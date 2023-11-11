Первый тайм

5' Пробивал по воротам на дальней штанге Фоке после поперечного паса от Дарами, но на выходе Доннарумма смог ногой отбить на угловой.

4' Убегал в атаку по флангу Фоке, но напоролся на Мукиэле, который в чистом подкате вынес сферу за пределы поля.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Килиан Мбаппе! С правого фланга навесил Солер на дальнюю штангу, где решил с лету пробить по воротам Мбаппе в борьбе с защитником. Мяч полетел точно в нижний угол, а голкипер лишь взглядом проводил его в сетку.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.