Далер Кузяев слева пробросил мяч вперёд партнёру, последовала доставка в штрафную площадь, дальше удар с пятнадцати метров от Набиля Алиуи застрял в ногах защитников "Монако".

Александр Головин оказался с мячом в чужой штрафной площадке, немножко сместился и нанёс удар, который мгновенно был накрыт оппонентом.

Арбитр специально останавливает игру, чтобы позвать на поле медиков. Потому что лежит на газоне игрок "Монако" после контакта с Антуаном Джуджу. Это пострадал Крепен Дьятта.

Манес Аклиуш отвязался в центре поля от назойливой опеки соперника и отдал пас партнёру на правый фланге, хотя мог упасть на газон и потребовать штрафного.

Показывают сейчас графику, согласной конторой у "Гавра" 57% идут левым флангом, 17% - центром и 26% - правым флангом.

Свисток на перерыв. 0:0. Команды оставили основной раунд выяснения взаимоотношений на второй тайм.

Крепен Дьятта на правом полуфланге обыгрался с Александром Головиным и прострелил, а Денис Закария с короткого расстояния наверняка направлял мяч в ворота, однако Артур Десма отразил сферу на угловой.

Полчаса команды сыграли уже сегодня. Достаточно неплохой матч получается. Моменты не сыплются как из рога изобилия, но они есть.

"Монако" сохраняет преимущество по владению мячом. В принципе, "Гавр" против тех команд, которые явно сильнее его, и так играет от обороны.

Набиль Алиуи на своей половине поля на левом фланге не по правилам сыграл против Крепена Дьятта, который в результате этого оказался на газоне.

Пострадавший футболист "Монако" Крепен Дьятта получает сейчас медицинскую помощь от появившейся на поле врачебной бригады.

Александр Головин забрасывал мяч вперёд с правого фланга со штрафного удара. Зацепиться там за игровой снаряд гостям не получилось, но хотя бы аута они добились.

Базовый прогноз сейчас такой, что в первом тайме голов не будет. Нетрудно такое предсказать, когда остаётся несколько минут до перерыва и счёт не открыт.

Виссаму Бен-Йеддеру не удалось впереди на левом фланге хорошо побороться за мяч и заработать аут для "Монако". Сферу из-за боковой линии вбросят хозяева.

Касимир Хосуэ стал продвигаться вперёд по левому флангу, но уронил его на газон Денис Закария, за что и получил жёлтую карточку.

Слева со штрафного удара была выполнена подача во вратарскую площадь "Монако". Там готовился сыграть на выходе руками Филипп Кён, но мяч выбил головой защитник Гильермо Марипан.

Срыв атаки фиксируется в исполнении игрока "Гавра". Касимир Хосуэ действует не по правилам, его фол направлен против Крепена Дьятта.

"Монако" в предыдушем туре одержал победу после поражения в позапрошлом туре. Если монегаски намерены бороться за чемпионство, некогда им ещё уступать.

Виссам Бен-Йеддер получил на правом полуфланге короткую передачу от Александра Головина и заработал угловой в противоборстве с защитниками "Гавра".

Корнер "Монако" на правом фланге и его продолжение канули в Лету, когда Денис Закария с подступов к штрафной площади отметился низовым ударом левее створа.

"Гавр" в прошлом туре одержал долгожданную победу - над "Тулузой". До этого "Гавр" не выигрывал и не забивал четыре тура подряд.

Острый момент возникает у ворот хозяев. С левого полуфланга плотный удар наносит Исмаил Якобс в ближний угол, а Артур Десма отражает этот выстрел.

Окончательно же завершает гостевую атаку Юссуф Фофана, примерно с линии штрафной площади отправляя мяч левее рамки створа ворот "Гавра".

Исмаил Якобс снова оказывается на ударной позиции в зоне левого инсайда, но недостаточно сильно пробивает низом, и мяч довольно легко забирает Артур Десма.

20' В последние минуты "Гавру" удалось передвинуть игру на половину поля своего соперника. Поглядим, как будет выдерживать это "Монако".

19' Касимир Хосуэ испытал на себе нарушение правил со стороны Юссуфа Фофана. Жёлтая карточка не показывается. Игра скоро будет продолжена.

18' На половине поля монегасков зарабатывает штрафной удар "Гавр". Ближе к левому флангу. До штрафной площади гостей приличное расстояние.

17' Сунгуту Магасса недалеко от чужой штрафной площади вцепился в Набиля Алиуи и не пускал его вперёд. Естественно, это нарушение правил со стороны игрока "Монако".

16' Если посмотреть в турнирную таблицу, то безоговорочным фаворитом видится "Монако". Однако "Гавр" иной раз проводит неплохие матчи.

15' Перехватили мяч хозяева в середине чужой половины поля, и Антуан Джуджу пытался войти в левую часть штрафной площади, а удар у него получился так себе. Правее створа прошёл мяч, угрозы воротам гостей не было.

14' С правого фланга прилетела подача от хозяев в чужую штрафную площадь, но неопасная, и мяч уверенно поймал Филипп Кён.

13' Манес Аклиуш выполняет подачу справа с корнера, а Гильермо Марипан нарушает правила в толкотне против Аруны Санганте.

12' Угловой на правом фланге зарабатывает "Монако". Посмотрим, смогут ли гости что-то интересное придумать на этом стандарте.

11' 78 процентов по владению мячом у "Монако" на данную минуту. Соответственно, 22 процента сейчас по этому показателю у "Гавра". Разница огромная.

10' Мохамед Байо слишком рискованно задрал ногу в середине поля, а потом ещё и рукой задел по лицу Сунгуту Магасса. Поэтому показана жёлтая карточка игроку "Гавра".

10' Исмаил Якобс с левого фланга осуществил доставку мяча низом в центр чужой штрафной площади, но там некому было откликнуться, кроме Артура Десма.

8' У монегасков сейчас большое преимущество по контролю мяча, но мы видели, что "Гавр" тоже умеет создавать опасные моменты и угрожать своему сопернику голами.

7' Развернули хозяева свою атаку с левого фланга на правый полуфланг, куда доставили мяч низом в несколько этапов. Последовал дальше удар по воротам, но на месте Филипп Кён.

5' Александр Головин отдавал пас вперёд по левому флангу на Исмаила Якобса, который не сумел оставить мяч в пределах поля и делал доставку уже из-за лицевой линии.

4' "Монако" выступает сегодня в красно-белых цветах, а у "Гавра" голубая и синяя расцветка.

3' Проникающая передача следует в штрафную площадь "Монако" по правому полуфлангу, но там первым на мяче оказывается Филипп Кён.

2' Гости заработали штрафной удар на левом фланге, последовала подача, и защитник хозяев выбил мяч головой. Это Аруна Санганте сыграл на втором этаже.