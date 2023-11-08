Тур: 12. Стадион: Осеан. Главный судья: Леонард Томас
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гавр
Монако
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.36
|Байо Мохамед
|3
|0.27
|Кузяев Далер
|2
|0.18
|Льорис Готье
|1
|0.09
|Мбемба Нолан
|1
|0.09
|Грандсир Самуэль
|1
|0.09
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Головин Александр
|5
|0.45
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|0.45
|Минамино Такуми
|3
|0.27
|Балогун Фоларин
|3
|0.27
|Аклиуш Манес
|3
|0.27
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.09
|Якобс Исмаил
|1
|0.09
|Марипан Гильермо
|1
|0.09
|Закария Денис
|1
|0.09
|Боаду Мирон
|1
|0.09
|Синго Вилфред
|1
|0.09
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|2
|1
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Санганте Аруна
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Байо Мохамед
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|4
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Камара Мохамед
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Синго Вилфред
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Монако
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
5
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Монако
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
13
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Монако
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
14
25
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
21%
1
4%
1-15
1
7%
7
28%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
3
21%
7
28%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
4
29%
2
8%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
6
43%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
4
36%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0
Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3
Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2
Результаты матчей
Гавр
Монако
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Гавр
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
51
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
33
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
56
92
110
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|13 - 4
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 16
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Монако
|Головин Александр
|4
|Реймс
|Фоке Томас
|4
Прогнозы на матч Гавр - Монако
Исход игры
Гавр
0% (0)
Ничья
2.7% (1)
Монако
97.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
61.11% (22)
Нет
38.89% (14)
Популярный счёт
1:2 Монако
56.8% (21)
0:2 Монако
27% (10)
0:1 Монако
10.8% (4)
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