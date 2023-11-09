Тур: 12. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Делажо Вилли
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
ПСЖ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
18 матчей
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.78
0.78
Среднее время на гол
115
115
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2.67
1.56
Среднее время на гол
33
57
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.72
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
52
77
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.36
|Манетси Маршал
|2
|0.18
|Дарами Мохаммед
|2
|0.18
|Ито Дзюня
|2
|0.18
|Ричардсон Амир
|2
|0.18
|Абдельамид Юнис
|2
|0.18
|Накамура Кейто
|1
|0.09
|Дьяките Умар
|1
|0.09
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.09
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|10 (3)
|0.91
|Хакими Ашраф
|3
|0.27
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.18
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.18
|Асенсио Марко
|2
|0.18
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.18
|Витинья II
|2
|0.18
|Фабиан Руис
|1
|0.09
|Солер Карлос
|1
|0.09
|Кан-Ин Ли
|1
|0.09
|Дембеле Усман
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|4
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиан Руис
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
ПСЖ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
1
Реймс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ПСЖ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
13
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
ПСЖ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
4
80%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
30%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
17
26
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
3
18%
4
15%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
2
12%
7
27%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
2
12%
5
19%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
5
42%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3
Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0
ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0
Результаты матчей
Реймс
ПСЖ
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Реймс
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
110
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|13 - 4
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 16
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Монако
|Головин Александр
|4
|Реймс
|Фоке Томас
|4
Прогнозы на матч Реймс - ПСЖ
Исход игры
Реймс
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (37)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (28)
Меньше
24.32% (9)
Обе команды забьют
Да
72.97% (27)
Нет
27.03% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
48.6% (18)
1:3 ПСЖ
24.3% (9)
0:2 ПСЖ
16.2% (6)
0:1 ПСЖ
8.1% (3)
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