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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Гавр
0:0
Перерыв
Монако
0'
10' Желтая карточка
Байо Мохамед
21' Желтая карточка
Закария Денис

Ход матча

10'
Байо Мохамед
 
21'
 
Закария Денис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 138 Количество передач 273
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 120
Гавр 0.8% (1)
X 5.8% (7)
Монако 93.3% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Гавр
Ничья
Монако
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30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
7
Него
Лоик
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
23
Касимир
Хосуэ
21
Джуджу
Антуан
9
Байо
Мохамед
10
Алиуи
Набиль
16
Кён
Филипп
99
Синго
Вилфред
3
Марипан
Гильермо
88
Магасса
Сунгуту
27
Дьятта
Крепен
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
6
Закария
Денис
21
Аклиуш
Манес
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
Гавр
3-4-3
Монако
3-4-2-1

История личных встреч

Гавр
Монако

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:2
Л1
0:1
Л1
2:3

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.33
Байо Мохамед 3 0.25
Кузяев Далер 2 0.17
Льорис Готье 1 0.08
Мбемба Нолан 1 0.08
Грандсир Самуэль 1 0.08
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Кечта Яссин 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Головин Александр 5 0.42
Бен-Йеддер Виссам 5 0.42
Минамино Такуми 3 0.25
Балогун Фоларин 3 0.25
Аклиуш Манес 3 0.25
Скардовелли Вандерсон 1 0.08
Якобс Исмаил 1 0.08
Марипан Гильермо 1 0.08
Закария Денис 1 0.08
Боаду Мирон 1 0.08
Синго Вилфред 1 0.08
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 2 1
Байо Мохамед 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Санганте Аруна 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 5 0
Головин Александр 4 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Фофана Юссуф 2 0
Синго Вилфред 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Монако
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
5
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
13
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Монако
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
21%
1
4%
1-15
1
7%
7
28%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
3
21%
7
28%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
4
29%
2
8%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
6
43%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
4
36%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0
Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3
Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Гавр
Монако

