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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Реймс
0:1
Первый тайм: 5'
ПСЖ
0'
0:1
3' Гол
Мбаппе Килиан

Ход матча

3'
0:1
Мбаппе Килиан
(Дембеле Усман)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 119
Реймс 0.8% (1)
X 4.2% (5)
ПСЖ 95% (113)
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94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
8
Ричардсон
Амир
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
99
Доннарумма
Джанлуиджи
26
Мукиэле
Норди
5
Маркиньос
Маркос
37
Шкриньяр
Милан
28
Солер
Карлос
8
Фабиан
Руис
33
Заир-Эмери
Уоррен
19
Кан-Ин
Ли
10
Дембеле
Усман
9
Рамуш
Гонсалу
7
Мбаппе
Килиан
Реймс
5-3-2
ПСЖ
3-4-3

История личных встреч

Реймс
ПСЖ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

18 матчей

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:2
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.78
0.78

Среднее время на гол

115
115

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.67
1.56

Среднее время на гол

33
57

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.72
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

52
77

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.36
Манетси Маршал 2 0.18
Дарами Мохаммед 2 0.18
Ито Дзюня 2 0.18
Ричардсон Амир 2 0.18
Абдельамид Юнис 2 0.18
Накамура Кейто 1 0.09
Дьяките Умар 1 0.09
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.09
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 10 (3) 0.91
Хакими Ашраф 3 0.27
Коло-Муани Рандаль 2 0.18
Заир-Эмери Уоррен 2 0.18
Асенсио Марко 2 0.18
Рамуш Гонсалу 2 0.18
Витинья II 2 0.18
Фабиан Руис 1 0.09
Солер Карлос 1 0.09
Кан-Ин Ли 1 0.09
Дембеле Усман 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Баркола Бредли 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 4 0
Теума Тедди 3 0
Уильям Стилл 1 1
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Абдельамид Юнис 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиан Руис 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
ПСЖ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
1
Реймс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ПСЖ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
13
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
ПСЖ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
4
80%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
30%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

17
26
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
3
18%
4
15%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
2
12%
7
27%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
2
12%
5
19%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
5
42%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3
Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0
ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0

Результаты матчей

Реймс
ПСЖ

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Реймс
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
8
3
1
10
2.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 12 7 4 1 26 - 9 25
3.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 25 - 14 23
4.
Реймс
 0:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 12 21
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Нант
 Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
8.
Гавр
 Заявка 11 3 5 3 12 - 13 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
13.
Ренн
 Заявка 11 2 6 3 16 - 15 12
14.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 12 - 15 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Реймс
 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
3.
Реймс
 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
11.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
12.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Монако Головин Александр 4
Реймс Фоке Томас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    5'
    Пробивал по воротам на дальней штанге Фоке после поперечного паса от Дарами, но на выходе Доннарумма смог ногой отбить на угловой.
  • 4'
    Убегал в атаку по флангу Фоке, но напоролся на Мукиэле, который в чистом подкате вынес сферу за пределы поля.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Килиан Мбаппе! С правого фланга навесил Солер на дальнюю штангу, где решил с лету пробить по воротам Мбаппе в борьбе с защитником. Мяч полетел точно в нижний угол, а голкипер лишь взглядом проводил его в сетку.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
  • Первый тайм
  • 6'
    Маркиньос Маркос из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 6'
    Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 6'
    Хорошую попытку сделал Фоке Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 6'
    Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 5'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, ПСЖ: 50%.
  • 5'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 3'
    Дембеле Усман сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Мбаппе Килиан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 3'
    Дембеле Усман из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 2'
    ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 52.5% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реймс 0:1 ПСЖ

Исход игры
Реймс
0.8% (1)
Ничья
4.1% (5)
ПСЖ
95.1% (116)
Тотал 2.5
Больше
73.45% (83)
Меньше
26.55% (30)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
52.5% (64)
0:2 ПСЖ
13.1% (16)
1:3 ПСЖ
12.3% (15)
0:1 ПСЖ
7.4% (9)
1:1 Ничья
3.3% (4)
2:3 ПСЖ
1.6% (2)
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