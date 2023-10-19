Тур: 9.
1:0
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаMalcom Braida
62' Желтая карточкаDaniel Barrea
1:0
64' ГолNicolas Fernandez3
67' Желтая карточкаКарлос Санчес
71' Желтая карточкаJuan Ignacio Goyeneche
79' Вторая желтая карточкаJuan Ignacio Goyeneche
90'+9
Ход матча
56'
62'
64'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
10
Hernan
Lopez
2
Рафа
II
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
28 Ауски КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Elian Irala
-
30 Nahuel Arias
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.77
1.08
Среднее время на гол
117
83
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.23
0.92
Среднее время на гол
73
97
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.44
|Конечни Томас
|2
|0.22
|Hernan Lopez
|1
|0.11
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.11
|Lucas Arce
|0
|0
|Pier Barrios
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|5 (2)
|0.56
|Джиротти Федерико
|1 (1)
|0.11
|Рамирес Гастон
|0
|0
|Марони Гонсало
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конечни Томас
|3
|1
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Manuel Guillen
|2
|0
|Cristian Nunez
|1
|0
|Pier Barrios
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Tadeo Allende
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|4
|1
|Jalil Elias
|5
|0
|Карлос Санчес
|3
|1
|Рафа II
|2
|1
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Gonzalo Lujan Melli
|2
|1
|Марони Гонсало
|3
|0
|Malcom Braida
|3
|0
|Juan Ignacio Goyeneche
|1
|1
|Кампи Гастон
|2
|0
|Ауски Карлос
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
4
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0
Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Результаты матчей
Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
18
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|2.
|1:2
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|3.
|2:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|6 - 5
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|5 - 6
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|7 - 17
|10
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|1:2
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|4.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|5.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|7.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|8.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Годой Крус
|Tadeo Allende
|4 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 3