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гавр
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
9
2
1
10
2.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
2.
Ницца
 Заявка 12 7 5 0 13 - 4 26
3.
Монако
 0:0 Заявка 12 7 3 2 25 - 14 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Гавр
 0:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
8.
Нант
 Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 13
11.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
13.
Ренн
 Заявка 11 2 6 3 16 - 15 12
14.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 12 - 15 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 0:0 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Гавр
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 0:0 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 0:0 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
11.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
12.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
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Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Монако Закария Денис 5
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Монако Головин Александр 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:0. Команды оставили основной раунд выяснения взаимоотношений на второй тайм.
  • 45'
    Показывают сейчас графику, согласной конторой у "Гавра" 57% идут левым флангом, 17% - центром и 26% - правым флангом.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • 44'
    Манес Аклиуш отвязался в центре поля от назойливой опеки соперника и отдал пас партнёру на правый фланге, хотя мог упасть на газон и потребовать штрафного.
  • Травма, повреждение
    43'
    Арбитр специально останавливает игру, чтобы позвать на поле медиков. Потому что лежит на газоне игрок "Монако" после контакта с Антуаном Джуджу. Это пострадал Крепен Дьятта.
  • 42'
    Александр Головин оказался с мячом в чужой штрафной площадке, немножко сместился и нанёс удар, который мгновенно был накрыт оппонентом.
  • 41'
    Далер Кузяев слева пробросил мяч вперёд партнёру, последовала доставка в штрафную площадь, дальше удар с пятнадцати метров от Набиля Алиуи застрял в ногах защитников "Монако".
  • 39'
    Виссаму Бен-Йеддеру не удалось впереди на левом фланге хорошо побороться за мяч и заработать аут для "Монако". Сферу из-за боковой линии вбросят хозяева.
  • 38'
    Базовый прогноз сейчас такой, что в первом тайме голов не будет. Нетрудно такое предсказать, когда остаётся несколько минут до перерыва и счёт не открыт.
  • 37'
    Александр Головин забрасывал мяч вперёд с правого фланга со штрафного удара. Зацепиться там за игровой снаряд гостям не получилось, но хотя бы аута они добились.
  • Травма, повреждение
    36'
    Пострадавший футболист "Монако" Крепен Дьятта получает сейчас медицинскую помощь от появившейся на поле врачебной бригады.
  • Фол, нарушение
    35'
    Набиль Алиуи на своей половине поля на левом фланге не по правилам сыграл против Крепена Дьятта, который в результате этого оказался на газоне.
  • 34'
    "Монако" сохраняет преимущество по владению мячом. В принципе, "Гавр" против тех команд, которые явно сильнее его, и так играет от обороны.
  • 33'
    Полчаса команды сыграли уже сегодня. Достаточно неплохой матч получается. Моменты не сыплются как из рога изобилия, но они есть.
  • Опасный момент
    31'
    Крепен Дьятта на правом полуфланге обыгрался с Александром Головиным и прострелил, а Денис Закария с короткого расстояния наверняка направлял мяч в ворота, однако Артур Десма отразил сферу на угловой.
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    • 30'
      Исмаил Якобс снова оказывается на ударной позиции в зоне левого инсайда, но недостаточно сильно пробивает низом, и мяч довольно легко забирает Артур Десма.
    • 29'
      Окончательно же завершает гостевую атаку Юссуф Фофана, примерно с линии штрафной площади отправляя мяч левее рамки створа ворот "Гавра".
    • Опасный момент
      28'
      Острый момент возникает у ворот хозяев. С левого полуфланга плотный удар наносит Исмаил Якобс в ближний угол, а Артур Десма отражает этот выстрел.
    • 27'
      "Гавр" в прошлом туре одержал долгожданную победу - над "Тулузой". До этого "Гавр" не выигрывал и не забивал четыре тура подряд.
    • 26'
      Корнер "Монако" на правом фланге и его продолжение канули в Лету, когда Денис Закария с подступов к штрафной площади отметился низовым ударом левее створа.
    • Угловой
      25'
      Виссам Бен-Йеддер получил на правом полуфланге короткую передачу от Александра Головина и заработал угловой в противоборстве с защитниками "Гавра".
    • 24'
      "Монако" в предыдушем туре одержал победу после поражения в позапрошлом туре. Если монегаски намерены бороться за чемпионство, некогда им ещё уступать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Срыв атаки фиксируется в исполнении игрока "Гавра". Касимир Хосуэ действует не по правилам, его фол направлен против Крепена Дьятта.
    • 22'
      Слева со штрафного удара была выполнена подача во вратарскую площадь "Монако". Там готовился сыграть на выходе руками Филипп Кён, но мяч выбил головой защитник Гильермо Марипан.
    • Желтая карточка
      21'
      Касимир Хосуэ стал продвигаться вперёд по левому флангу, но уронил его на газон Денис Закария, за что и получил жёлтую карточку.
    • 20'
      В последние минуты "Гавру" удалось передвинуть игру на половину поля своего соперника. Поглядим, как будет выдерживать это "Монако".
    • Фол, нарушение
      19'
      Касимир Хосуэ испытал на себе нарушение правил со стороны Юссуфа Фофана. Жёлтая карточка не показывается. Игра скоро будет продолжена.
    • Фол, нарушение
      18'
      На половине поля монегасков зарабатывает штрафной удар "Гавр". Ближе к левому флангу. До штрафной площади гостей приличное расстояние.
    • Фол, нарушение
      17'
      Сунгуту Магасса недалеко от чужой штрафной площади вцепился в Набиля Алиуи и не пускал его вперёд. Естественно, это нарушение правил со стороны игрока "Монако".
    • 16'
      Если посмотреть в турнирную таблицу, то безоговорочным фаворитом видится "Монако". Однако "Гавр" иной раз проводит неплохие матчи.
    • 15'
      Перехватили мяч хозяева в середине чужой половины поля, и Антуан Джуджу пытался войти в левую часть штрафной площади, а удар у него получился так себе. Правее створа прошёл мяч, угрозы воротам гостей не было. 
    • 14'
      С правого фланга прилетела подача от хозяев в чужую штрафную площадь, но неопасная, и мяч уверенно поймал Филипп Кён.
    • Фол, нарушение
      13'
      Манес Аклиуш выполняет подачу справа с корнера, а Гильермо Марипан нарушает правила в толкотне против Аруны Санганте.
    • Угловой
      12'
      Угловой на правом фланге зарабатывает "Монако". Посмотрим, смогут ли гости что-то интересное придумать на этом стандарте.
    • 11'
      78 процентов по владению мячом у "Монако" на данную минуту. Соответственно, 22 процента сейчас по этому показателю у "Гавра". Разница огромная.
    • Желтая карточка
      10'
      Мохамед Байо слишком рискованно задрал ногу в середине поля, а потом ещё и рукой задел по лицу Сунгуту Магасса. Поэтому показана жёлтая карточка игроку "Гавра".
    • 10'
      Исмаил Якобс с левого фланга осуществил доставку мяча низом в центр чужой штрафной площади, но там некому было откликнуться, кроме Артура Десма.
    • 8'
      У монегасков сейчас большое преимущество по контролю мяча, но мы видели, что "Гавр" тоже умеет создавать опасные моменты и угрожать своему сопернику голами.
    • Опасный момент
      7'
      Развернули хозяева свою атаку с левого фланга на правый полуфланг, куда доставили мяч низом в несколько этапов. Последовал дальше удар по воротам, но на месте Филипп Кён.
    • 5'
      Александр Головин отдавал пас вперёд по левому флангу на Исмаила Якобса, который не сумел оставить мяч в пределах поля и делал доставку уже из-за лицевой линии.
    • 4'
      "Монако" выступает сегодня в красно-белых цветах, а у "Гавра" голубая и синяя расцветка.
    • 3'
      Проникающая передача следует в штрафную площадь "Монако" по правому полуфлангу, но там первым на мяче оказывается Филипп Кён.
    • 2'
      Гости заработали штрафной удар на левом фланге, последовала подача, и защитник хозяев выбил мяч головой. Это Аруна Санганте сыграл на втором этаже.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:0 Монако

    Исход игры
    Гавр
    0.8% (1)
    Ничья
    5.8% (7)
    Монако
    93.3% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (78)
    Меньше
    31.58% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    57.5% (69)
    0:2 Монако
    15% (18)
    0:1 Монако
    10.8% (13)
    1:3 Монако
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
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