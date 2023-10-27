Тур: 10. Стадион: Новый стадион Хатая.
1:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаБекароглу Бурак
24' Желтая карточкаДеле-Баширу Фисайо
0:1
33' Гол в свои воротаБекароглу Бурак
0:2
47' ГолБоа Морте Аилтон
1:2
69' ПенальтиДадашов Ренат
86' Желтая карточкаБекай Висар
86' Желтая карточкаДадашов Ренат
90' Желтая карточкаАбид Рейан
90'+8
Ход матча
12'
33'
0:1
47'
0:2
69'
1:2
86'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гулам
Фаузи
25
Баязит
Билал
20
Мане
Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
История личных встреч
Хатайспор
Кайсериспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.57
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
48
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.4
|Страндберг Карлос
|4 (1)
|0.4
|Дадашов Ренат
|3 (2)
|0.3
|Саглам Геркем
|1
|0.1
|Ривас Ригоберто
|1
|0.1
|Гулам Фаузи
|1
|0.1
|Абид Рейан
|1
|0.1
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.1
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.1
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|8 (3)
|0.8
|Мане Карлуш
|1
|0.1
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.1
|Узодимма Энтони
|1
|0.1
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Кардозу Мигел
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Аличи Керим
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Ходжич Армин II
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Килама Ги-Марселен
|1
|0
|Chandrel Massanga
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Узодимма Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
3
Хатайспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
7
Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Кайсериспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
12
4
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
19
11
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
5%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2
Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1
Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0
Результаты матчей
Хатайспор
Кайсериспор
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
1:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
55
46
46
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 5
|25
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 17
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|4