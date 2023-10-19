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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Годой Крус
1:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
56' Желтая карточка
Malcom Braida
62' Желтая карточка
Daniel Barrea
1:0
64' Гол
Nicolas Fernandez3
67' Желтая карточка
Карлос Санчес
71' Желтая карточка
Juan Ignacio Goyeneche
79' Вторая желтая карточка
Juan Ignacio Goyeneche
90'+9
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
32
Manuel
Guillen
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
11
Tadeo
Allende
10
Hernan
Lopez
36
Daniel
Barrea
20
Salomon
Rodriguez
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
22
Кампи
Гастон
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
21
Malcom
Braida
6
Карлос
Санчес
8
Марони
Гонсало
41
Ivan
Leguizamon
10
Cristian
Nahuel
Barrios
18
Джиротти
Федерико
Годой Крус
4-2-3-1
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-2-1

История личных встреч

Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:0
С
3:2
С
1:0
С
0:5
ТМК
1:0
П
2:0
К
1:3
П
0:1
П
1:1
ТМК
0:1
П
2:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
П
3:0
ПА
2:0
ПА
0:2
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:2

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.77
1.08

Среднее время на гол

117
83

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.92

Среднее время на гол

73
97

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.44
Конечни Томас 2 0.22
Hernan Lopez 1 0.11
Nicolas Fernandez3 1 0.11
Lucas Arce 0 0
Pier Barrios 0 0
Thomas Galdames 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 5 (2) 0.56
Джиротти Федерико 1 (1) 0.11
Рамирес Гастон 0 0
Марони Гонсало 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конечни Томас 3 1
Nicolas Fernandez3 3 0
Thomas Galdames 1 1
Federico Rasmussen 2 0
Bruno Sosa 2 0
Manuel Guillen 2 0
Cristian Nunez 1 0
Pier Barrios 1 0
Juan Andrada 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Лусиано Мартин 1 0
Tadeo Allende 1 0
Daniel Barrea 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 4 1
Jalil Elias 5 0
Карлос Санчес 3 1
Рафа II 2 1
Gaston Hernandez 2 1
Gonzalo Lujan Melli 2 1
Марони Гонсало 3 0
Malcom Braida 3 0
Juan Ignacio Goyeneche 1 1
Кампи Гастон 2 0
Ауски Карлос 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Francisco Perruzzi 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
4
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0
Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1

Результаты матчей

Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 1:2 9 5 1 3 16 - 10 16
3.
Колон
 2:1 9 5 1 3 13 - 10 16
4.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
7.
Архентинос Хуниорс
 9 3 3 3 14 - 14 12
8.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
9.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 2 4 9 - 14 11
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
13.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Годой Крус
 9 3 6 0 9 - 6 15
3.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
5.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
6.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 6 - 9 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 2:1 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
3.
Ривер Плейт
 1:2 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
5.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
9.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
4.
Ривер Плейт
 1:2 5 1 1 3 6 - 8 4
5.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 2:1 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Годой Крус Tadeo Allende 4 (1)
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Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 3
Весь список
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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