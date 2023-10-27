  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Хатайспор
1:2
Конец матча
Кайсериспор
0'
12' Желтая карточка
Бекароглу Бурак
24' Желтая карточка
Деле-Баширу Фисайо
0:1
33' Гол в свои ворота
Бекароглу Бурак
0:2
47' Гол
Боа Морте Аилтон
1:2
69' Пенальти
Дадашов Ренат
86' Желтая карточка
Бекай Висар
86' Желтая карточка
Дадашов Ренат
90' Желтая карточка
Абид Рейан
90'+8

Ход матча

12'
Бекароглу Бурак
 
24'
Деле-Баширу Фисайо
 
33'
0:1
Бекароглу Бурак
47'
0:2
Боа Морте Аилтон
(Мане Карлуш)
63'
Аличи Керим
Страндберг Карлос
 
63'
Абид Рейан
Абурджания Георгий
 
69'
Дадашов Ренат
1:2
70'
 
Узодимма Энтони
Кардозу Мигел
76'
Беяз Омер
Chandrel Massanga
 
76'
Фернандеш Желсон II
Ривас Ригоберто
 
79'
 
Дживелек Рамазан
Боа Морте Аилтон
79'
 
Баокен Стефан
Тиам Маме
86'
Бекай Висар
 
86'
Дадашов Ренат
 
88'
 
Ака Яу
Мане Карлуш
89'
Ходжич Армин
Бекароглу Бурак
 
89'
 
Гежек Баран Али
Йылмаз Картал
90'
Абид Рейан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кардешлер
Эрдже
99
Ривас
Ригоберто
3
Килама
Ги-Марселен
86
Бекароглу
Бурак
13
Гулам
Фаузи
4
Chandrel
Massanga
29
Абурджания
Георгий
10
Страндберг
Карлос
17
Деле-Баширу
Фисайо
11
Ламкель
Зе
Дидье
9
Дадашов
Ренат
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
6
Карими
Али
II
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
20
Мане
Карлуш
9
Тиам
Маме
Хатайспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Кайсериспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:3
С
0:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.57
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
48

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 4 0.4
Страндберг Карлос 4 (1) 0.4
Дадашов Ренат 3 (2) 0.3
Саглам Геркем 1 0.1
Ривас Ригоберто 1 0.1
Гулам Фаузи 1 0.1
Абид Рейан 1 0.1
Ламкель Зе Дидье 1 0.1
Йылдырым Бертуг 1 0.1
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 8 (3) 0.8
Мане Карлуш 1 0.1
Боа Морте Аилтон 1 0.1
Узодимма Энтони 1 0.1
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Кардозу Мигел 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Дадашов Ренат 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Беяз Омер 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Матур Огужан 2 0
Абурджания Георгий 1 0
Страндберг Карлос 1 0
Аличи Керим 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Саглам Геркем 1 0
Ходжич Армин II 1 0
Абид Рейан 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекай Висар 1 0
Килама Ги-Марселен 1 0
Chandrel Massanga 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Кеман Оливье 1 0
Тиам Маме 1 0
Боа Морте Аилтон 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Узодимма Энтони 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
3
Хатайспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
7
Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Кайсериспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

19
11
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
5%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
6
32%
3
27%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2
Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1
Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0

Результаты матчей

Хатайспор
Кайсериспор

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
1:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
4
6
4
6
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 9 0 0 24 - 5 27
2.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 18 - 5 25
3.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
4.
Адана Демирспор
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
5.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
7.
Трабзонспор
 Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
8.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
12.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 3 4 13 - 12 9
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
18.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
2.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (2)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Мане Карлуш сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Боа Морте Аилтон бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Бекароглу Бурак уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 24'
      Fisayo Dele-Bashiru получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Бекароглу Бурак получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хатайспор 1:2 Кайсериспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     