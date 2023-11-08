  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Гавр
 
Позже
Монако
Прогнозы 37
Гавр 0% (0)
X 2.7% (1)
Монако 97.3% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гавр
Ничья
Монако
4.60
Реклама, pari.ru
4.80
Реклама, betboom.ru
1.83
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Гавр
Монако

История личных встреч

Гавр
Монако

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:2
Л1
0:1
Л1
2:3

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.36
Байо Мохамед 3 0.27
Кузяев Далер 2 0.18
Льорис Готье 1 0.09
Мбемба Нолан 1 0.09
Грандсир Самуэль 1 0.09
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Кечта Яссин 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Головин Александр 5 0.45
Бен-Йеддер Виссам 5 0.45
Минамино Такуми 3 0.27
Балогун Фоларин 3 0.27
Аклиуш Манес 3 0.27
Скардовелли Вандерсон 1 0.09
Якобс Исмаил 1 0.09
Марипан Гильермо 1 0.09
Закария Денис 1 0.09
Боаду Мирон 1 0.09
Синго Вилфред 1 0.09
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 2 1
Касимир Хосуэ 3 0
Санганте Аруна 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Байо Мохамед 2 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 4 0
Закария Денис 4 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Фофана Юссуф 2 0
Синго Вилфред 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Монако
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
5
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
13
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Монако
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
21%
1
4%
1-15
1
7%
7
28%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
3
21%
7
28%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
4
29%
2
8%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
6
43%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
4
36%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0
Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3
Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Гавр
Монако

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гавр
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
9
2
1
10
2.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 11 7 4 0 13 - 4 25
2.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
3.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 25 - 14 23
4.
Реймс
 Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Нант
 Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
8.
Гавр
 Заявка 11 3 5 3 12 - 13 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
11.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
13.
Ренн
 Заявка 11 2 6 3 16 - 15 12
14.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 12 - 15 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
11.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
12.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Монако Головин Александр 4
Реймс Фоке Томас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гавр - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.

    Главный судья: Леонард Томас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 56.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 37
    Гавр 0% (0)
    X 2.7% (1)
    Монако 97.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    Монако
    4.60
    Реклама, pari.ru
    4.80
    Реклама, betboom.ru
    1.83
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр - Монако онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Гавр - Монако

    Исход игры
    Гавр
    0% (0)
    Ничья
    2.7% (1)
    Монако
    97.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (22)
    Нет
    38.89% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    56.8% (21)
    0:2 Монако
    27% (10)
    0:1 Монако
    10.8% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гавр
    Монако
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     