
2.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
3.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 25 - 14 23
4.
Реймс
 Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Нант
 Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
8.
Гавр
 Заявка 11 3 5 3 12 - 13 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
13.
Ренн
 Заявка 11 2 6 3 16 - 15 12
14.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 12 - 15 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
11.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
12.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
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Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Монако Головин Александр 4
Реймс Фоке Томас 4
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    Прогнозы 128
    Монпелье 18% (23)
    X 21.9% (28)
    Ницца 60.2% (77)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ницца

    Исход игры
    Монпелье
    18% (23)
    Ничья
    21.9% (28)
    Ницца
    60.2% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    61.21% (71)
    Нет
    38.79% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    25.8% (33)
    0:1 Ницца
    22.7% (29)
    1:1 Ничья
    17.2% (22)
    2:1 Монпелье
    10.2% (13)
    1:0 Монпелье
    6.3% (8)
    0:2 Ницца
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 Монпелье
    1.6% (2)
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